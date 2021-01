V posteli máte miliony malých kanibalů. Jak se zbavit roztočů domácích?

Kupujete nový byt či dům a myslíte si, že tam máte "čisto"? Jenomže se pletete. Tihle malí živočichové se mnohokrát znásobí do půl roku. Největší populace roztočů domácích se vyskytuje v ložnici, kde žijí většinou v matracích, polštářích a lůžkovinách. Udává se, že zhruba až 5-10 % váhy lůžkovin tvoří roztoči! Aniž by si to většina z nás připouštěla, můžou nám dost komplikovat život. Co tedy s tím?