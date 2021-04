Mohla Tománková prezidentovi podpásovky vrátit? Chybělo jí k tomu sebevědomí, připravené poznámky i podpora zaměstnavatele

Prvotním pocitem z neomaleného chování prezidenta Miloše Zemana vůči moderátorce Terezii Tománkové bylo zděšení. V tom se shodli politici ve svých komentářích na sítích, i občané ČR, kteří nejprve projev prezidenta a následný pořad Partie v programu CNN Prima sledovali. Když veřejným éterem prošuměla podstata slov, která prezident ČR pronesl směrem ke kauze Vrbětice, zůstala ve vzduchu pachuť stylu, jakým je pronesl.

Choval se neurvale k ženě, moderátorce, a to v předtočeném pořadu, na jehož zpracování měli provozovatelé, šéfové, editoři, případně režiséři kanálu CNN Prima téměř 24 hodin. Opravdu nebylo možné opatřit pořad lištou s textem, který by jasně vyjádřil postoj držitele licence k vysílanému pořadu? Textem, který by dal najevo, že do rozhovoru s prezidentem sice nebylo možné editorsky zasahovat, avšak výpady směrem k moderátorce Terezii Tománkové považuje za nevhodné a ohrazuje se proti nim. Nic z toho CNN Prima neudělala, pouze později odpoledne vydala tweet: "Děkujeme Terezii Tománkové za moderování mimořádné tříhodinové Partie. Celou situaci zvládla a předvedla vysokou profesionalitu a to jak ve vypjatých chvílích rozhovoru s prezidentem, tak i během dalších dvou hodin diskusí s ústavními činiteli i zástupci politických stran." Bylo to dost?

Děkujeme Terezii Tománkové za moderování mimořádné tříhodinové Partie. Celou situaci zvládla a předvedla vysokou profesionalitu a to jak ve vypjatých chvílích rozhovoru s prezidentem, tak i během dalších dvou hodin diskusí s ústavními činiteli i zástupci politických stran. pic.twitter.com/400FyHAjXO — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) April 25, 2021

Zasloužila si zastání?

Komentující se shodli, že rozhodně ne a přáli si pro Terezii mnohem větší zastání. Proti němu se ale důrazně postavila třeba Darina Vymětalíková, sportovní reportérka ČT, která se nebála zveřejnit pod tímto tweetem svou poměrně drsnou reakci na komentáře: "A zastala se někdy ona v minulých rozhovorech, když bez oponentury kydal na ostatní lži a špínu? Nezastala. Bohužel se to teď obrátilo proti ní. Kazdopadne takhle se nevede rozhovor v žádném vesmíru." Vymětalíková tak připomněla často až servilní chování Tománkové ve svém pořadu vůči mnohým politikům. Připomeňme dnes již legendární rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, při kterém se téměř nedostala ke slovu, natož aby premiérovi oponovala ve chvíli, kdy pronášel zcela evidentní lži.

To, že se prezident České republiky Miloš Zeman nechoval k moderátorce slušně a zvolil spíše "buranský" přístup, je pravda. Jeho mluvu tak nazvala například i Markéta Adamová Pekarová, předsedkyně TOP 09: „Chování pana Zemana k Terezii Tománkové bylo pokračováním jeho mnohaletého buranství. Je smutné, že 2 853 390 občanů to v prezidentské volbě posvětilo."

Měla se ohradit?

Vrátilo se tak moderátorce její často méně profesionální vystupování v uplynulých letech během pořadů Partie? Možná. Měla se CNN Prima jasně a včas postavit za svou zaměstnankyni? Rozhodně ano! Mohla si Terezie Tománková sjednat pořádek ve studiu sama? V tom se již její kolegové diametrálně rozcházejí. Veronika Sedláčková, moderátorka Českého rozhlasu Plus, s kolegyní soucítí, avšak stojí si za tím, že na ohrazení se neměla právo. Na svém facebooku uvedla: "Jak to cítím já, není možné se příliš ohrazovat. Není možné (a je to správné) používat protiútok. Je třeba udržet určitou formu rozhovoru. Ale na tohle neexistuje mustr. S hrubostí a urážkami se příliš nepočítá."

Mnoho rozladěných diváků ale považuje nedělní výkon Tománkové za slabý a nechápou, proč se nechala urážet a zcela slušně se proti prezidentovým urážkám nevymezila? Že by na to neměla seběvědomí? Měla snad pocit, že si to nemůže dovolit? To ví asi jen ona sama, každopádně jednu velkou šanci vrátit prezidentovi všechny podpásovky měla a ještě mohla odejít se vztyčenou hlavou.

Promarněná šance

Prezident Zeman si Terezii Tománkovou mazal na chleba tři hodiny, což prozradila CNN Prima ve svém tweetu. Moderátorka to snášela s vypětím všech sil a zřejmě i kvůli psychickému rozpoložení nedokázala okamžitě zareagovat, když se v hovoru s Milošem Zemanem dostala k tématu předčasných voleb. "Spekulace o tom, že je 120 hlasů, které umožňují rozpuštění Sněmovny, je naprosto mylná," pronesl prezident a dodal, že v tomto případě může, ale nemusí Sněmovnu rozpustit. Terezie ho nechala mluvit, aniž by zasvěceně oponovala článkem 35 a bodem 2 v němž jasně stojí, že v tomto případě "prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí". Proč neměla tyto důležité informace připraveny v zápiscích, když v osnově rozhovoru otázka předčasných voleb byla předem dána? Nepřipravil jí je tým, nepřipravila se dostatečně sama?

S odstupem času je to vlastně jedno, ale zareagovat v tento moment adekvátně a dokázat prezidentovi sebevědomě sdělit, že neříká pravdu, jí mohlo zachránit novinářskou čest a zároveň se ukázat i jako sebevědomá žena, která snese mnohé, avšak nakonec si stejně dokáže sjednat pořádek.

