Britský spratek s českými kořeny. King Krule miluje vepřové párky

Začít hudebně vystupovat ještě jako dítě se může negativně projevit na vývoji vašeho života. Sláva britského indy zpěváka Kinga Krula však nenarostla do rozměrů popových hvězdy, a tak byl ušetřen davů šílených fanynek. Místo toho se pustil do práce...

Když se na festivalu Creepy Teepee v roce 2011 objevil ryšavý puberťák s hlubokým

hlasem, asi jen málokdo z malého hloučku pod pódiem tušil, že o několik let později

jméno King Krule nabobtná do tak významných rozměrů.

Se jmény je to u britského autora trošku složitější. Archy Marshall na hudební scénu

vstoupil pod pseudonymem Zoo Kid s EP U.F.O.W.A.V.E, kde poprvé zazněla intimní

výpověď Out Getting Ribs. Rok 2013 byl ve vývoji mladého autora přelomový.

Debutové album 6 Feet Beneath the Moon nejenom že zrodilo umělce jménem King

Krule, ale natrvalo potvrdilo nesporný talent, jenž v tak útlém věku překvapil

vyspělostí s originálním rukopisem.

V kooperaci se svým starším bratrem Jackem se připomněl ambientním albem A New Place 2 Drown, které naplno odhalilo jeho lyrický talent a schopnost hudebně hovořit v několika různých žánrech.

Důkazem jest spolupráce s kapelou Mount Kimbie, kde je doprovází v singlech Blue Train Lines a You Took Your Time. Když k tomu připojíme projekt Edgar the Beatmaker, kde s prvky

nadsázky koketuje s hip hopem, je zcela logické, že aktuální album The Ooz navozuje

velká očekáváním.

Z dítěte osobností

Je s podivem, kolik tvůrčích poloh nám Archy Ivan Marshall za posledních sedm let svojí kariéry předložil. Fakt, že už v šestnácti letech nešlo přeslechnout jeho typicky hluboký hlas, by nestačil, pokud by neožil ve slovech básníka, který se ve svých tématech nebojí niterné výpovědi. King Krule ale nepláče v provoplánových obratech.

Je to osobnost ztracená v běhu velkoměsta, která utíká do své soukromé

bubliny bez jakékoliv snahy se zalíbit. Vznáší se nad ulicemi, kde ze střech a oblak

smogu vystavuje na obdiv svoje já, plné otázek a hněvu.

V hudební koláži skládá vlivy jazzu, punku, hip hopu, trip hopu a elektronické hudby, to vše v hrubém obalu hlasu, který s lehkostí přechází z recitace ke zpěvu a naopak.

Struny na jeho kytaře přirozeně odrážejí silnou atmosféru myšlenkových pochodů a nálad, kdy jako

představitel mladé generace (autoři jako Jerkcurb, Loyne Carner, Rejjie Snow)

vyspěle zrcadlí problémy samoty, sebereflexe a hledání sebe sama.

King Krule ve svých textech nenachází smysl při pohledu na oblohu, protože je plná

šedi. Soustředí se na jizvy, které slovem přetváří ve svébytnou literaturu.

Schopnost se kreativně vyjadřovat přerůstá i do výtvarné tvorby, kde nezapře inspiraci Jeanem

Michalem Basquitem, ať už ve formě obrazů, sprejem v ulicích nebo stylem

hudebních klipů. Jeden z posledních má dokonce českou stopu.

České párky

Singlem Czech One z desky The Ooz vzbudil přirozený zájem o významu Čech v

názvu skladby. Na svém facebookovém profilu se k písní vyjádřil slovy „In the Czech

Republic, too, we love pork! Ever had our sausages?”

Význam pravděpodobně vychází z faktu, že babička Archyho Marshalla pochází z České republiky. V komplexním pohledu na album se vliv naší kotliny zužuje pouze na vtipnou epizodu.