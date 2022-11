V sedmnácti letech odjel Ivan Bartoš studovat do Spojených států amerických, zde i úspěšně odmaturoval, poté složil maturitní zkoušku i v České republice. V devatenácti letech začal studovat v Praze na dvou vysokých školách - teologii na Husitské teologické fakultě a informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nakonec se rozhodl více zaměřit na informační studia, v nichž získal i velký doktorát. Během studií se také ještě jednou vrátil do Ameriky, kde absolvoval jeden semestr na Fakultě počítačových věd na University of New Orleans.

Profesně působil v několika českých a nadnárodních společnostech v oboru informačních technologií, pracoval například pro Newton IT, Monster Worldwide, T-Mobile či startoval pracovní portál Air Jobs. IT kariéru přerušil v roce 2015 a jako ředitel marketingu startoval nový český pracovní portál.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s DIY kulturou. Jako diskžokej mixuje psychedelický trance, hraje na akordeon a zpívá v punkové kapele Nohama napřed. Je ženatý́ a má dvě děti. Hovoří plynně anglicky, dorozumí se francouzsky a rusky. Považuje se za pacifistu.

Podporuje Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal), omezil by kamionovou dopravu a přesunul by ji na koleje, do roku 2025 by uzavřel uhelné elektrárny a staví se rezervovaně ke stavbě nových bloků jaderných elektráren.

Vybrané články na téma "Ivan Bartoš":

Vláda nezvládá komunikaci. Ministr Bartoš tvrdí, že všichni pracují na zlepšení, ale mávnout magickou hůlkou nestačí

Pirátský ministr Bartoš to přepískl s reklamou a rozčílil hlídače politické etiky

Otloukánek Bartoš dostal trest za svůj vzhled i rétoriku. Zachrání ho přítel Vítek?

Kam teď s Piráty: Odchod do opozice s ANO a SPD, paběrkování ve vládě, nebo se nad nimi STAN smiluje?

Ivan Bartoš: Rodiny přišly o své nejbližší, firmy krachují. Velkou část odpovědnosti nese premiér Babiš