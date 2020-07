Petr Gazdík: Království lži není tam, kde se lže, ale tam, kde se lež vydává za pravdu

Čísla nakažených nemocí covid-19 stoupají, vláda však stále nemá plán, co dále dělat. Podle Petra Gazdíka to však není jediný problém. Nedostatečná je podle něj pomoc živnostníkům, kteří buď nedostali podporu žádnou, nebo se klepou strachy, aby peníze nemuseli vracet. Premiér Andrej Babiš si odporuje v prohlášeních, prezident Zeman je soudem uznaným lhářem, komunistická strana si libuje v mocenských hrátkách. Rozhovor s bývalým předsedou hnutí STAN, který kandiduje na hejtmana Zlínského kraje, tak vlastně ani nemohl být příliš veselý.

Čísla nakažených nemocí covid-19 stoupají, vláda však stále nemá plán, co dále dělat. Podle Petra Gazdíka to však není jediný problém. Nedostatečná je podle něj pomoc živnostníkům, kteří buď nedostali podporu žádnou, nebo se klepou strachy, aby peníze nemuseli vracet. Premiér Andrej Babiš si odporuje v prohlášeních, prezident Zeman je soudem uznaným lhářem, komunistická strana si libuje v mocenských hrátkách. Rozhovor s bývalým předsedou hnutí STAN, který kandiduje na hejtmana Zlínského kraje, tak vlastně ani nemohl být příliš veselý.

Pane Gazdíku, země se vypořádává s následky pandemie koronaviru, navíc se stále potýkáme s lokálními ohnisky. Jaká je podle vás role vlády, jak by se dnes měla chovat?

Vláda by především neměla lidi strašit, ani situaci bagatelizovat. A měla by si stát za svým. Jen připomenu - a všichni mohli vidět sestřih na sociálních sítích - dvě tvrzení pana premiéra: v době vrcholu krize, kdy říká, že veškerá odpovědnost za opatření jdou za ním, a nedávné, kdy naopak tvrdí, že za všechno mohli hygienici. A nerozumím tomu, že tehdy se zastavila celá ekonomika na celé týdny, a nyní, když počet nakažených je vyšší než v dubnu, se nic neděje. Podle nás by se prostě mělo hledět na počet těch případů covid, které mají těžký průběh, a nehysterčit.

Je dostatečná pomoc vlády, pokud jde o drobné živnostníky, kterým v podstatě ze dne na den znemožnili podnikat?

To je právě ono, pomoc zůstala z velké části jen v řečech. Řada živnostníků si na peníze z podpory ani nesáhla, nebo žijí ve strachu, že ji budou muset vracet.

Hovoří se o druhé vlně COVID-19, znáte plán, jak bude Česká republika postupovat, co se bude dít?

Pokud vím, pan premiér už před časem prohlásil, že pokud přijde druhá vlna, tak budou za opatření odpovědné kraje. Žádný vládní jsem neviděl. Vláda momentálně produkuje spíše chaos.

Petr Gazdík

- v letech 2009 až 2014 a opět 2016 až 2019 předseda hnutí Starostové a nezávislí

- prosinec 2013 - říjen 2017 místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

- od roku 2010 poslanec

- od roku 2008 zastupitel Zlínského kraje (od roku 2016 také radní kraje)

- bývalý starosta obce Suchá Loz

- je ženatý, má syna a tři dcery

Před pár dny zemřel Miloš Jakeš, vy jste se o něm vyjádřil jako o symbolu prohnilosti. Zde neplatí o mrtvých jen dobře?

To bychom nemohli hodnotit žádnou postavu, žádného politika v historii. Že byl režim prohnilý, snad nepochybujeme. A že byl generální tajemník symbolem tohoto režimu, je snad také mimo jakoukoliv pochybnost. Já ale chtěl především upozornit na to, že Jakešův proslulý projev z Červeného Hrádku je možná slabým odvarem toho, co slýcháme od politiků nyní. A zdaleka nemyslím jen na "my chceme ty motýle".

Mimochodem, proč je dnes u moci komunistická strana, jejíž ideologie má po celém světě na svědomí desítky milionů mrtvých? Těžko vinit vás, na druhou stranu jste poslanec...

Jsem poslanec a děkuji za to voličům. Naši voliči nejsou voliči komunistů. Ale voličů KSČM v posledních parlamentních volbách velmi ubylo - levicové voliče vyluxoval Andrej Babiš, což poznamenalo jak KSČM, tak ČSSD. A komunistická strana, nejslabší v polistopadové historii co do počtu mandátů, má největší vliv za posledních 30 let - podpírá vládu, klade jí podmínky, je fakticky součástí parlamentní koalice. A přitom nenese žádnou odpovědnost - ona v té vládě přece nesedí!

Není ale v zemi, kde premiér "nevlastní" holding, který vložil do svěřenských fondů, ale přesto je jediným příjemcem jeho zisků, možné úplně všechno?

Teď jste narazil na zásadní problém. KSČM jednou svůj vliv zase ztratí, Andrej Babiš odejde tak či onak, ale my si na tato pravidla, podle kterých střet zájmů není střetem zájmů, podle kterých je osobní obohacování prací pro veřejné blaho - my si na ně zvykáme. A postupně otupujeme, spousta věcí nám přestává vadit. Vzpomínám si na jedno moudro: Království lži není tam, kde se lže, ale tam, kde se lež vydává za pravdu. Zkrátka tam, kde se bez uzardění tvrdí, že černá je bílá.

A pak tu máme prezidenta Zemana, který byl soudem uznaný za lháře a musí se omluvit za své výroky o Ferdinandu Peroutkovi, hlavu státu, za kterou na sociálních sítích promlouvá často velmi nevybíravě jeho tiskový mluvčí, prezidenta, který je v době koronavirové krize kdesi v Lánech a k národu promluví až po dlouhé době a tak dále...tohle je normální?

Je to realita. Realita, kterou zvolila většina voličů, kteří přišli ke svobodné volbě hlavy státu. Výsledek se mi nemusí líbit, ale respektuji ho. To ale neznamená, že si začnu myslet, že Miloš Zeman je dobrý prezident.

Pojďme do Zlínského kraje, kde se chcete stát hejtmanem. Proč do toho jdete?

Protože chci, aby Zlínský kraj byl nejlepším místem pro život v České republice. Protože chci dostat možnost dál tento malý kraj, můj rodný kraj, a život v něm zlepšovat.

Kdyby se to povedlo, zůstanete dále i poslancem?

Nebudu skládat poslanecký mandát 10 měsíců před parlamentními volbami. Dělat práci hejtmana a poslance ale podle mne dlouhodobě dobře nejde, takže už bych do sněmovny znovu nekandidoval.

Velmi silným soupeřem bude zajisté pan Čunek, který se v minulosti nechal slyšet, že na centrální úrovni je pro něj politika STAN nepřijatelná, a že snad na té regionální dostanete rozum. Jak to vnímat?

Nemyslím, že by měl STAN někdo vodit za ručičku nebo říkat, zda jsme dostali nebo nedostali rozum. Možná ho máme víc než celá KDU-ČSL.

Možná největším tématem Zlínského kraje je zdravotnictví. To je velký dluh, který se za poslední volební nepodařilo splatit. Bude to zásadní téma nadcházejících voleb?

Bude. Oponenti z toho budou chtít udělat hlavní téma. Ale stojím si za svým: obyvatelé Zlínska mají právo na stejně kvalitní zdravotní péči jako v Praze. Nemůžeme být dál krajem druhé kategorie.

Jaké řešení ohledně zdravotnictví máte vy? Nová krajská nemocnice…

Jestliže si mám vybrat dražší rekonstrukci staré Baťovy nemocnice nebo levnější projekt zcela nové a moderní nemocnice, nemám moc důvod vybírat. Ostatně pokud někdo mluví o tunelu, dovedu si představit, že v rekonstrukci staré nemocnice za plného provozu lze vymyslet mnohem víc "nutných" víceprací. Navíc by rekonstrukce za provozu znamenala obrovské ztráty na tržbách nemocnice. Šel byste na předem plánovanou operaci tam kde hučí zbíječky?

„Pevně věřím, že i moje děti budou žít ve svobodné zemi. Jenže právě teď jsme na rozcestí - a ukázala to i nedávná krize: buď budeme ochotni nechat se vést všemocným státem, nebo si uhájíme práva rozhodovat si o svých životech sami. Dá se to říct i jinak: buď dáme více moci centrální vládě, nebo samosprávám krajů a obcí. STAN bude vždy pro to druhé řešení.“

Asi ne...řekněte mi, vy budete kandidovat s podporou TOP 09 a dalších subjektů. Není to na škodu a nemůže to vypovídat o tom, že STAN nedá dohromady dostatek vlastních kandidátů?

STAN se rozhodl vzít na svoji kandidátku některá regionální hnutí a na Zlínsku přizval i TOP 09. Na kandidátce jsme měli přetlak, rozhodně to nebylo tak, že by STAN neměl dost schopných regionálních politiků - za všechny připomínám starostku Valašských Klobouk, starostu Holešova či Slavičína, místostarostu Vsetína či Starého Města. Dva náměstky primátora Zlína nebo Ziggyho Horvátha - známého zpěváka, disidenta a aktivistu v Milionu chvilek pro demokracii.

Vašim tématem je dlouhodobě školství. Daří se?

Z toho mám velkou radost jak se posunujeme. Školství Zlínského kraje se vyšplhalo o několik míst na 2. místo za Prahu jak ve výsledcích MŠMT, tak v mezinárodních testech PISA. Kdybychom si ale sedli s rukama v klíně a řekli si "uf, máme vyděláno", byla by to ta největší chyba, kterou bychom mohli udělat. České školství potřebuje zásadní přeměnu - potřebuje vzdělání pro 21. století, s úplně jiným pojetím středních a vysokých škol.

Vy jste řekl, že byste rád po dohodě s rodiči a učiteli rád otestoval model "reálné střední školy". O co jde?

Stručně řečeno: reálná střední škola by nabízela různou úroveň středního vzdělání jakoby pod jednou střechou - od praktických učebních oborů až po směr připravující na vysoké školy. To vše naprosto prostupné. Ve 14 letech si nemůžete vybrat povolání na celý život, v průběhu puberty se vaše představy mohou změnit. A také závěrečná zkouška by měla vypadat zcela jinak. Z povinných předmětů byste složil tzv. "středoškolské minimum" kdykoliv během studia střední školy - a dál byste se věnoval předmětům, které si namixujete podle zájmů a schopností. A své středoškolské studium byste nezakončil státní maturitou, ale závěrečnou zkouškou zcela v režii školy. Z povinných předmětů by totiž vaše znalosti garantovalo ono "středoškolské minimum".

Jako další kraje, tak i ten Zlínský se potýká s faktem, že z něj odcházejí vzdělaní lidé a obecně dochází z vylidňování. Je toto vůbec možné zastavit, případně zvrátit?

Pro mnoho lidí bude vždy velkoměsto přitažlivé. Ale snažíme se v kraji vytvořit podmínky, aby ti, kteří zůstat chtějí, také zůstat mohli. Neznamená to jen zajistit kulturní, sportovní a další vyžití pro volný čas, ale i přitažlivou a dobře zaplacenou práci. Tady vidím velké příležitosti třeba pro lákání a pobídky technologických firem. Opět říkám: práce pro 21. století.

