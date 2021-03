Už brzy pokvete léčivá pampeliška, prospěšná je celému tělu. Jak využít květ, listy i kořen?

Ještě si počkejme pár týdnů a křiklavě žluté hlavičky pampelišek začnou opět vykukovat z trávy. Mnozí o ně ani okem nezavadí, někdo si možná vzpomene, jak z nich v době předškolního věku dělali píšťalky a věnečky. Jsou i tací, jež mají pocit, že jsou dobré leda jako krmení pro králíky, ovšem to je velký omyl. Tahle rostlina je totiž schopna léčit a napravovat neduhy v celém našem těle.

K čemu jsou prospěšné květy?

Nejvíce chutnají včelkám, ovšem nejen jim. Pampeliškový med nebo sirup z květů má u nás dlouhou tradici. Je schopen pomoci s léčbou dýchacích cest a také podporuje odkašlávání, tím pádem je to vynikající pomocník při nemocech, ale také v rámci jejích prevencí.

Botanický název pampeliška je smetanka lékařská a to mluví samo za sebe. Její léčebné účinky jsou známé tisíce let. Jako užitek navíc slouží úplně celá rostlina.

Květy je možno trhat kdykoliv, jelikož pampeliška kvete zpravidla po celé léto. Nikdy je ale nezkoušejte sušit, protože by se vám mohla ona místnost proměnit za pár dní v úplné ghetto plné bílých padáčků. Nejvhodnější způsob zpracování je tedy již zmiňovaný med nebo také sirup. Můžeme si ho přidávat do čaje nebo také mazat na chleba. Sirup se pak dá několikrát denně užívat ve formě plné čajové lžičky.

Listy jsou plné vitamínů

jsou bohaté na vitamíny A, B, C, D a také betakaroten

velmi významný zdroj křemíku

obsahují také draslík a vápník

mají dvakrát více železa než špenát

Čerstvé listy jsou vynikající ingrediencí do salátů, jelikož chutnají jako čekanka, což znamená lehce nahořkle. Dobře se dají také využít jako očistná kúra pro celé tělo, které se díky nim doplní o vitamíny. Pokud dokážete po dobu dvou týdnů během každého dne sníst hrst čerstvých lístků, pak si pročistíte ledviny, játra a také si velmi zlepšíte trávení.

Velmi pozitivní účinek zaznamenáme také na naší kůži, kterou listy pampelišky skvěle čistí a omlazují. Dobře se osvědčila také jako bojovník proti ekzému, akné a jiným kožním neduhům, a to jak list, tak také kořen. Působí při užívání vnitřně, ale také jako kožní tonikum. Listy se hodí i jako ingredience do polévek.

Listy by se měly trhat vždy v co nejčistším prostředí, tudíž na místech, která jsou daleko od silnice. Rozumné je také vyhnout se parkům, kde se často venčí psi. Sušení by mělo probíhat v tenkých vrstvách, v dobře větrané místnosti, přičemž je třeba čas od času je obrátit a protřepat. Skladovat by se měly v teple.

Kořen je velkým pomocníkem pro tělo

Účinných látek je v kořenu dokonce ještě více než v listech. Jeho účinky si zamilují hlavně žlučníkáři a obecně lidé s horším trávením. Používá se totiž například na záněty žaludku. Skvělá je také schopnost detoxikace, což by mohlo pomoci všem alkoholikům, kuřákům a lidem, co užívají drogy. Pampeliška totiž tělo parádně zbaví jedů a toxinů. Je to skvělé pohlazení pro čističky našeho těla - játra a ledviny. Kořen pampelišky snižuje také cholesterol v krvi a hladinu krevního cukru. Nesmíme ale zapomenout ani na nemoci kloubů, jako je revmatismus nebo dna. Účinné látky také zabraňují degeneraci kloubů.

Sběr a skladování je v tomto případě ale složité. Kořen by se měl sklízet ideálně na jaře nebo na podzim. Nejlepší je ho vydolovat ze země, pořádně vyčistit, nakrájet na kousky a sušit venku ve stínu. Pro skladování je klíčové sucho, ale pokud není, pak velmi rychle zplesniví.

