Olga Špátová o dokumentu Karel: Díky tomu, že procházel těžkou nemocí, byl v názorech na život otevřený a pokorný

Celovečerní dokumentární film Karel vstoupí do českých kin v polovině října. Zpěvák se však tolik vytouženého snímku nedočká. My se ale můžeme těšit na ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Zpěvák se v něm společně s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou vydává po stopách svého života. Setkává se s lidmi, kteří sehráli v jeho životě důležitou úlohu, a vrací se na místa, jež v něm zanechala výraznou stopu. Jedním z takových míst je i konzervatoř, kde čeká jedno z mnoha překvapení – zjištění, že si kdysi vysloužil dvojku z chování a čtyřku z píle.

Intimní sonda do soukromí

Snímek odhaluje Gottův rodinný život, jeho nadhled a humor, nevyhýbá se ale ani boji s nemocí. „S podporou obětavé lásky své ženy Ivanky zápasil s nemocí statečně. Jsem vděčná, že jsem s ním mohla strávit celý rok života ve chvílích šťastných a dojemných, ale i nelehkých,“ říká režisérka a dodává: „Když mi v polovině září předloňského roku volali Ivanka a Karel Gottovi, a oslovili mě, zda bych po deseti letech opět natočila s Karlem dokument o jeho životě. Neváhala jsem ani minutu! Natáčet s člověkem, který vydržel více než půl století na výsluní české kultury díky svému výjimečnému pěveckému talentu, umělecké pokoře a nezměrné pracovitosti, byla a je pro mě velká čest."

Nesrovnávat s filmem Fenomén Gott

Špátová o snímku říká, že film nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho úspěchů. „Proto ani není možné srovnávat můj předchozí film Fenomén Gott s tímto nynějším. Každý je jiný. Minimálně tím, že jsme je natáčeli v jiné životní etapě Karla Gotta, a to se velmi projeví v jeho osobní, až intimní zpovědi, kterou nám poskytl a která nás všechny utvrdila v tom, s jakou legendou jsme měli možnost pracovat a trávit čas, který byl vskutku nepopsatelný,“ dodává režisérka.

Osudná věta

Po celou dobu natáčení měla na paměti především jednu větu, kterou jí Karel několikrát opakoval. „Náš film nesmí být nuda. A to se snad podařilo,“ uzavírá Špátová.

Film obsahuje také řadu málo známých archivních materiálů a samozřejmě v něm znějí i slavné Gottovy písně.

