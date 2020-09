Jaké jsou důsledky pandemie koronaviru? Ptali jsme se kandidátů na hejtmany

Volby do zastupitelstev třinácti krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu pak proběhne 9. a 10. října 2020. Je tedy nejvyšší čas rozhodnout se, komu dáme svůj hlas. Ve druhé z anket kandidátům na hejtmana či hejtmanku jsme opět položili stejnou otázku: Jaké jsou podle vás zásadní důsledky pandemie koronaviru?

Martin Kupka (ODS, Středočeský kraj)

Svět se nepochybně změnil. Ještě uvidíme, jaké budou následky druhé vlny, ale už ta první zamíchala kartami ve společnosti i v ekonomice. Ukázalo se, jak málo jsme jako lidstvo byli na takovou situaci připraveni a jak snadno jsme podlehli strachu z neznámého. V ekonomice pak zaniklo mnoho pracovních míst a před očima nám mizí celá odvětví, například v turistickém ruchu a dopravě. Tyto škody se budou zacelovat spíš delší než kratší dobu a bude důležité, jaké kroky pro oživení podnikne současná a také ta příští vláda.

Jan Jakob (TOP 09, Středočeský kraj)

Tak primárně jsou to fatální důsledky zdravotní. Z ekonomického hlediska to bude hluboká krize, která teprve přijde. Bohužel stát promarnil drahocenný čas, který byl vykoupen zastavením ekonomiky na jaře. Důležitá je změna struktury celé ekonomiky směrem k inovativním, moderním a digitálním oborům, tedy oborům s velkou přidanou hodnotou. Každou chvílí, kdy tento směr nepodpoříme, snižujeme naši budoucí konkurenceschopnost. Bohužel vláda nemá vizi a jen hasí stávající problémy.

Zdeněk Štefek (KSČM, Středočeský kraj)

Ztráta pocitu jistoty a bezpečí. Uvědomění si důležitosti solidarity, role státu a jeho složek, uvědomění si důležitosti soběstačnosti v základních komoditách. Uvědomění si, že nebylo správné za vlády pravice zničit systém civilní ochrany obyvatel, rušit infekční lůžka a pustit žilou hygienické službě. Ale i uvědomění si toho, že skutečnými „celebritami“ a hrdiny nejsou herci a primadony, ale záchranáři, sestry, ale i učitelé a třeba prodavačky. A že není otázkou, zda nějaká další pohroma – nemusí to být jen pandemie - přijde, ale jen otázkou času, kdy… Na to musíme být připraveni.

Petra Pecková (STAN, Středočeský kraj)

Po celém světě zemřely stovky tisíc lidí, pandemie ukázala, že zdravotní systémy většiny zemí nejsou na velké počty lidí vyžadujících hospitalizaci připravené. Jsme svědky obrovského propadu ekonomiky. K podobným událostem bude pravděpodobně docházet i v budoucnu a my jsme zjistili, že naší zemi i jednotlivým krajům chybí aktuální plány krizového řízení. Zjistili jsme, jak velký problém pro naši zemi představuje nepropojenost mnoha IT systémů, znemožňující přenos dat mezi různými složkami státní správy. To musíme napravit a musíme se z toho, co nám život přinesl, poučit. Zároveň se ale opět potvrdilo, že samotní Češi jsou nesmírně solidární, vynalézaví a pracovití lidé.

Jiří Snížek (Piráti, Středočeský kraj)

Za prvé to jsou ztracené lidské životy, jejichž počet bude v České republice v řádu jednotek tisíců. Za druhé pak ekonomické krize, která způsobí vyšší nezaměstnanost a lidé budou chudnout a padat do dluhových pastí.

Marian Jurečka (KDU-ČSL, Olomoucký kraj)

Jsou to zastavení ekonomiky, nárůst nezaměstnanosti, snížení kvality vzdělání pro budoucí generaci a celkové oslabení naší společnosti. Bohužel. Druhou vlnu, kterou právě prožíváme, jsme mohli zvládnout nebýt špatných rozhodnutí vlády na konci srpna. Teď vůbec netušíme, jak bude situace gradovat v následujících dnech a týdnech a s jakými důsledky.

Petr Gazdík (STAN, Zlínský kraj)

Strach, který zachvátil společnost. A ten strach vystřídala v létě naprostá bezstarostnost, nahrazená na podzim zase strachem. Proto, když se mluví o pravidlu 3R - roušky, ruce, rozestupy, my říkáme 4R: ještě rozum. Tento virus není chřipka, ale není to ani mor. Nepanikařme. Důsledky to bude mít sociální (budeme se víc bát vzájemného kontaktu), ekonomické (zchudneme) i politické (ukazuje se, že jsme - alespoň většinově - ochotni podřídit se prakticky čemukoliv a necháme si líbit i věty „lidé jsou už méně poslušní“ z úst profesora Prymuly.

Lukáš Mareš (Piráti, Jihočeský kraj)

Celá situace v jasném světle ukázala každému, komu v hlavě zbývá aspoň trochu rozumu, jak neschopný je pan Babiš. On není politik, on je chaos a strach. A stejně, jako nedokáže jeho Agrofert přežít bez státních dotací, nedokáže pod jeho vedením přežít ani naše země. Co mu jde, tak je nepřátelské přebírání konkurenčních firem a mlácení prázdné slámy. Ale jakákoli koncepce, vize nebo strategické řízení jdou úplně mimo něj. Je totiž v politice nikoli proto, aby pomohl občanům státu. Ale proto, aby jeho firma nezkrachovala a jeho aby nezavřeli. Teď už to chápe každý.

Jan Vitula (TOP 09, Jihomoravský kraj)

To ještě uvidíme. Zcela jistě minimálně krátkodobý výrazný propad ekonomiky se zásadními dopady do rozpočtu samospráv. Pokud se ještě k tomu udělají chaotické zásahy na úrovni státu, jako je například zrušení superhrubé mzdy, bude to pro kraj jen velmi těžko zvládnutelná situace. Ale jak jsem zmiňoval v předchozí odpovědi, koalice Spolu pro Moravu má jako jediná plán, jak z této situace alespoň částečně vybřednout. Ekonomické oblasti například v přiměřeném rozsahu financování studií, které by firmám umožnily přizpůsobit se novým podmínkám na trhu. Nebo například realizace řady drobných zakázek, kde peníze rychle přitečou do ekonomiky, a tím pádem do kapes občanů.

Michaela Matoušková (STAN, Pardubický kraj)

Mezi negativní důsledky patří ekonomické a sociální dopady. Ekonomické již půl roku pociťuje mnoho provozů a firem, podpora od státu je roztříštěná, nejistá a stanovené podmínky jsou pro spoustu firem těžko dosažitelné. Koronavirová pandemie má ale velký dopad i do sociální oblasti, zvláště pak u seniorů, kteří se začínají stávat izolovanou skupinou. Vláda doslova straší a přitom nedává preventivní opatření. Sociální kontakty v domovech pro seniory se snižují a rodiny se odcizují, navýšilo se i domácí násilí. Při stanovení dalších zákazů by se vláda měla zaměřit i na řešení těchto negativních dopadů.

Dan Ramzer (ODS, Liberecký kraj)

Chaos. Nedůvěra ve vládní opatření a obecně ve správu veřejných věcí. Obava o budoucnost. Vše, co ústí do velké nejistoty. Navíc to chce předseda vlády ČR hodit na obyčejné lidi. Nepřijatelné.

Ivana Bartošová (KDU-ČSL, Plzeňský kraj)

Zásadním důsledkem je ohrožení zdraví lidí. Nevíme dosud, jaké dopady na zdravotní stav nakažených se v budoucnu projeví. Zasažena je také psychika řady citlivějších občanů, ztráta jejich jistot, pocitu bezpečí, společenského kontaktu. Druhotným dopadem je zásadní zpomalení ekonomiky země. Kroky, které vláda činí, zatím nevedou ke koncepčnímu řešení, převažují populistická gesta a neodůvodněné zadlužování státu.

Josef Šedlbauer (platforma Pro Krajinu, Liberecký kraj)

Ukázala naši závislost na vnějším prostředí a zranitelnost před jeho změnami a také před silou dezinformací v nesoudržné společnosti. Každá krize je zároveň příležitost a dobrým výsledkem této situace by bylo soustředit se na řešení skutečných problémů - klimatické změny, která poškozuje základní předpoklady pro život na většině planety, a absurdní sociální nerovnosti. Potřebujeme k tomu důvěryhodné politiky, kteří lidi spojují pro společný cíl.

Lukáš Dubec (Piráti, Jihomoravský kraj)

Kromě ekonomických dopadů je tu i nedůvěra občanů ve vládu. Hlavně pak nedůvěra k opatřením, která nejsou dostatečně vysvětlena a nejsou předvídatelná. A toto je zásadní chyba. Zveřejňování statistik a dat je důležité. Hlavně pro odbornou veřejnost, která s tím může pracovat. Zbylá veřejnost si pak tato data může také jednoduše dohledat. Každý den na nás ze všech stran prší informace z médií a jsme tím již přehlceni. Nechci v žádném případě tuto situaci zlehčovat, ale je tu i spousta dalších problémů, které vyžadují pozornost. A na to nesmíme zapomenout.

Martin Klika (ČSSD, Ústecký kraj)

Zcela nejzásadnější jsou samozřejmě na zdraví, a dokonce i životech našich obyvatel. Proto je nesmírně důležité dodržovat všechna hygienická pravidla. V té druhé části jsou to pak samozřejmě ekonomické dopady. Nejen na provozovatelé restaurací, barů, malých firem, živnostníci i velké firmy teď řeší zásadní ekonomické propady. My na kraji jsme také zaznamenali obrovský výpadek příjmů a musíme se s ním poprat. Věřím, že to zvládneme, ale klíčový teď bude postoj vlády: zda se vydá cestou škrtů, které se v minulosti neosvědčily, nebo přijdou slibované investice. Zatím ale nic nevíme.

