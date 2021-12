Sophia Loren prozradila tajemství mladistvého vzhledu. Zvládne to bez problémů kdokoli

Italská herečka a ikona filmového průmyslu Sophia Loren se proslavila zejména ve filmech jako Včera, dnes a zítra či Dvě ženy.

Její tajemství nekonečné krásy je jedno z nejjednodušších a zároveň jedno z nejúčinnějších. Sophia na otázku, jak zůstala tak krásná až do 87 let, neodpověděla tak, že za to může drahá kosmetika nebo chirurgické zákroky. Podle herečky je tím hlavním faktorem něco, co může ve svém každodenním životě aplikovat opravdu každý.

Tajemství krásy

Její metodou, jak v každém věku vyzařovat pozitivní energii a charisma, které nás dělají krásnějšími, je prý zkrátka „milovat život“.

Herečka se snaží do každého dne vstupovat pozitivně, je to podle ní jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Bez pozitivního přístupu prý nemáme šanci lehce překonat ani ty nejmenší problémy a to se poté odráží na naší psychice a nakonec i na vzhledu.

Loren se životem zkrátka nestresuje, ale prostě ho žije. Např. neodmítne talíř špaget kvůli strachu, že by mohla trochu přibrat, dobrá nálada je pro ni na prvním místě.

K tomuto životnímu mottu prý občas i přidává určité rituály krásy, které používala i Kleopatra. Sophia miluje dopřát si vanu naplněnou oslím mlékem nebo olivovým olejem. Krásně to podle herečky zjemní a vyživí kůži na celém těle, a tím tyto speciální lázně zároveň i pomáhají předcházet jejímu stárnutí.

Zdroj: Altra Notizia

KAM DÁL: Tom Hanks, Salma Hayek a další celebrity trpí nevyléčitelnou nemocí. Nevzdali to a inspirují miliony.