Vláda nezvládá komunikaci. Ministr Bartoš tvrdí, že všichni pracují na zlepšení, ale mávnout magickou hůlkou nestačí

Místopředseda vlády Petra Fialy pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš před pár dny převzal anticenu Křišťálové lupy za "špatný stav digitalizace v ČR". Přišel osobně, na což neměl odvahu nikdo před ním. A nehledal výmluvy. „Digitalizace v Česku na špatné úrovni opravdu je,“ prohlásil předseda Pirátů.

Zbytečné sebemrskačství a pokus o získání pozornosti, nebo reálný popis situace? Zřejmě to druhé. Přesto, že jeho předchůdkyně ve funkci Klára Dostálová z hnutí ANO Ivana Bartoše nedávno pro náš web osočila, že politikaří. Ministr to v rozhovoru pro Čtidoma.cz odmítl: „My nepolitikaříme, my prostě děláme, co je správné. Což je pro některé jiné strany, u kterých tahají za nitky různé šedé eminence a zájmové skupiny, nepochopitelné.“

Jak to myslíte?

Stavební zákon minulé vlády vznikl narychlo, na politickou objednávku a bez analýzy skutečných příčin zdlouhavého stavebního řízení. Nechceme nový megaúřad s 8 000 zaměstnanci, který protlačila na sílu Babišova vláda spolu s SPD a KSČM. Naším cílem je změnit stavební zákon tak, aby bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou "jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko". K tomu se současná vláda zavázala ve svém programovém prohlášení a tak jsme ten zákon připravili.

Ivan Bartoš

- od prosince 2021 místopředseda vlády Petra Fialy pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR

- v letech 2009 až 2014 a opět od roku 2016 předseda České pirátské strany

- hovoří plynně anglicky, na nižší úrovni je schopen se dorozumět francouzsky, rusky a německy

Můžete to pro čtenáře zjednodušit?

Opouští se původně uvažovaný model centralizované státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Rozhodování bude blíže lidem. Většina si bude moct vše vyřídit na úřadě přímo ve své obci. Po těchto změnách volali zejména zástupci samospráv.

V Praze se stále nepodařilo najít dohodu na vedení města, to není politikaření? Proč se tam Piráti chovají tak, jak se chovají, proč nejdete do vládního půdorysu?

Piráti přistupují k vyjednávání konstruktivně, chtějí, aby vznikla stabilní koalice demokratických stran na půdorysu vlády, pouze rozšířená o Prahu Sobě. Ostatně i v jiných městech vznikají koalice na různě rozšířených či upravených půdorysech. Koalici Spolu byly předloženy férové podmínky, kdy by získali primátora s právem veta, pět mandátů v radě, jeden mandát v radě by pak připadl hnutí STAN a pět Alianci stability. Vzhledem k tomu, že počet zastupitelů Spolu s hnutím Stan a Aliance stability je vyrovnaný, jde opravdu o spravedlivou nabídku reflektující přání voličů a výsledky ve volbách.

Převzal jsem anticenu Křišťálové lupy za ŠPATNÝ STAV DIGITALIZACE V ČR. Jo, slyšíte správně. A tohle “ocenění” jsem převzal s hlavou vztyčenou. A byl jsem, myslím, historicky první, kdo si pro anticenu přišel. A proč jsem to udělal? Digitalizace v Česku JE na špatné úrovni. pic.twitter.com/yYFwvXjaeN — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) November 24, 2022

Kde je tedy problém?

Nyní je na rozhodnutí Spolu, zda chtějí situaci v zájmu obyvatel Prahy brzy vyřešit a demokratické stabilní vedení složit. My jsme k tomu plně připraveni.

Mají Piráti coby strana ještě potenciál? Nebo už jste se vyčerpali?

Naopak. Pro nás má ta práce stejný smysl jako před 13 lety, když jsme zakládali Piráty. Za ty roky se nám povedlo prosadit hodně dobrých věcí, ale mnoho je toho ještě před námi. Máme zodpovědnost nejen vůči našim 840 tisícům voličům, ale i vůči všem lidem v naší zemi. Musíme pohnout s řešeními současných krizí i dlouho opomíjených problémů a chceme se na tom naplno podílet. Stejně to věřím vnímají i všichni Piráti a Pirátky a já jsem za to moc rád.

Nedávno se hodně řešilo vaše video pro společnost Meta - co mnoha Pirátům vadilo?

Popíši, jak k tomu došlo, což jsem již i veřejně komentoval. V listopadu probíhala v rámci našeho předsednictví EU akce CzechDigital week, jíž jsem jako vicepremiér pro digitalizaci dal záštitu. Jedním z témat série konferencí byl i rozvoj digitálního vzdělávání. Na jednotlivých panelech představili své projekty v této oblasti jak zástupci neziskové sféry, tak i technologických firem jako například Meta. Ta zde odprezentovala spuštění facebookové stránky pro Českou republiku a také projekt pro vzdělávání malých a středních podniků. Protože jsem se nemohl tohoto bodu programu zúčastnit, byl jsem požádán, abych natočil alespoň zdravici. Ta ale bohužel vyšla kvůli komunikačnímu šumu ven v jiném kontextu a bez jakéhokoliv vysvětlení, což považuji za chybu. Vyvolalo to zcela pochopitelné otázky, které i vy sám zmiňujete. Video tak bylo následně staženo.

Reakce asi byla logická. Protože požadavky na sociální platformy...

...musí být vysoké, samozřejmě. Přesto, že vzdělávací projekty technologických firem podporujeme, stejně jako dalších expertních, vzdělávacích a neziskových institucí, požadavky to nijak nesnižuje. Platí, že je potřeba zajistit férové online prostředí a podchytit možná rizika u nových technologií a technologických gigantů. Ať už se to týká ochrany dat, zamezení šmírování či zneužívání algoritmů nebo šíření dezinformací.

Což jsou přesně otázky, kterými byste se měl zabývat. Děláte to?

Ano, těmito otázkami se jako vicepremiér pro digitalizaci zabývám intenzivně a komunikuji naše požadavky otevřeně také při setkáních s technologickými firmami. Ostatně je to vidět i v mé roli v souvislosti s naším předsednictvím v Radě EU, kdy jsme nedávno schválili Deklaraci digitálních práv a principů pro digitální dekádu, která jasně staví občana a jeho práva nad zájmy státu i korporací.

Na pirátském fóru nyní běží anketa, který kandidát či kandidátka je členům a členkám nejbližší. „Ještě nemáme finální výsledky, zatím má ale nejsilnější podporu Danuše Nerudová, následně generál Pavel a pak Marek Hilšer.“

Když tedy ukončíme "kauzu Meta" - vmímáte tedy zpětně jako chybu, že jste si lépe nepohlídal, v jakém kontextu video vyjde?

Ano, byla to chyba, ke které bohužel došlo z důvodu komunikačního šumu. Situace se vyřešila a video bylo po domluvě staženo, jak jsem již zmínil.

Zůstaňme však ještě u komunikace jako takové. Vaše ministerstvo má za sebou celou řadu dobrých výsledků. Nestálo by za to uvažovat, jak úspěchy komunikovat směrem k veřejnosti? Nakonec, vztáhnout se to dá na celou vládu.

Obecně vzato je samozřejmě vždy a všude prostor pro zlepšení, na čemž každý jednotlivý z nás i vláda jako celek pracujeme. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že se nacházíme v bezprecedentní krizi, která sice má řešení, ale ne tak snadná a jednoduchá, jak je prezentují populisté. A protože my nechceme lidem lhát ani je opíjet rohlíkem, že stačí mávnout magickou hůlkou a vše se naráz vyřeší, je komunikace složitější. Řada opatření je totiž velmi spletitá, je nicméně úkolem vlády, aby je zvládla jasně odkomunikovat, a o to musí usilovat.

Dobrá, vezměme jen vás a Piráty. Teď máte možnost se pochlubit...

Jsem hlavně rád, že jsou za námi vidět výsledky práce. Ať už jde o ministerstva, Sněmovnu, Senát, Europarlament či komunál. Konkrétně u MMR mám radost například z toho, že se mi v EU povedlo vyjednat záchranu projektů pro Česko za 32 miliard. Stejně tak zjednodušujeme povolování obnovitelných zdrojů, což je v dnešní energetické krizi klíčové. Spustili jsme také program na obnovu ubytovacích kapacit v obcích a rychlejší výstavbu. Pracujeme na klíčovém zákonu o dostupném bydlení a do Sněmovny nyní jde i náš nový stavební zákon, který jednohlasně schválila vláda místo paskvilu, co připravilo ANO. K tomu budujeme s týmem základy pro to, aby mohla v Česku vůbec reálně fungovat digitalizace a lidem jsme usnadnili život.

