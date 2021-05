Nesmrtelná teta slaví 90! Úžasná babička Bohdalka dostávala stovky milostných nabídek. Jak na ně reagovala?

Již maminka Jiřiny Bohdalové, Marie Bohdalová, se ve svém volném čase věnovala ochotnickému divadlu, není tedy divu, že se stejnou cestou vydala jako malé děvče i Jiřina, a že jí tato vášeň pro kumšt vydržela po celý život.

Ačkoliv bude první dámě českého filmu úctyhodných 90 let, je stále plná elánu a energie. Syn jejího exmanžela, Ondřej Brzobohatý dokonce v pořadu Tobogan na toto téma zažertoval: „Ta vitalita je úplně úchvatná, kdyby se dala nějakým způsobem zavakuovat a prodávat, tak jsme jedna z nejbohatších zemí na světě.“ A Jakub Prachař po jeho boku s úsměvem dodal, že při rozhovoru s Jiřinou zapomíná na její věk a cítí se jako by mluvil s dívkou ani o den starší než 16 let.

Kniha k narozeninám

Jedním z důkazů, že jedna z nejslavnějších českých hereček je stále aktivní, budiž právě vycházející kniha Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová. Osobně dohlížela na to, jak ji dá autor Petr Macek dohromady, čtenářům přinese neobyčejné zážitky, které s ní její kolegové a další známé osobnosti zažily.

Jedním z nich je již zesnulý režisér Václav Vorlíček. Bohdalová se objevila už v jeho studentském filmu Direktiva a dále také v jeho snímcích Rumburak, Saxana a Lexikon kouzel a v seriálu Létající čestmír, po letech spolupráce se stali dobrými přáteli. Režisér v knize vzpomíná na to, jak se herečce přihodila v roce 1962 závažná autonehoda a na skutečnost, že tehdy ještě v autech nebyly bezpečnostní pásy. To vedlo k tomu, že Bohdalová při nehodě proletěla předním sklem auta a poranila se. „Naštěstí v obličeji se jí nic nestalo, byla pomlácená jen po těle. Jak letěla tím sklem, chránila si obličej rukama, které měla poškrábané,” řekl před svým odchodem Vorlíček.

Čestná výkopářka

Jiřina Bohdalová studovala herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU), kam ji překvapivě přijali až na třetí pokus. Po úžasné kariéře, kterou má herečka za sebou, můžeme tedy s jistotou říct, že pokud se něco nepovede napoprvé, rozhodně to neznamená neúspěch. Kdyby však herečku na fakultu nepřijali, mohla by se zcela jistě uživit i jako fotbalová hvězda. Důkazem je její čestné členství ve fotbalovém klubu Amfora, za který vykopává již přes 30 let. S Amforou procestovala Bohdalová celý svět a poněkud nevhodným způsobem tak zjistila, že ji fanoušci zbožňují jak v Česku, tak i za oceánem. Když s amatérským klubem Petra Salavy na své tehdejší narozeniny letěla před dvaceti lety do amerického Chicaga, místní česká komunita pro ni připravila překvapení. „Jiřinu posadili do křesla, zhaslo se, začala hrát hudba, bodové světlo a objevil se obrovský černoch, který začal dělat před Jířou striptýz," vzpomíná Martin Dejdar. Ačkoliv byl dárek jistě dobře myšlený, trapnost celé situace byla podle Dejdara ohromná, a to jak pro diváky, tak pro Jiřinu.

Stb jí nedala pokoj

Svou divadelní kariéru odstartovala v Divadle ABC, po boku Jana Wericha. Kvůli její blízkosti k Werichovi ji později kontaktovala Státní bezpečnost, která ji dokonce i vedla jako agentku. Ukázalo se však, že Bohdalová předávání jakýchkoliv informací o Janu Werichovi nebo kýmkoli dalším striktně odmítla, a byla tak jako agentka vedena neoprávněně.

Mimo účinkování v několika dalších divadlech po boku nespočtu úžasných hereckých kolegů účinkovala Bohdalka často i v České televizi, a to například v Televarieté, v pořadech o vaření, a její hlas můžeme slyšet v desítkách epizod různých večerníčků.

Jiřině Bohdalové se dostalo nepříliš lichotivé mediální pozornosti při předposledních prezidentských volbách. Česko tehdy obletěly fotografie herečky, které jasně ukazovaly na její významnou podporu prezidenta Miloše Zemana. Fotografie přímo ze štábu kandidáta a následně v náruči nového prezidenta kontrastovaly s jejím přátelským vztahem s prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem. Ten jí kdysi nechtěně způsobil menší obtíže s režimem, kdy její přezdívku Bohdalka použil do své hry Audience.

Na milostné dopisy nikdy neodpovídala

Nejvíce se však herečka proslavila na filmovém plátně. Mezi její nejznámější role patří mimo jiné filmy Dáma na kolejích (1966) a úspěšná pohádka režiséra Zdeňka Zelenky, Nesmrtelná teta (1993). Spolu s rolemi ji přibývali i fanoušci a obdivovatelé, kteří jí od počátku její herecké kariéry naposílali stovky milostných dopisů. Mezi nimi podle herečky nechyběla ani pozvání na rande, nebo žádosti o ruku, na žádný z nich ale herečka neodpověděla.

Úžasná tradiční babička

Ačkoliv na ni stály zástupy nápadníků, její milostný život nebyl tak úspěšný, jako její kariéra. Prvním manželem Bohdalové byl Břetislav Staš, kterému porodila dceru, Simonu Stašovou, a se kterým se poté zanedlouho rozvedla. Se Stašem však zůstali po celý život dobrými přáteli. Skvělý vztah má po celý život jak s dcerou Simonou, tak i se svými dvěma vnuky, Markem a Vojtou, který v pořadu Tobogan demonstroval lásku k babičce. "Mít ji za babičku je úplně úžasný, my k ní chodíme velmi pravidelně na obědy a je to vlastně taková klasická babička, uvaří, a je to i taková tradiční babička, takže většinou kachnu, nebo knedlíky," popsal něco ze soukromí Vojtěch Staš.

Druhou velkou láskou hereččina života byl herec Radek Brzobohatý, jedna z jejích kolegyň dokonce uvedla, že to byl jediný chlap, do kterého byla opravdu blázen. Po dvanácti letech však hádkami protkané manželství dospělo ke svému konci. Herec se poté oženil s Hanou Gregorovou, která do manželství přivedla dceru Rollu a spolu měli následně syna Ondřeje. Z rozvodu se herečka údajně vzpamatovávala několik desetiletí a vyhýbala se mu jak v soukromém životě, tak i na plátně. Dvojice se usmířila až na natáčení filmu Vrásky z lásky, krátce před tím, než Radoslav Brzobohatý navždy odešel.

