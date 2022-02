Celebrity a jejich drastické hubnutí. Vypadají nyní lépe, nebo spíš nezdravě?

Tyto celebrity radikálně zhubly. Některým se ale více líbily předtím, je to opravdu tak, nebo z nich mluví závist?

Adele

Jedním z nejslavnějších případů radikální změny je britská zpěvačka Adele, která svým hlasem očarovala miliony fanoušků.

Zpěvačka nikdy veřejně neprozradila, kolik kilo shodila, ale změna je na ní patrná hned na první pohled, zejména v obličeji, který se jí spolu s úbytkem váhy elegantně zúžil.

Nikdy prý ale nedržela nějaké velmi striktní diety a jejím cílem nikdy nebylo zhubnout až na kost, jak uvedla pro magazín Rolling Stones.

Kate Hudson

Kate Hudson je skvělým případem toho, že i zdánlivě nepatrné zformování postavy dokáže divy.

Herečka sice nepodstoupila nijak drastiskou změnu zevnějšku, ale vypadá zkrátka mnohem více fit a dokonce i o něco mladší. Není to vždy o shazování desítek kilogramů, někdy stačí opravdu málo.

Přebytečná kila prý shazovala trpělivě a systematicky bez zbytečných drastických dietních plánů, jak uvedla pro Women's Health.

Tento přístup zhodnotila jako mnohem lepší, protože shozená kila nenabrala zase zpátky, jak se může stát právě po dietě.

Kelly Osbourne

Další celebritou, která shodila nějaká ta kila navíc, je dcera heavymetalové legendy Ozzyho Osbourna Kelly Osbourne.

Jak se stravovat zdravěji se prý naučila v taneční soutěži Dancing With the Stars, její taneční partner jí prý nařídil dietu a vysvětlil, proč by se měla ve stravě soustředit na bílkoviny.

„Můj taneční partner mě nutil jíst krůtí hamburgery a saláty a vysvětlil mi, že strava s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů mi dodá energii,“ řekla pro magazín Shape.

