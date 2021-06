Světové hvězdy s českými kořeny. Slavný Colombo není jediným potomkem emigrantů

Migrace po Evropě a hlavně do Nového světa se nevyhnula ani občanům s českou národností. Evropské války, politická situace nebo jen vidina lepšího života v jiné zemi byla silnou motivací pro změnu občanství. Podobné osudy by ve svém rodinném albu našly stovky rodin. Některá jména jsou zapsána dokonce na hollywoodském chodníku slávy.

Sčítání lidu v USA 2000 ukázalo, že zde žilo 1 262 527 lidí, kteří jsou úplného nebo částečného českého původu, kromě 441 403 lidí, kteří uvedli svůj původ jako československý.

Tanečník z Postoloprt

Talent k tanci, kterým Fred Astaire dobyl celý svět, mohl americký rodák získat klidně od své české babičky. Otec Freda Asteira se narodil v české židovské rodině, která konvertovala ke katolictví. Dědeček pocházel z Prahy a jeho babička Lucie Hellerová z Postoloprt.

Slavný detektiv Colombo by možná potřeboval hned několik dílů, aby přišel na to, odkud vlastně doopravdy pochází. Představitel hlavní postavy Peter Falk to pravděpodobně věděl moc dobře. Jeho babička Rosa Hellerová byla česká židovka. Shoda jmen dvou babiček slavných hvězd je jen náhodná.

Pravý původ herce Astona Kutchera se velmi rychle poodhalí ve chvíli, když zjistíme, že jeho otec se jmenoval Jan Kučera. Příjmení Kutcher tedy skrývá to krásné kudrnaté příjmení Kučera. V hereckém odvětví ještě zůstaneme. Maličkou českou stopu nalezneme i v rodině Audrey Hepburn. Její otec se narodil v české vesnici Úžice, ale do rakousko-anglické rodiny. Sama Audrey se narodila v Bruselu s anglickým občanstvím, které měla právě po otci.

Slovenské stopy

U našich sousedů, s kterými jsme ještě do nedávné doby sdíleli jeden stát, se urodilo mnoho předků, kteří byli rodiči velmi slavných osobností. Je vám povědomé jméno Ondřej Varhola? Pokud vám na mysl vyplul obrázek pop-artové ikony Andyho Warhola, tak přemýšlíte správně. Jedná se totiž o jeho tatínka, který společně s manželkou Janou Zavackou emigroval do Spojených států amerických. Warhol se však ke svým slovenským kořenům dvakrát nehlásil.

Významní Čechoameričané jsou a byli Ivan Lendl, Miloš Forman, Martina Navrátilová, Jiří Voskovec, Madeleine Albright.

Herec Jon Voight, který je ikonou Hollywoodu, na svět přivedl dnes asi slavnější hereckou hvězdu Angelinu Jolie. Přijmení Voight je změněný tvar jména Voytka, protože jeho dědeček z otcovy strany pocházel z Košic. Slovenské kořeny těchto dvou filmových hvězd jsou hluboké až na východní Slovensko.

Těchto pár příkladů je pouze hrstkou jmen, která pohybem, migrací, emigrací nebo hledáním nového začátku dala světu hvězdy, které obdivujeme z filmových pláten nebo televizních obrazovek.

Zdroj: Dokument Slavní potomci, Český rozhlas

