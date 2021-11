Leoš Mareš si zkazil Vánoce. Svěřil se s tím, co provedl

Zpěvák a moderátor na sociálních sítích sdílel fotku, jak zapaluje první svíci na svém krásně ozdobeném adventním věnci. Celá zpěvákova výzdoba vypadá velmi idylicky, skoro až pohádkově, dokonce mu na stole nechybí ani vánoční hvězda.

Jediným problémem zachyceným na snímku bylo to, že Mareš jako první zapálil místo první svíčky tu poslední. To si ale nakonec uvědomil a příspěvěk vtipně popsal: „Zase jsem to zapálil blbě. Vánoce v háji.“

Tradičně by totiž svíčky měly být na věnci rozestavěné do všech čtyř světových stran, aby tak symbolizovaly tvar kříže. Dále je zvykem je zapalovat proti směru hodinových ručiček. Na to si ale moderátor vzpomněl, až už bylo po všem.

Není ale všem dnům konec. V komentářích pod příspěvkem totiž svítá naděje na to, že Vánoce u Marešů se nakonec přece jen podaří zachránit.

Někteří fanoušci nevěděli, kde je chyba, a někteří zapojili své mozkové závity a přišli s celou řadou kreativních řešení. „Prohodit svíčky a vše je zachráněno,“ napadlo jednu z fanynek.

„Nápodobně, hlavně klid a pohodu,“ přiznala se spolu se zpěvákem další fanynka a mezi řádky mu navrhla se s problémem hlavně nestresovat. Vánoce jsou totiž svátky klidu a pohody.

„Já bych to zapálila celý, třeba tím Vánoce zachráníte,“ zněl další, poněkud netradiční, ale odvážný návrh.

