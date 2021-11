Zrádná rakovina oka: Nebolí a pacient o ní léta nemusí vědět. Jak jí předejít a co dělat při problémech?

Rakovina je strašák, který je sice v poslední době trochu zastíněn všudypřítomnými zprávami o covidu, ale z našich životů ani myšlenek rozhodně nemizí. Jsou dokonce její typy, které v posledních letech nabírají na významu stále rychlejším nárůstem případů - a to i takové, o nichž se tolik nemluví, jako jsou nádory oka. Právě ty jsou mezi nově diagnostikovými případy stále častější. Jak tenhle problém odhalit co nejdřív a co můžeme udělat pro jeho prevenci?

Vně i uvnitř oka, ale nejen tam

Nádor se může objevit jak na povrchu oka, a je tak viditelný již od poměrně začátečního stadia, což je samozřejmě pro pacienta při vší smůle ještě ta mnohem lepší varianta. Horší situace nastává, když melanom roste uvnitř oka, kde o něm pacient dlouhou dobu, mnohdy i několik let, vůbec neví. Nitrooční melanom není ve svých počátcích nijak bolestivý a ani se nemusí projevovat nijak jinak. Ve chvíli, kdy pacient začne pociťovat problémy, jako je zhoršené vidění nebo překážku v zorném poli, může být už pozdě. Nitrooční melanom totiž poměrně často vytváří metastázy, které se usazují nejen v mozku, ale třeba i na plicích.

Přestáváme být součástí přírody

Proč se objevuje stále více takových případů? To již před časem vysvětlil primář oftalmologie českobudějovické nemocnice Jan Sattran: „Čím dál víc jsme uzavřeni v budovách. Nejsme zvyklí být běžně a především dlouhodobě v přírodě na přímém slunci. Veškerých kožních novotvarů, tedy i v obličeji a okolí víček, ale i nitroočních nádorů přibývá právě proto, že přirozená pigmentace, která souvisí s dlouhodobým pobytem v přírodě, najednou chybí a většina lidí, když vyjde na slunce, zrudne. Tak je kůže vnímavější k intenzivnímu dráždění,“ poznamenal s tím, že ale moderní technika, tedy počítače nebo televize, nemá na vznik těchto novotvarů vliv, ačkoliv jde o mezi lidmi velmi rozšířenou myšlenku.

Příroda léčí, ale kontroly jsou důležité

Co je tedy nejúčinnější možnou metodou boje proti tomuto onemocnění? Přímo se nabízí odpověď, která vychází z uvedeného důvodu jeho vzniku: tedy nezanedbávat pobyt venku, v přirozeném osvětlení, aby si naše tělo neodvyklo, že je součástí přírodního řádu. Dále je nezbytné docházet přibližně jednou za dva roky na preventivní prohlídky k očnímu lékaři, a to rozhodně od 40. roku věku výše. Návštěva lékaře je také nutná při změně ostrosti vidění nebo při pocitu zastínění části zorného pole.

Není na co čekat

Pokud se jedná o novotvar, vzniklý na povrchu oka, na víčku nebo v jeho okolí, jde o záležitost dobře pozorovatelnou a rozhodně není na co čekat. Lidé ale bohužel i tak mnohdy přijdou pozdě. „Pacienti často tuší, že mají problém, ale návštěvu svého lékaře odkládají. Následně k nám ovšem přicházejí v tak těžkých stavech, že nezbývá nic jiného než hledat optimální rozsah odstranění tohoto novotvaru a současně hledat místa, odkud pak přesouvat kůži na vzniklý defekt,“ poznamenal dále primář českobudějovického očního oddělení.

Zkrátka - při jakékoliv změně v této oblasti není radno příliš přemýšlet a okamžitě je nutné vydat se na vyšetření. Jen tak je možné případný zásadní problém zachytit včas a předejít nevratné ztrátě zraku, případně života.

