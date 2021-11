Jak na dlouhověkost? Pomohou vám tyto jednoduché návyky

Na dlouhý život sice nenajdete žádný zázračný lék, ale tyto tři každodenní návyky vám mohou pomoci proces stárnutí zpomalit.

Omezte cukr

Pokud váš jídelníček obsahuje velké množství cukrů, má nejspíše negativní dopad na vaše zdraví, a to nezávisle na obezitě.

Studie dokázaly, že strava bohatá na cukr vedla k předčasnému úmrtí laboratorních subjektů, na kterých byl výzkum prováděn.

Tento typ stravy je totiž spojen s vyšším rizikem vzniku různých chorob, jakou je cukrovka, srdeční onemocnění a další nemoci. Dále také způsobuje různá metabolická onemocnění a významně zhoršuje celkový zdravotní stav.

Resveratrol

Autor oblíbené knihy o stárnutí Why We Age and Why We Don't have To, Dr. David Sinclair, radí, jak můžeme proces stárnutí zpomalit s pomocí antioxidantů.

Jedním z těch nejúčinnějších je podle Davida Sinclaira resveratrol. Tento antioxidant můžeme najít mimo jiné i v červeném víně.

K zajištění dlouhověkosti bychom měli denně užívat 1 000 mg resveratrolu. Mimo zpomalování procesu stárnutí také účinně bojuje proti rakovině, srdečním chorobám a cukrovce.

Vitamín D

Dr. Sinclair ve své knize tvrdí, že se sice snaží získat většinu své denní dávky vitamínů z potravin, které je obsahují. Dostatečné množství některých vitamínů je ale potřeba získat prostřednictvím doplňků stravy.

Jedním z nich je i vitamín D3, který běžně získáváme ze sluníčka. Je tedy nutné ho do stravy tímto způsobem doplňovat především v zimních měsících. Studie prokázaly, že nízké hladiny vitamínu D v těle souvisí se zvýšeným rizikem předčasného úmrtí.

Nízkou hladinu vitamínu D vědci spojili s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob a rakoviny.

Zdroj: Express

