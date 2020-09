Lobotomie mozku jako léčba psychických problémů. Drastická metoda způsobovala epilepsii, ale také smrt

Pacient s duševní chorobou může dnes využít velmi konfortních služeb péče, která může opravdu pocmoci. Ve třicátých letech 20. století se však volila poněkud kontroverzní cesta, jak pacienty uvést do “normálního” stavu. Experimenty s lobotomií sice slavily úspěch, ale také způsobovaly lidem obrovské problémy. Co to lobotomie je a v jakých případech se jednalo o nebezpečnou lékařskou hru?