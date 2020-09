Petra Pecková: Myslím, že na plakátech hnutí ANO není paní hejtmanka Jermanová, ale mluvčí vlády Adamcová

Před koncem každého cyklu je čas bilancování. Hnutí ANO mělo, jak již bylo řečeno, svoji hejtmanku a největší vliv na Středočeský kraj. Na předvolebních billboardech se logicky snaží co nejvíce oslovit voliče tím, že poukáže na své úspěchy. Jenomže v některých případech je to značně zavádějící (například 194 krajských nemocnic, které prý ANO zmodernizovalo, opravdu nemáme).

Tentokrát jsme se zaměřili na jiný "poutač". Andrej Babiš a paní Pokorná Jermanová (nebo lidé jim podobní?) na něm hlásají, že zajistí testy na COVID-19 pro seniory zdarma. O komentář jsme požádali kanditátku na hejtmanku hnutí STAN Petru Peckovou.

Lidské povědomí bylo zasaženo

„Paní hejtmance to na plakátech moc sluší. Já si tedy myslím, že to není ona, ale že to je Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády. Ta je moc milá, sympatická, lidé ji znají z televize, mají ji rádi. Má jen vyměněnou barvu očí a vlasy ztmavené photoshopovým přelivem. A u tisíce voličů teď tímto reklamním sdělením bylo zasaženo jejich lidské podvědomí,“ má jasno Pecková. Je to tak? Na Janu Adomcovou se můžete podívat zde.

Způsobů manipulace v reklamě je podle Peckové celá řada. „Testy na covid pro seniory zdarma je výkřik, který nebyl ani podložen tím, jak to chtějí udělat, kde se na to vezmou finance a jaké testy to budou. Senioři, stejně jako všichni ostatní, u kterých je odběr indikován lékaři nebo hygienou, testy zdarma mají už dávno.“

Nemocnice dostaly pokyn k nákupu rychlotestů

Testovat ostatní je podle ní nesmysl a zbytečné zatížení lidí v laboratořích. „Nakonec z tohoto prohlášení zbylo to, že se senioři budou zdarma testovat pomocí rychlotestů. Ty ukazují až 80% chybovost v počátku nemoci, takže senioři budou vědět, že nic nevědí, ale tohle budou vědět s jistotou. A zdarma. Jenže ono to jde ještě dál. Podle našich informací dostaly středočeské nemocnice pokyn, aby rychlotesty opravdu nakoupily. Takže asi kampaň za peníze krajských nemocnic, které kraj před tím za peníze občanů oddlužil.“

Co by tedy udělala Petra Pecková?

Kritika je jedna věc. Ještě o něco důležitější je však přinést vlastní řešení daného problému. Jak by tedy "dobu koronavirovou" zvládali Starostové a nezávislí, pokud by měli svoji hejtmanku? „Tato uvedená opatření se týkají jen odběrů a ochranných pomůcek a jsou jen částí toho, co bychom v oblasti řízení kraje v době krize či stavu nouze chtěli změnit,“ předesílá Pecková.

Zásadní navýšení počtu odběrových míst. Zatímco Praha jich má 23, mnohem větší Středočeský kraj jich má teď 7. Odběrná místa kolabují, samoplátce některá neberou vůbec. Počty odběrových míst se mohou navýšit i pomocí soukromých laboratoří a mobilních odběrových míst. Odběrových míst by mělo být nejméně 12, v každém okresním městě. Nejlépe 26, v každém ORP městě. Nebyly by kolapsy při odběrech.

Zapomínáme na lidi v laboratořích. Nejsou to stroje, jsou to lidé, kteří v oblecích a respirátorech pracují dlouhé hodiny, jsou pod obrovským tlakem a nikdo jim moc nepomůže. Tleskat bychom měli i jim. A hlavně jim pomoci. Testování není jen o odběrech, ale o celém procesu, který končí výstupem. Podpoříme zautomatizování celého procesu, to pomůže vyšetřit více vzorků. Některé soukromé laboratoře byly schopny zlepšit proces a navýšit počty vyšetřených vzorků o stovky procent.

Mobilní odběrové vozy musí ihned poskytovat součinnost v místech, kde se vyskytlo ohnisko, zejména v domovech seniorů a zařízeních sociálních a zdravotních služeb.

Musí fungovat systematicky krizový štáb kraje, požadavky na obce ORP neházet nařízeními, ale komunikovat s nimi, být jim metodikem a mentorem.

Budeme ochranné pomůcky nakupovat v Česku od českých firem, nejlépe regionálních. Uzavřeme rámcové smlouvy, ve kterých budou určeny garantované ceny, termíny dodávek a množství, i v případě nouze. Firmy tak budou moci plánovat nákupy materiálu a výrobu a nebudou v nejistotě.

Zajistíme sklady ochranných pomůcek, kde budou vždy zásoby na prvních 14 dní, rozdělovat se budou podle jasného klíče a ve spolupráci s obcemi.

Vytvořená aplikace bude ukazovat stavy pomůcek s přehledy skladů na obcích, v sociálních organizacích a nemocnicích, aby mohly být efektivně doplňovány.

