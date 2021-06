Vyhraje tornádo Babišovi volby? Politoložka Dvořáková promluvila o premiérově roli i o jeho dalším chytrém manévru

Když se v zimě 2020 stahovala nad premiérem mračna, odpálila jeho kauzy do jiné dimenze první vlna koronaviru. Čechy ovládly strach a panika, prohřešky šéfa vládního kabinetu ustupovaly s každým přibývajícím nakaženým do pozadí.

Na první místa kritiky vrátily Andreje Babiše až chybějící zdravotnický materiál, tragické přešlapy vlády, jeho dovolená v italských Alpách a neuvěřitelné zmatky jednotlivých rezortů i neopodstatěnné utrácení veřejných financí. Jeho židle se přesně před rokem otřásala v základech. Jenomže prázdniny přinesly rozvolnění, okamžiky občanské radosti a také premiérovu osudovou chybu, kdy ministru zdravotnictví Vojtěchovi na sklonku srpna zakázal opětovné nařízení ochranných prostředků.

Babiše zachraňují katastrofy

Česko přepadla další vlna covidu a potácelo se v ní od září až do května. Premiér měnil nepohodlného ministra zdravotnictví za ještě nepohodlnějšího, populistické rozvolnění před Vánoci se nám krutě vymstilo. Přes 30 tisíc obětí covidu jde na vrub jeho vládě, nezvratnému nezvládnutí situace a Češi si to začali uvědomovat.

Preference Hnutí ANO padaly od jara strmě dolů a do popředí se začaly drát nově vzniklé opoziční koalice Pirátů a STAN a SPOLU - ODS s KDU-ČSL a ODS. Jenomže stejně jako Andreje Babiše zachránil covid před stahující se smyčkou loni zjara, kdy se musel obávat, zda na něj nevyskočí nová kauza i ze šuplíku na ponožky, přišla před prázdninami na Česko další tragédie.

Všichni jsme teď s obyvateli zasažených regionů jižní Moravy. Nejdůležitější je dostat lidi do bezpečí, všechno ostatní má řešení. Pomoc bude odpovídající a rychlá. Jedu na místo. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 24, 2021

Roušky jste si našili a pomáháte si i po tornádu

Šest obětí a miliardové škody způsobilo řádění tornád na jižní Moravě a také ve Stebně na Lounsku. Premiér byl tou dobou na jednání ve Štrasburku a do postižené oblasti vyslal svou pravou ruku Alenu Schillerovou. Ta během noci dokázala slíbit prvních 10 milionů korun jako akutní pomoc a měla nastavit a zkoordinovat vládní podporu s místním hejtamanem Janem Grolichem z KDU-ČSL.

Ten zvládl zaktivovat krizové plány a za skvěle fungující organizaci pomoci na postižených místech a komunikaci navenek zaslouží přinejmenším velkou pochvalu. Tu si druhý den nevysloužili právě Schillerová s premiérem Babišem, který za ní přicestoval a na zveřejněných fotografiích vypadali spíše jako unavení manželé po celodenním výletě za památkami. Sám Babiš se proti kritice ohradil a vysvětlil, že právě kvůli tomu poslal pryč i vládního fotografa. Jenomže jen málokdo kritizoval jeho přítomnost na místě, ta byla zcela v pořádku, horší už byly výstupy z jeho pracovního nasazení v postižených lokalitách i před jeho samotným příjezdem.

Místo, aby v prvním vystoupení vyjádřil účast a popsal pomoc, kterou vláda chystá, vyzdvihl první větou solidaritu občanů a zasílání finanční pomoci na sbírky. Ano, toto již Češi umí, vyzkoušeli si to v době, kdy je nebyla Babišova vláda schopna ochránit na jaře loňského roku před covidem a museli si sami našít roušky. Prohlášení vyznělo tak, že si mají čeští občané opět pomoci sami, neboť státní rozpočet zeje prázdnotou, rezervy se vyčerpaly na boj s pandemií a my máme po ruce tuhle poslední "desítku".

Historie nahrává vládě, která hasí tragédii

Zdálo by se, že tragická událost na jižní Moravě a ve Stebně by mohla Babišovi správně zvládnutým PR přihrát ztracená procenta v předvolebních průzkumech a přeci jen mu pomoci vyhrát i podzimní sněmovní volby. A nebylo by to ani historicky poprvé, kdy by vládnoucí strana v problémech byla u voleb zachráněna živelnou katastrofou.

Volby v roce 2002 rozhodla v Německu právě reakce politiků na tamní povodně a situaci v Iráku. Slábnoucí podpora vládnoucí straně Sociálních demokratů a Gerhardu Schöderovi přinesla akceschopnost při boji s následky srpnových povodní nebývalou obnovu popularity a následné záříjové volby v témže roce vyhrál.

Politoložka Vladimíra Dvořáková vidí situaci ve dvou rovinách. Pro Čtidoma.cz okomentovala nejprve vlivy velkých společenských tragédií obecně: „Každá výjimečná událost může mít dopad na volby, zejména pokud je to blízko termínu voleb. Z logiky věci jsou politici na místě, přijímají opatření, dostávají se do popředí zájmu médií. Takže pokud neudělají zásadní chybu (nevhodné, necitlivé vyjádření, podcenění významu události, pomalá či špatná reakce), tak to vždy jde ku prospěchu těch, co jsou u moci.”

ČSSD téměř mimo hru

Důležité je podle politoložky Dvořákové také nepřehlédnout zřejmě chytře cílené upozadnění vlivu na pomoc a prezentaci kroků vládního partnera, tedy ČSSD. „Tragédie na Moravě vzbudila obrovský zájem i solidaritu občanů, takže to určitě vládě pomohlo. A je zajímavé, že je spíše vidět opět hnutí ANO - premiér, logicky ministryně financí a virtuálně ministryně pro místní rozvoj, kterou všude ministryně financí prosazovalo, méně zřetelně se pozornost věnovala Hamáčkovi - ministr vnitra má na starosti záchranný systém, a Maláčové – sociální dávky.”

.@CSSD pošle celkem 600 tisíc Kč tornádem nejvíc postiženým obcím Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Mikulčice. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 25, 2021

Co nám tedy tento podrobný rozbor říká? Pokud Andrej Babiš a jeho vláda koordinaci pomoci postiženým oblastem zcela nepokazí a nevyjdou najevo případné velké chyby, může mu katastrofa zachránit post premiéra. Hejtman Jan Grolich ani skvělou prací zřejmě příliš bodů koalici SPOLU nenasbírá a koaliční partner ČSSD si nechal, i přes finanční dar, vzít zcela bez boje možnost ulovit zpět pár voličů. „Ale na druhou stranu je více jak čtvrt roku do voleb, budou prázdniny a bude záležet na vývoji pandemie. Září může tudíž převést pozornost jinam - návrat do škol, omezení…” doplnila k situaci Vladimíra Dvořáková.

A zde se může vše ještě zamotat. Bude-li Babiš raději prosazovat populismus než obezřetnost, je možné, že se mu nastřádaný náskok těsně před volbami rozplyne stejně rychle jako železné zásoby státního rozpočtu Česka, nastřádané na horší časy.

