Proč jít k volbám? Stále je čas rozhodnout se jít volit, stále máme čas vystavit účet politikům

Bude líp? Snad ano, když půjdeme k volbám

Paralela s heslem „bude líp“ není zcela náhodná, za této vlády rozhodně lépe není, ale kritické to také není, podívejme se třeba do Maďarska nebo Karabachu. Vystavit účet vládnoucím politikům, ať těm krajským nebo parlamentním nebo senátorům dává smysl. A nestojí nás to mnoho, jen pár hodin čtení v objektivních novinách nebo shlédnutí pár zpravodajských pořadů v České televizi.

Volby 2020

- pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin

- sobota 3. října 2020 od 8 do 14 hodin

- volíme naše zástupce do krajských zastupitelstev a některé obvody volí svého senátora

Výsledkem může být, že „vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí ó lide český“ jak zpívá Marta Kubišová. Máme nyní jedinečnou možnost ovlivnit naši budoucnost, dát vědět, že nechceme žít na dluh, který zaplatíme v příštích letech nebo který zaplatí naše děti nízkou životní úrovní.

Co se děje?

Oligarchové a političtí podnikatelé obsazují úřady, snaží se ovládnout justici i policii, snaží se manipulovat dotace a státní zakázky ve vlastní prospěch. Je lhostejno, zda jdou do voleb pod heslem „bude líp“ nebo pod jiným, každému politikovi či straně můžeme ve volbách vystavit pomyslný účet a ty lepší přimět k poctivé práci pro stát. jenže co to znamená? Zajímat se. Věnovat svůj čas pochopení kdo je kdo, kdo s kým hraje a na koho. Kdy? Právě teď, právě před volbami.

