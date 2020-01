Princ Harry odletěl z Británie zpět do Kanady. Opravdu to tak chtěl?

Rodina Sussexů chce žít jako ostatní běžní lidé. To by možná šlo, kdyby Harry zkrátka nebyl z královské rodiny. Snad si to měla Megan lépe promyslet ještě před svatbou, možná je to rozhodnutí obou manželů stejným dílem. Jisté ale je, že ulehčení pro jednoho může přidělat velké problémy ostatním.