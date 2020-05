Odešel nesmrtelný Little Richard. Kvůli podivnému znamení se z něj stal kazatel

Zcela zaslouženě se plní informační weby po celém světě zprávami o úmrtí architekta rock´n´rollu Little Richarda. Sociální sítě praskají ve švech odkazy na jeho nejslavnější skladby a nezbývá než se jen připojit. Rest In Peace. Nesmrtelný hudební vizionář se dožil 87 let, ale jeho hudba žije dál.

Zcela zaslouženě se plní informační weby po celém světě zprávami o úmrtí architekta rock´n´rollu Little Richarda. Sociální sítě praskají ve švech odkazy na jeho nejslavnější skladby a nezbývá než se jen připojit. Rest In Peace. Nesmrtelný hudební vizionář se dožil 87 let, ale jeho hudba žije dál.

Energická hra na piano, dynamická hudba, která vás nenechá v klidu sedět a poslouchat. Umění Little Richarda bylo zrozena pro tanec a hlavně pro rock´n´roll. To však nebylo vše, co definovalo specifickou roli architekta tohoto populárního hudebního žánru. Nezvyklý jekot v průběhu zpěvu, odvážný make-up, to všechno a mnohem víc byl Little Richard. Co jste o něm možná nevěděli?

Hvězda padesátých let

Little Richard svoji kariéru odstartoval koncem čtyřicátých let, ale největší slávy se dočkal až v polovině let padesátých. V době, kdy se Československo topilo v hluboké totalitě, se na pódiích v USA postupně měnila hudba od základu. Tanečním parketům totiž přišel kraloval rock´n´roll a Litlle Richard byl jejím nejviditelnějším hudebním umělcem.

Největšími hity jsou bezesporu Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille a mnoho dalších. Podle časopisu Rolling Stones má právě Little Richard za jednu z nejvlivnějších postav ve vývoji populární hudby. New York Times zase upozorňuje na fakt, že Chuck Berry se svými skladbami objevuje v žebříčcích populární hudby o něco dřív než první hit Tutty Futty Little Richarda. Zároveň však dodává, že hodil laťku hudebního kumštu zase o laťku výš.

Raději kazatel

Kromě toho, že Little Richard byl idolem kapel jako Rolling Stones, Beatles, ale třeba i Elvise Preslyho, Jamese Browna a také Boba Dylana, který chtěl v mládí hrát v jeho kapele, ovlivnil také Čecha Mikiho Volka.

V jeho kapele malou chvíli hrál Jimi Hendrix a Beatles měli tu čest mu dělat předkapelu. Diváci a koncertní sály však o Little Richarda málem přišli již v roce 1958, kdy na pět let přerušil vystupování a hudební kariéru kvůli ohnivé kouli na nebi, kterou zahlédl po koncertě v Austrálii. Kometa, kterou vnímal jako znamení od Boha, která má ukončit jeho hudební kariéru, byla ve skutečnosti sovětský satelit Sputnik 1. Stal se z něj kazatel a k hudbě se vrátil až v roce 1962.

Little Richard byl silně věřící křesťan, a tak nezbývá než dodat, že v nebi bude teď několik dní veselo. Za architektem světa totiž přišel architekt rock´n´rollu.

KAM DÁL: Deset nejdražších uměleckých děl v historii. Da Vinci je dražší než Neymar