Třetí nejkrásnější dívka planety Klára Vavrušková: Bála jsem se, že si půjdeme po krku

České dívky jsou krásné, alespoň se to prý povídá po celém světě. Česká Miss 2019 Klára Vavrušková před pár týdny na Miss Earth dokázala, že to nejspíš bude pravda. V tvrdé konkurenci skončila třetí a zaznamenala tak jeden z největších úspěchů našich dívek na podobně prestižních soutěžích. Jak se chystá na Vánoce a co pro ni vůbec znamená fakt, že je jednou z nejvíce sexy žen planety?

Kláro, blíží se Vánoce, už víš, kde je budeš trávit?

Vánoce budu určitě trávit doma s rodinou v mém rodném Kostelci nad Orlicí. Myslím, že nejen o Vánocích má být právě rodina pohromadě. Určitě zajedu navštívit i mé vzdálenější příbuzenstvo, už se na svátky klidu a pohody moc těším.

Jaký vztah máš vlastně k vánočním svátkům?

Já Vánoce miluji. Jak jsem již zmiňovala, jsou to svátky, které trávíme především v rodinném kruhu, a tak to mám ráda. Každý rok se velmi těším na všechno, co je s Vánocemi spojené, pečení, vaření, dárky apod.

Zvládáš tedy i domácí práce, když už jsi zmínila pečení?

Domácí práce dělám přes celý rok. Stále je co uklízet a vařit. Musím se však přiznat, že peču právě jenom na Vánoce, a to pouze občas. Tentokrát jsem se k tomu vůbec nedostala. Navíc jsem stále v Praze a tady je toho na práci víc než dost. Loni jsem pekla perníčky, rohlíčky, ale teď mi to nějak nevyšlo, za rok musím zase zabrat.

Klára Vavrušková

- Česká Miss 2019

- 3. na Miss Earth 2019

- je jí 20 let, měří 175 cm

- pochází z Kostelce nad Orlicí

Máš všechny dárky, nebo je budeš shánět ještě na poslední chvíli?

Většinu dárků mám nakoupených, ale stále ne všechny. Vždy si říkám, že je nakoupím a zabalím včas, abych si mohla užívat adventu, ale opak je pravdou. Člověk nad tím, co koupí, musí přemýšlet, aby udělal obdarovanému radost, takže je to pro mě občas oříšek.

Pro koho je nejtěžší dárky shánět?

Nejtěžší je shánět dárky určitě pro pány. Přesněji řečeno pro mužské pohlaví. Pro ženu vždy něco vymyslíte, kosmetiku, dekorativní i praktické věci do domácnosti apod., ale pro chlapa? Většinou si právě je nechávám až naposled, abych si to pořádně promyslela.

Co u tebe na Vánoce rozhodně nesmí chybět?

Pohodová rodinná atmosféra, vánoční stromeček, bramborový salát, kapr, cukroví, vánoční koledy a hlavně pohádky.

Po úspěchu na Miss Earth máš celou řadu povinností, vypneš úplně alespoň na pár dní? Třeba i bez mobilu, sociálních sítí...

Mám teď mnoho povinností, i co se týká České Miss, a snažím se vše zvládat. Nicméně jsem přeci jen člověk, takže si ráda odpočinu a pospím. Bohužel bez sociálních sítí a mobilu moc dlouho nevydržím, ale když už jsme to takhle zmínili, můžu si to dát třeba i jako novoroční předsevzetí.

Minidotazníček

Kapr nebo řízek?

Salát s cibulí nebo bez?Stromek živý nebo umělý?Purpura nebo thajské vonné tyčinky?

Sníh nebo slunce?

Když jsme u Miss Earth, jaká to byla zkušenost, co pro tebe ta soutěž znamenala?

Jedna velká zkouška. Na Filipínách jsem strávila 5 týdnů, což je na světovou soutěž opravdu dlouhá doba. Každý den jsme měly s dívkami program a skoro jsme se nezastavily. Bylo to hodně náročné, ale dá se to zvládnout. Být součástí Miss Earth je zkušenost, kterou vám nikdo nemůže vzít. Mám teď kamarádky po celém světě a nespočet zážitků. A samozřejmě i titul třetí nejkrásnější ženy planety.

Byla mezi finalistkami velká konkurence, dělaly si třeba i naschvály, šly si „po krku“?

Sama jsem se dost bála toho, jaké dívky budou. Přeci jen už měly za sebou jednu soutěž vyhranou, myslím tím národní Miss. Takže věděly, co přesně mají dělat, aby uspěly znovu. Konkurence byla opravdu vysoká. Musím však s potěšením říct, že jsem se s žádným špatným chováním nesetkala. Byly jsme super parta a navzájem se respektovaly.

Třetí nejkrásnější dívka planety, to zní super. Ale co z toho? Jaké dveře ti to otevírá?

V první řadě je to opravdu obrovský osobní úspěch. Rozhodně jsem nic takového nečekala, když jsem odlétala. Určitě je to pro mě možnost vycestovat a podívat se do jiných krajin a kultur, to je velké plus, na které se moc těším.

Chystáte se během svátků nebo těsně po nich s přítelem někam na hory, případně za teplem?

Rádi bychom si vyrazili někam zalyžovat. Nemáme však přesně daný plán, ale určitě něco podnikneme. Do tepla se bohužel nechystáme, ale toho já jsem si sama tento rok, hlavně tedy v říjnu, kdy jsem byla na Filipínách, užila dost, že už se těším na sníh.

Blíží se konec roku, je tedy čas bilancování. Jak bys zhodnotila svůj rok 2019?

Jako rok velkých změn. Stala jsem se Česko-slovenskou Miss a zároveň o dva měsíce později uspěla i na světové soutěži Miss Earth a stala se tak Miss Earth Water 2019. Poznala jsem spoustu nových lidí, ze kterých se stali i mí kamarádi. Do života jsem si odnesla mnoho nových zkušeností, zážitků a určitě bych neměnila.

A co rok 2020, bude nějaké předsevzetí a pokud ano, prozradíš nebo alespoň naznačíš?

Na rok 2020 se těším jako na každý rok. Bude opět jiný, třeba ještě lepší. Co se týče novoročního předsevzetí, již jsem zmiňovala méně trávení času na telefonu, tak doufám, že mi to vyjde!