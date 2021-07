Ministryně Maláčová jde po neplatičích alimentů. Trestat ale hodlá jen muže

Nový zákon, dle kterého budou mít rodiče samoživitelé nárok na příspěvek až 3 000 korun měsíčně od státu, přichází z rezortu Jany Maláčové. Vznikl proto, aby zodpovědní rodiče měli možnost pořídit svým dětem potřebné věci i přesto, že jim tak zvané alimenty druhý rodič potomka neplatí.

Toto náhradní výživné má jasně daná pravidla - rodič má nárok pouze v případě, že začal situaci s neplacením již sám řešit například přes exekutory. Výše příspěvku je vypočítána adekvátně podle soudního rozhodnutí a smí být vyplaceno maximálně 24x. Tyto finance pak bude stát vymáhat zpět po neplatiči.

Tresty pro neplatiče

Příspěvek od státu mohou pečující rodiče, kterým nechodí soudem stanovená pravidelná měsíční dávka na účet, žádat na úřadu práce. „Ty jsou na tuto věc perfektně připraveny. Vše je připraveno na velký nápor žadatelů a žadatelek,“ nechala se slyšet Jana Maláčová v rozhovoru pro Radiožurnál. Dále uvedla, že očekává přibližně 25 tisíc žádostí.

Redaktora zajímalo, kolik peněz z celkové vyplacené částky se podaří následně státu vymoci zpět. „Bude to záviset na tom, jak efektivní bude vymáhání práva, a proto potřebujeme novelu zákona, která velmi tvrdě půjde po neplatičích alimentů,“ dodala ministryně.

Náhradní výživné po 15 letech konečně i v Česku! Dneškem spouštíme průlomovou pomoc pro sólo rodiče a hlavně jejich děti. Stát dorovná výživné až do výše 3 000 Kč, a pomůže tak ke zlepšení života samoživitelů a hlavně jejich potomků, kteří neměli ten nejlehčí start do života. pic.twitter.com/XdlloXLX36 — Jana Maláčová (@JMalacova) July 1, 2021

A právě na novele zákona se chce osobně Jana Maláčová podílet, aniž by to spadalo do její gesce. Odhadem se totiž nevymůže zpět více než 10 % ze zaslaných peněz od státu. „Jsem zastánkyní radikálního přístupu. Lidé, kteří neplatí výživné na své děti, by měli mít zakázáno chodit na sportovní utkání, měli by jim být odebírány lovecké, rybářské, případně zbrojní průkazy,“ rozvedla svůj rejstřík návrhu trestů pro nezodpovědné rodiče. A právě tento výčet ukázal, jak moc je paní ministryně odtržena od reality běžného života.

Uvedla totiž, že má povědomí o tom, že neplatiči jsou jak ženy, tak i muži. Do seznamu svých trestů ale nezanesla jediný, který by byl typicky ženský. Všiml si toho i europoslanec Tomáš Zdechovský, který toto pochybení Jany Maláčové na svém twitteru oglosoval: „LOL. To by byl nejhorší trest na světě. A ví paní paní ministryně, že neplatiči alimentů jsou i ženy? Těm zakáže chodit do solária, kadeřnictví a na pedikúru?“

LOL. To by byl nejhorší trest na světě



A ví paní ministryně, že neplatiči alimentů jsou i ženy? Těm zakáže chodit do solária, kadeřnictví a na pedikuru? @SpoluKoalice ví, jak vymáhat alimenty bez toho, aby vymýšlela podobné nesmysly. #piskejkonec https://t.co/MYS88TbnZD — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 1, 2021

Zákon ministryně Maláčové už je připraven a čeká jej legislativní proces. „Pevně doufám, že se v Poslanecké sněmovně shodneme na tom, že by si rodiče neměli brát alimenty jako nástroj pomsty. V tuto chvíli vidím mezi poslanci velkou vůli, zákon je připraven a v řádu měsíců by měl být vyslán do legilastivního procesu,“ uvedla k trestům ministryně sociálních věcí.

Snad ji tedy do té doby někdo upozorní, že by svůj výčet políčků pro nezodpovědné rodiče měla rozšířit i o vlastní oblíbené kratochvíle. Příliš mnoho žen by totiž ztráta možnosti chodit na fotbal nebo střílet jeleny asi významně nezarmoutila. Natož, aby tyto zákazy braly jako výchovný trest.

