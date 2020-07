Film Havel: příběh jak ho neznáme. Příběh člověka s jeho pravdou, silou, pochybnostmi i chybami

Kdo byl Václav Havel? To je otázka, kterou je snad zbytečné klást - jistěže disident a polistopadový prezident… Film Havel, uvedený v premiéře 21. července na tuto otázku ale odpovídá z jiného úhlu, dívá se na něj především jako na člověka, i když v kulisách minulého režimu poněkud neobvyklého. Co od filmu mohou diváci čekat?

Režie snímku Havel se po svém debutu filmem Domácí péče ujal Slávek Horák podle scénáře Rudolfa Suchánka. Film, mapující boj budoucího prezidenta republiky proti režimu, s nímž byla diskuse pokud ne nemožná, tak alespoň život ohrožující, pojal jako výpověď o životě muže, který byl nejen odvážným disidentem, ale také méně odvážným a ještě méně rozhodným manželem a partnerem. V roli jeho první manželky Olgy se ve filmu objevuje Anna Geislerová, samotného Václava Havla zahrál Viktor Dvořák.

Zdálo se, že bude dobře

V prvních minutách filmu se diváci přenesou do roku 1968, do chvil, kdy se mohlo zdát, že se vše obrací k dobrému. Netrvalo to ale dlouho a tanky udělaly přítrž veškerým nadějím. Stejně tak i ve filmu, kde další děj pokračuje o několik let později, v polovině sedmdesátých let, kdy byl režim znovu v plné síle a neváhal dát disidentům svoji převahu najevo. Václav Havel ale ani v té době nebyl jen disident, byl to člověk s vlastnostmi, které nejsou mezi prvními, které u prezidentů zmiňujeme.

Pevný bod: Olga

Mladý Václav Havel je ve filmu představen jako dramatik, bojující za vlastní prosazení, svádějící nerovné bitvy s cenzurou i se vztahy k ženám. Přes to všechno ale dobře věděl, že je to právě Olga, která je v jeho životě stálicí a s její pomocí a pochopením také překonával i ty nejtěžší okamžiky.

Film Havel nechá diváky nahlédnout do života budoucího prezidenta v okamžicích, které působí lidsky a přirozeně, jak jen je to v takovém případě možné, a to včetně momnetu, kdy dostal možnost odjet na západ a on se narozdíl od jiných rozhodl zůstat v republice, která ho vlastně nechtěla.

Další revoluce...

Příběhu prezidenta republiky se ve filmu nedočkáme. Jeho děj končí - stejně tak, jako začíná, přelomovým rokem našich dějin. Zatímco první minuty věnovali autoři roku 1968, závěr filmu patří roku 1989, kdy se dramatik, disident, manžel a hlavně člověk Václav Havel ocitá nejen uprostřed, ale dokonce na samé špici revolučního dění. To jej i diváky dovede až k památnému vystoupení na balkonu Melantrichu na Václavském náměstí.

Odvaha i pochyby

Film Havel ukazuje odvahu, kterou nejen Václav Havel projevil v boji za svoje přesvědčení, ale i pochyby, s nimiž se každý z nás v životě potýká. Vedle samotného Václava Havla a jeho ženy Olgy uvidíme ve snímku také postavu Pavla Landovského v podání Martina Hofmanna, Stanislava Majera v roli Pavla Kohouta, Jiřího Bartošku, který se představuje v roli Jana Patočky, Adriana Jastrabana jako Alexandra Dubčeka a mnohé další.

