Kerndlová si na konci roku zavzpomínala hodně odvážnou fotkou. Moc toho na sobě nemá

Tereza Kerndlová veřejně zavzpomínala na rok 2018, ze kterého odvážná póza s největší pravděpodobností pochází.

To, že se nejedná o snímek z letošního roku, ale prozradila označením pod příspěvkem, jinak by to nejspíše ani nikdo nepoznal. Zdá se totiž, že tahle zpěvačka vůbec nestárne.

Na fotce má na sobě bílé plavky, které nechávají představivosti opravdu velmi málo a vystavují na odiv její dokonalou postavu. Celý vzhled Kerndlová podtrhla výrazným makeupem a velkými kruhovými náušnicemi, vizáž by jí mohla závidět nejedna dvacítka.

V komentářích se mimo zamilované emotikony a červená srdíčka objevila také nejedna lichotka. Fanoušci ale nešetřili ani vynalézavými vtípky.

„Bůh jí dal všechno,“ zaznělo pod příspěvkem.

„Aby ti nebyla zima, Terezko,“ napsal fanoušek, kterému nejspíše z volby oblečení na snímku přejel mráz po zádech.

„Bože, ty nohy,“ pochvaly se v komentářích dostalo i zpěvaččiným vyrýsovaným nohám.

Zpěvačka nedávno pomocí odvážnějšího snímku zavzpomínala i na rok 2019. Příspěvek nasbíral tisíce lajků a komentáře plné obdivu u něj také nechyběly.

Těžko říct, na kterém z nich vypadá lépe.

