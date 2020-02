Zakladatel sci-fi Jules Verne jen o vlásek unikl smrti zastřelením a předpověděl řadu technických vynálezů

Jules Verne nejen ve své době patřil mezi oblíbené spisovatele. Zájem o jeho romány dosud neutichl a oblíbený je především mezi mládeží, jíž poutavé autorovo vyprávění učarovalo. Verneovi nelze upřít bohatou fantazii, s níž své dílo tvořil. Jaký byl jeho profesní i soukromý život? A co je pravdy na tom, že jako malý chtěl utéci na lodi do Indie?

Každá čtenářská generace má své knihy, které s oblibou čte. Pro někoho je to Tolkien a jeho Pán prstenů, jiným učaroval Harry Potter od Rowlingové a další se stali obdivovateli Zaklínače od polského autora Sapkowského. Pro čtenáře ve druhé polovině 19. století to byl zase Jules Verne, který přinesl zcela nový žánr, a to vědeckofantastický román, jehož je zakladatelem.

Plavčíkem na plachetnici se naštěstí nestal

Jules Verne se narodil 8. února 1828 v Nantes v rodině právníka. Byl velice pilným a nadaným žákem, který vynikal v zeměpisu, latině i řečtině. Ve svých jedenácti letech se Jules Verne hodlal nechat najmout jako plavčík na zámořskou loď a přeplavit se do Indie, aby své sestřenici přivezl náhrdelník z korálů. Naštěstí rodičům se podařilo v cestě zabránit. Malý Jules jim pak musel slíbit, že propříště bude cestovat jen ve své fantazii. Možná právě toto bylo oním momentem, který rozhodl o jeho budoucím povolání spisovatele. Pravdou totiž je, že sice Jules Verne vystudoval práva jako jeho otec, ale více ho to táhlo ke psaní.

Zlomené srdce a první láska provdaná za jiného

Během svých univerzitních studií v Paříži na konci 40. let 19. století se Jules Verne vášnivě zamiloval do Rose Herminie. Začal skládat básně, v nichž vyjadřoval svou lásku k dívce. Rodiče jeho vyvolené však po jejím boku Julese neradi viděli. Byl pouze mladým studentem bez jisté budoucnosti a oni si pro svoji dceru představovali lepší partii. Když se Rose Herminie na přání rodičů provdala za jiného, bylo psaní Vernovi velkou útěchou, v níž utápěl svůj vztek na svět. Zajímavé také je, že tato první láska měla poměrně velký vliv na řadu jeho budoucích literárních ženských postav, které Verne stvořil. Hrdinkami byly dívky, jež rodiče provdali proti jejich vůli.

Zdravotní a finanční problémy

V Paříži již Jules Verne zůstal natrvalo. Jeho strýc Châteaubourg mu pomohl objevit kouzlo literárních salonů, v nichž býval častým hostem. Vrhl se také na psaní divadelních her, povídek, písní i libret. Pomohlo mu seznámení s Alexandrem Dumasem starším, díky němuž se mu podařilo na divadelní prkna dostat jednu ze svých komedií. V divadle byl také angažován jako sekretář, avšak bez stálého platu. Musel se spokojit s tím, že divadlo uvádělo všechny jeho hry, co napsal.

Aby se Verne nějak uživil, protože bez peněz je zle, začal dávat hodiny a vypomáhal také u svého přítele advokáta. Právě z této doby pocházely jeho zdravotní problémy. Financí k obživě Verne příliš neměl, často trpěl hladem a genetické předpoklady k žaludečním obtížím u něho způsobily problémy se zažíváním. K tomu musíme přičíst i bulimii, kterou zřejmě Verne trpěl. A to nebylo ze zdravotních neduhů vše. Trpěl i paralýzou obličejových nervů.

Konečně známým spisovatelem

Trpělivost růže přináší a také Jules Verne se dočkal patřičného uznání a také peněz. Rozhodující bylo v roce 1862 jeho seznámení s nakladatelem Pierrem-Julesem Hetzelem, který se rozhodl vydat jeho román Pět neděl v baloně. Obrovský úspěch nenechal na sebe dlouho čekat a dílo bylo čtenářskou obcí více než kladně přijato. Jules Verne dostal k podpisu exkluzivní smlouvu na dvacet let, která ho zbavila existenčních problémů a díky níž se plně mohl věnovat už jen svému psaní.

Střípky z osobního života

V této době byl již pět let ženatý s vdovou Honorií Morelovou a stal se otčímem jejích dvou dcer. Spolu pak měli ještě syna Michaela, jenž po smrti svého otce dopsal některá jeho díla, která zůstala nedokončena. V roce 1886 Jules Verne se stal málem obětí pomatení smyslů svého synovce, který po něm vystřelil. Naštěstí byl jen lehce zraněn, protože se mu podařilo rychlým zákrokem zbraň srazit. Jules Verne rád cestoval a své zážitky z cest po severní Africe, Skandinávii, Německu, Dánsku, Velké Británii, USA také použil do románů.

Autorství některých Verneových děl je sporné. Jeho nakladatel Hetzel byl nejen prvním čtenářem Verneových románů, ale někdy také provedl v rukopisech určité úpravy a přispíval svými nápady. K Verneovým spolupracovníkům patřil také jeho bratr Paul, který pracoval jako lodní kapitán a od něho získal Verne podrobné informace o moři a námořnictví.

Ve svém díle Jules Verne předpověděl mimo jiné také lety do vesmíru, skafandr, elektrický motor nebo tank. V současnosti bereme tyto vynálezy jako samozřejmé věci. Z pohledu Verneových současníků se však jednalo o fantastické věci, které na svůj objev teprve čekaly.