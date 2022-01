Bývalá Miss World je stále kus: Gregor Brzobohatá vystavila tělo v prádle a rozhodně je na co koukat

Když v osmnácti jako úřadující Miss České republiky odjela do Varšavy na Miss World, nikdo to moc neřešil. Ovšem ona dokázala vyhrát jako vůbec první Češka v historii této prestižní soutěže. „Byla jsem asi hodně odvážná vzhledem k tomu, že mi bylo osmnáct. Ale kromě toho tam byla i pokora. Pro mě to byla obrovská škola života. Byl to zásadní moment a start mé dlouhotrvající a úspěšné kariéry,“ řekla Taťána v rozhovoru pro iDnes.

Když krása pomáhá

Jako světová královna krásy se podílela na celé řadě humanitárních projektů po celém světě. Jen namátkou ve Vietnamu, Mexiku, Ukrajině nebo Číně. Zapojení do nejrůznějších charitativních akcí však v jejím případě netrvalo pouze rok, ale vlastně se tak děje dodnes.

V roce 2008 například iniciovala založení Nadace Krása pomoci, která se dlouhodobě zaměřila na pomoc seniorům. Od roku 2017 je ambasadorkou Cílů udržitelného rozvoje v rámci agendy OSN a tak dále.

V prádle stále top

Mnozí kritici jí vyčítají nepřiznané plastiky nebo arogantní chování. Někdo zase říká, že je krásná uvnitř a zůstala celou svou kariéru skromná. Ať je to jak chce, Taťána Gregor Brzobohatá (herce Ondřeje G. Brzobohatého si vzala 30. června 2016, nedávno však pár oznámil rozchod) ze svého šarmu vůbec nic neztratila.

Přesto, že je jí "už" třiatřicet let, ve spodním prádle strčí do kapsy kdejakou dvacítku.

KAM DÁL: Táňa (35): Tchyně sehrála povedené divadlo. Svého mazánka ode mě odlákala dost zákeřným způsobem.