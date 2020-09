Sociální dilema. Dokumentární horor o moderních technologiích vyděsí a možná i změní váš život

V první řadě je nutné říct, že celý snímek s názvem Sociální dilema má jednu hlavní motivaci. Je jím apel! Každý uživatel sociálních sítí by se neměl utopit ve svém telefonu, ale vnímat svět kolem sebe, přemýšlet kriticky nad vším, co zde potká, a hlavně umět fungovat i bez chytrých telefonů, které jsou klíčem a bránou do světa virtuálního světa poháněného reklamou. Snímek Sociální dilema tedy velmi “zábavnou” formou odhaluje velmi nepříjemné fakta o nás, o světě za obrazovkou a možná dokonce o nešťastné budoucnosti naší civilizace.

Reklama, reklama, reklama

Už od první vteřiny se dokument Sociální dilema pokouší navodit atmosféru toho, že se nám chystá říct něco velmi zásadního. Vidíme sestřih pozvaných hostů, kteří se po zkušenostech v internetovém průmyslu u velkých společností rozhodli vnímat současné trendy sociálních sítí kriticky. Postupně se nadechují k tomu, aby sebrali odvahu říct svůj příběh, svůj pohled, svoji zkušenost a v některém případě svoje proroctví.

Jeden z respondentů s cynismem sdělí, tak kvůli této chvíli jsem musel komunikovat s právníky několik měsíců? Tato situace před bouří z filmového hlediska funguje, ale nakonec vás velmi rychle opustí pocit, že to, co vám postavy před kamerou sdělují, znamená nepříjemné kompromitování jejich osoby. Rozhodně to není prozrazování informací na úrovni Juliana Assange z wikileaks či Edwarda Snowdena, který v současnosti žije ve vyhnanství ruské metropole.

To ovšem neznamená, že to, co postupně nabaluje nepříjemné informace jako dobře stavěná sněhová koule, na konci či v průběhu filmu nezabolí. Jak už bylo zmíněno. Dostanete se pod pokličku společností jako Google a Facebook a zjistíte, jakými mechanismy s vámi samotná aplikace komunikuje.

Vše totiž končí v mantře, která v současnosti udává trendy a je tou největší nálepkou kapitalismu. Za vším totiž hledej reklamu. Jako uživatelé sdílíme osobní informace každý den. Nejde však jen o to, kolik liků rozdáme a jaké se nám líbí značky bot. Umělá inteligence umí číst mnohem dál. Pusťte si a nechte se překvapit. Kdo četl knihu 1984 od George Orwella, ať zpozorní.

Film a dokument v jednom

Aby člověk soudící dokument Sociální dilema moc neprozrazoval o tikajících bombách v hlavách napojených na naše internetová alter ega, je dobré se věnovat samotné struktuře vyprávění. Kromě citlivě budované dramatizaci, kde většinu času sledujeme respondenty v klasickém formátu mluvících hlav, je zde jeden na dokument až filmově dokonale zvládnutý modelový prvek, na kterém se odhalují všechny řešené problémy a fenomény soiálních sítí.

Vidíme příběh rodiny, kde matka brojí proti přehnanému užívání mobilů, intelektuální dceru, která informace raději hledá v knihách, letargického otce, holčičku, která nepustí mobil z ruky, a mladého puberťáka, jenž se postupně stává hlavní postavou tohoto modelového příběhu.

Jedná se tak o velmi zábavný prvek vyprávění, který skvěle ilustruje v praxi vše, co experti a bývalí zaměstnanci internetových gigantů sdělují skrze vlastní zkušenosti a proroctví. Když k tomu připojíme dobré grafické a animační modely osvěžující děj celého dokumentu, vyjde nám z toho po filmové stránce vkusný kousek, u něhož se budete bavit, i když vám kvůli obsahu nebude pravděpodobně moc dobře.

Dokument Sociální dilema je totiž jako upřímné koukání do zrcadla. Vše, co je řečené, vlastně podvědomě cítíme, ale nedokážeme si připustit, jaký vliv mají řízená kvanta informací, jimiž zdarma předáváme umělé inteligenci vliv na celou společnost. Komu tedy není lhostejný vývoj světa, ať se na film podívá. Možná vám právem změní život.

