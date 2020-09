Pirát Snížek: ANO za 7 let v kraji ukázalo, že lhát a manipulovat je pro ně běžné

Ve Středočeském kraji se stal "hitem" billboard, kde se pan Babiš a hejtmanka Pokorná Jermanová chlubí, že zmodernizovali 194 krajských nemocnic. Tolik jich ale není v celé zemi, natož pak v tomto jediném kraji (Česká republika má celkem 64 krajských nemocnic). Po kritice bylo heslo přepsáno na 194 zdravotnických zařízení. Ani to ale nesedí i proto, že celá řada takových zařízení patří soukromníkům a hnutí ANO na ně nemá vliv.

Ukázaná platí je plná "účelovek"

Velmi zajímavá je z tohoto pohledu i celostátní kampaň "Ukázaná platí". V něm si totiž hnutí přivlastňuje celou řadu úspěchů, které jsou ale za někým jiným. Dokonce se neváhají kasat i tím, co zařídila a zaplatila Evropská unie. Do nebe volající je například milion na sport do každé vesnice nad tři tisíce obyvatel. Nikdo ho však nikdy neviděl. Sice se chystá projekt Kabina od Národní sportovní agentury, ovšem jde o 800 tisíc na dotacích s podmínkou, že si dalších 200 tisíc obec doplatí sama. Takže heslo pana premiéra na billboardu je pouze jedna z mnoha "účelovek". V rámci našeho seriálu, kdy opoziční kandidáti na hejtmana Středočeského kraje komentují volební kampaň současné koalice, jsme požádali o názor Jiřího Snížka (Piráti).

„Jedná se až o výsměch všem občanům. Nicméně dle mého názoru to bude fungovat. Když mohlo ANO zvítězit s billboardy, na kterých bylo napsáno „Bla Bla Bla nebo Dálnice, Dálnice, Dálnice!“, tak toto na voličskou základnu zabere taky,“ uvažuje kandidát na hejtmana ve Středočeském kraji Jiří Snížek.

Zároveň se pozastavuje nad tím, kolik tato kampaň může získat nových voličů. „Zde bych byl skeptičtější. Ostatně ANO už za těch 7 let vládnutí ukázalo, že lhát a manipulovat je pro ně běžné, a pokud je někdo chytí při lži, lžou nebo zapírají dál, ono se na to časem zapomene, respektive jejich kauzu vystřídá další.“

Nechceme jeden skandál za druhým

Piráti se zatím na středočeské vládě nepodíleli. Změnit zaběhlé struktury je tak jedním z jejich hlavních dílů. „Přejeme si kraj, který nebude provázet jeden skandál za druhým, kraj, kde bude dostupná zdravotní péče i v době pandemie, kde budou opravené silnice a mosty, zvýší se životní úroveň,… prostě, kde se bude žít všem skutečně lépe,“ dodal Snížek.

Možná si za čtyři roky budeme rozebírat pirátskou "ukázanou" a budeme chtít, aby platili. Teď je to však hnutí ANO, které se opět dostalo do spleti účelových maniupulací a polopravd. Co na to volič? Uvidíme na začátku října.

