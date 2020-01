Konec Spirituál kvintetu. Posledních čtrnáct koncertů odehrají v Lucerně

Jsou kapely, které hrají pět, jiné deset a některé dokonce dvacet let. Potom se na hudební scéně ale objevují i takoví rekordmani, kteří oslaví půlstoletí své existence. Spirituál kvintet ale s přehledem překonal i tento mezník a chystá se na svoji šedesátou - a také poslední - sezonu.

S tvorbou Spirituál kvintentu (přesněji řečeno v té době kvartetu) se posluchači začali setkávat již v roce 1960, kdy jej původně tvořili právě čtyři členové Vysokoškolského uměleckého souboru. U zrodu hudebního uskupení, které mělo v budoucnu dosáhnout nečekaných úspěchů, stáli Ivo Mach (Dědek), Miroslav Kellner (Velký Bubo), Miloslav Kastelovič (Kagan) a Jiří Tichota (Tichák). Posledně jmenovaný se stal kapelníkem, což byla, jak se ukázalo, volba velmi dobrá…

Bez zpěvačky to není ono

Jak uvádějí sami členové Spirituál kvintetu, brzy po svém prvním větším veřejném vystoupení na Mezinárodním jazzovém festivalu v Karlových Varech (psal se rok 1962) pocítili pod vlivem dojmu z písní americké skupiny The Weavers potřebu doplnit sestavu také o zpěvačku. Netrvalo dlouho a na pódiu se objevila také Věra Nerušilová, kterou ale zanedlouho nahradila Růžena Helebrantová.

S příchodem nového člena, respektive členky souboru, došlo také ke změně názvu skupiny a z kvartetu byl rázem kvintet. “Od té doby jsme se ale jmenovali Spirituál kvintet bez ohledu na počet hudebníků, kteří před posluchače předstupovali,” konstatoval na jednom z prozatím posledních koncertů v pražské městské knihovně kapelník Jiří Tichota.

Rozpad Kvintetu?

Situace tehdy nebyla jednoduchá ve společnosti ani ve Spirituál kvintetu. Jeho prvotní obsazení vydrželo jen několik let, přesněji řečeno do roku 1967, kdy se Miroslav Kellner a Ivo Mach vydali do zahraničí, o rok později následováni Růženou Helebrantovou. Zbylí se ale nevzdali. Po několika pokusech o začlenění dalších muzikantů mezi zakladatele skupiny se v roce 1969 k torzu Kvintetu přidali Karel Zich a Jarka Hadrabová, dále Olda Ortinský, Dušan Vančura a občas také Jan Thorovský.

V této sestavě se Spirituál kvintetu dařilo další čtyři roky. Ani jemu se ale nevyhnulo normalizační dění, když byla na poměrně dlouhou dobu činnost Kvintetu zastavena po jeho vystoupení na bohoslavecké fakultě v Jirchářích a ve studentském klubu na Karlově náměstí. Právě na těchto vystoupeních si Kvintet dovolil připomenout výročí upálení Jana Palacha, což bylo v té době zkrátka neodpustitelné.

Změn bylo ještě mnoho…

I toto období ale Spirituál kvintet nakonec zdárně překonal a dočkal se roku 1973, který znamenal další zlom v obsazení. Po odchodu Karla Zicha došlo k domluvě s bratry Nedvědovými a Zdenkou Toskovou (dnes Tichotovou), ale ani to nebyl konec změn. Hudebníci přicházeli a odcházeli, Kvintet spolupracoval i s lidmi, kteří uskupením prošli poměrně rychle.

Zmínit tak lze také spolupráci s Hanou Hegerovou, která se podílela na přípravě pásma písní českého obrození. To ale bylo brzy cenzurními orgány zakázáno. To už se ale přiblížil rok 1980 a s ním přišla i zpěvačka s nezaměnitelným a výrazným hlasem Irena Budweiserová.

„Prezidentský“ Kvintet

Jedním z okamžiků, na které nezapomenou tehdejší členové Spirituál kvintetu ani více než čtvrt milionu jejich posluchačů, bylo vystoupení na balkóně vydavatelství Melantrich v listopadu 1989. „Opět na Václavském náměstí, ale o rok později si s námi zazpívali hned dva prezidenti: Václav Havel a George Bush,” vzpomínají členové Spirituál kvintetu na návštěvu tehdejšího amerického prezidenta v naší republice a hlavně na chvíle, které by jim mohli ostatní hudebníci většinou jen závidět. Ostatně o čtyři roky později je čekalo další “prezidentské” vystoupení. Tehdy byl v pražské Redutě mezi posluchači také další z amerických prezidentů Bill Clinton.

V novém tisíciletí

Rok 2000 se stal neuvěřitelným čtyřicátým výročím existence Spirituál kvintetu. V té době již v sestavě opět chyběli bratři Nedvědové, kteří se rozhodli pro sólovou dráhu, a naopak sem patřil znovu Karel Zich. Oldřicha Ortinského nahradil Jiří Cerha. Karel Zich však svoje angažmá v kvintetu ukončil náhle v roce 2004, kdy bohužel tragicky zemřel. Ani to ale neznamenalo konec. „Bylo to loučení bolestné - Karel byl osobnost, skvělý muzikant a dobrý člověk, který za sedmnáct let zanechal v historii Kvintetu nesmazatelnou stopu. Jsme si ale jisti, že i on by si přál, aby dílo, kterému věnoval tolik úsilí, pokračovalo,” vzpomínali později členové Kvintetu při příležitosti padesátého výročí.

Karla Zicha nahradil ve složení Kvintetu Jiří Holoubek, který je jeho součástí dodnes. Další a poslední změny nastaly v letech 2011 a 2012. V roce 2011 odešla Irena Budweiserová a na její místo nastoupila Veronika Součková a v roce 2012 do Kvintetu vstoupil mladý basista Pavel Peroutka.

Šedesát a dost

V roce 2020 oslaví Spirituál kvintet šedesáté výročí od svého založení. Jubilejní sezona bude pro tuto oblíbenou a vyhledávanou skupinu také tou poslední. To je jistě zpráva, která příznivce a posluchače vynikající hudby Spirituál kvintetu nepotěší, ale je zcela pochopitelná. Věk většiny hudebníků, ačkoliv to není na jejich výkonech patrné, se přiblížil hranici, kdy se rozhodli užívat přece jen většího klidu. Jako profesionálové vědí, že odchod ze scény má proběhnout v době plné slávy a té si Kvintet i po šedesáti letech určitě užívá. Svědčí o tom stále vyprodané koncerty i prodejnost vydaných alb. Mimochodem - nejnovější z nich, věnované Zdence Tichotové, bylo pokřtěno na koncertu v pražské městské knihovně ve čtvrtek 10. října.

S novým rokem tedy vstoupí Spirituál kvintet do své šedesáté sezony, v níž mají posluchači slíbeno posledních deset koncertů, jež odehraje v Lucerně. Rozhodně bude na co se těšit. Lze předpokládat, že se při této příležitosti hudebníci ohlédnou za minulostí a návštěvníkům závěrečných vystoupení nechají nahlédnout i do tvorby, která je dnes již částečně zapomenuta. Hledat se bude ale těžko - většina písní Kvintetu je totiž stále v paměti jejich příznivců.