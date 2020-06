Starostka Pecková: Chci rozbít bratrstvo Kočičí pracky. Středočeský kraj vede krásná kočka, která mu ale škodí

Přemýšlím, jak začít, abychom byli korektní vůči PR pana premiéra. Nebo už jste na sobě zapracovala, nejste drzá a nekazíte jeho strategii otázkami a požadavky?

Já jsem byla drzá od malička. To se nezmění. Ale nemyslím „drzá“ ve smyslu „neslušná“. Naopak mám štábní kulturu. Ale prostě říkám, co si myslím a možná na to není pan premiér od lidí zvyklý. Myslím si, že většina konfliktů je způsobena malou komunikací mezi lidmi. Lidé by si měli říkat věci, které si myslí, jak v profesním, tak i v osobním životě. A měli by to dělat kultivovaně. Pokud se urážejí politici, odráží se to v náladě společnosti a normy slušnosti dostávají na frak. Politici by měli být elitami národa a také by se tak měli chovat. Měli by být vzorem, motivovat a kultivovat. A na tom bychom měli všichni zapracovat.

Co jste po panu Babišovi vlastně požadovala?

Jedinou věc. Aby byly obcím peníze vráceny na hlavu, podle počtu obyvatel, nikoliv nějakými dotacemi. S tím jsem k premiérovi přišla a jasně to formulovala hned na počátku schůzky. To se povedlo. Ale ne díky mně. Byla to společná práce stovek starostů, poslanců, senátorů a organizací zastupujících zájmy obcí.

Petra Pecková

- v letech 1996 až 2012 se věnovala investigativní žurnalistice, byla reportérkou, scenáristkou a režisérkou řady reportáží a dokumentů

- Od roku 2010 je zastupitelkou a od roku 2014 starostkou města Mnichovice ve Středočeském kraji, členka hnutí STAN

- vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně, kde vystudovala obory žurnalistika a politologie a na Karlově univerzitě v Praze studium oboru Veřejná a sociální politika

- je vdaná, má dvě děti

A to ho tak naštvalo?

V jednom televizním rozhovoru jsem řekla, že vratku financí formou dotací může navrhnout jen někdo, kdo neví, jak se řídí obec a nenapsal v životě jedinou dotační žádost. To ho rozohnilo. Věnoval mi své nedělní hlášení Čau lidi, sdělil národu, že ničemu nerozumím a on mi to vysvětlí. Využila jsem toho a okamžitě vykopla na druhý den schůzku, ať to neodkládáme. Chtěla jsem to vysvětlit já jemu, aby neudělal další nerozumné rozhodnutí. Setkali jsme se a hodinu jsme spolu hovořili. Tedy já tam byla sama, pan premiér měl po boku ministryni financí, jejího náměstka a ministryni pro místní rozvoj. Dostala jsem výtku, že z něj dělám hlupáka v médiích. Jak můžu říct, že neví, jak se řídí obec, vždyť on přece řídil obrovské firmy. Odpověděla jsem mu, že to přece vůbec nezpochybňuji, to je pravda. Ale absolutně to nejde srovnávat.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi řízením obce a velkých firem?

Ve vlastní firmě si člověk změní procesy, které mu nevyhovují, upraví je, vylepší, odejdou lidé, kteří dobře nepracují, zaplatíte dobře ty, kteří jsou kvalitní. Tohle v obci nemáte. Ve stovkách obcí jsou starostové neuvolnění, dělají to po práci za plat nižší než brigáda u McDonaldu. Na větších městech lidé pracují za tabulkové platy, modlíte se, aby ti kvalitní neutekli. Pravidla, ve kterých se pohybujete, jsou mnohdy nesmyslná, ale vy je změnit nemůžete. Dotace, to je kapitola sama pro sebe. Ale jinak pan premiér pořád říkal, že si dělám jen kampaň před krajskými volbami, tak si myslím, že si mě chtěl možná jenom prohlédnout a přesvědčit se, jestli jsem produktem také nějakého PR nebo mám mozek v hlavě a schopnost formulovat myšlenku.

Prý kandidujete na hejtmanku i proto, abyste na kraji rozbila bratrstvo Kočičí pracky. Opravdu vám to tam přijde jako komiks?

To, co se děje poslední dobu na kraji, by ani autoři komiksu nevymysleli. To už překročilo hranice mnoha žánrů. Ani mistr absurdního dramatu Václav Havel by nevymyslel osobu, která za kritiku podá za záchranářku trestní oznámení, tvrdí, že ho nepodala, pak se ukáže, že podala, pak řekne, že proti ní ale nic nemá a klidně by podepsala petici na její podporu a dovrší to tím, že petici opravdu podepíše. Mám pocit, že lidé, kteří tam jsou ve vedení, už vůbec nemají náhled na sebe sama. Potřebují teplá místa, ČSSD i KSČM mají mnoho hladových krků a za výplatní pásku nebo externí smlouvu jsou bezmezně loajální.

„Když jsem byla protestovat na Malostranském náměstí za peníze pro obce, vystoupil na podium Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. A celá skupina obcí z Liberecka začala skandovat a vítat ho. Kolega se na mě otočil a řekl: „To by bylo fajn, kdyby takhle reagovali Středočeši, viď?“ Ano, bylo by fajn, kdyby Středočeši byli hrdí, v jakém kraji žijí, a nemuseli se stydět.“

Mimochodem, hoši z Kočičích pracek ale občas dokázali vymyslet i zajímavé věci. Třeba když dali odposlouchávací zařízení do klubovny Rychlých šípů. Asi to není zrovna na pochvalu, ale přesto - udělalo současné vedení kraje i dobré věci?

Tak odposlouchávací zařízení by nemělo být v žádné klubovně. Pouze v klubovně mafiána, který ho má nainstalováno po schválení státním zástupcem v rámci vyšetřování. Tohle odsuzuji, je to odporná praktika. Ale jinak nejsem člověk, který by jen kritizoval. Na krajském úřadě je mnoho velmi šikovných lidí. Například náměstkem hejtmanky pro finance a evropské fondy je pan Kovács, velký odborník a člověk, u kterého jsem vždy viděla snahu řešit vše konstruktivně, spravedlivě a ve prospěch věci. Svou práci dělá skvěle a kraj začal konečně čerpat evropské finance. Třeba v oblasti silnic se investuje obrovsky. Problém je, jak se ty peníze na dalších úrovních rozdělují, jak se zakázky zadávají a kolik z těch peněz není investováno tak, jak má… Stejně tak je na kraji mnoho schopných vedoucí odborů. Jen mám občas pocit, že jsou demotivováni a frustrování. Je mi líto, když práci jedněch druhý devalvuje.

Napadá mě, kdo asi tak může být vrchním kocourem...? Ale vážně, jak je to tedy s tím rozbíjením, co je z vašeho pohledu špatně?

Špatně je především to, že vrchní kočka a je to kočka, krásná žena, kraji bohužel neprospívá, ale otevřeně škodí. Veřejné mínění je nelítostné. Pamatujete na primátorku Krnáčovou a její výrok, že Pražané jsou zpovykaní? Na tohle je národ velmi senzitivní a politik se několika větami ocitne v nemilosti a poničí vše dobré. A tady to není o jediné větě, ale o řadě nešťastných kroků. Jednou je to zneužití auta, podruhé ono trestní oznámení na záchranářku, nyní nešťastný dopis, že by obce čekající na vodovod, který má být postaven kolem dálnice D3, měly vyvíjet nátlak na obce, jež dálnici D3 nechtějí. Obce jsou stavěny do pozice vyděračů a nikdo už se nezabývá podstatou věci.

Politik ale přeci nemá dělat jen líbivé věci...

To je rozhodně pravda! Ale má dobře spravovat majetek, který mu byl svěřený a starat se o blaho občanů. Musí dělat řadu nepopulárních kroků. Ale musí je odůvodnit. Dnes je stav, že hejtmanka tři měsíce před volbami rozdá záchranářům nové sanitky a tento záslužný krok je úplně devalvován. Stejně tak existují skvělé webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu, které ukazují Střední Čechy královské, nabízejí výlety ve Středočeském kraji. Je to moc pěkné, byla za tím hromada práce mnoha lidí. A přečtete si komentáře pod jakýmkoliv příspěvkem, který to propaguje. Jsou jen o hejtmance a jejím chování.

„Byli jsme v koalici méně než rok, ale mnoho věcí, které jsme zavedli, bylo tak kvalitních, že si je nová koalice ponechala. Například zcela transparentní a neklientelistický Fond obnovy venkova, kdy každá obec má svůj finanční objem na 4 roky. Dále Infrastrukturní fond, který pomáhá spolufinancovat velké projekty z oblasti školství a životního prostředí. Vyvolali jsme změnu přístupu krajského úřadu k suburbanizaci a regulaci rozšiřování zastavitelných ploch nebo směrem k vytvoření regionální dotační kanceláře, která byla základem úspěchu v získávání dotací na silnice z IROPu. Byla rovněž zpracovaná strategie rozvoje cyklodopravy. Zůstala ale jen na papíře, kraj následně neudělal skoro nic. Zahájili jsme také restrukturalizaci Středočeského inovačního centra s cílem vytvořit špičkové pracoviště. Má na to. Ale nyní je jen zpolitizovanou institucí na úrovni krajské příspěvkovky.“

STAN měl v roce 2016 v programu například to, že se více otevřou radnice, budou zveřejňované smlouvy apod. Povedlo se to alespoň někde naplnit?

Na obcích jsme v otevřenosti a transparentnosti, protože to není totéž, mnohem dále než na kraji. Pro naše starosty je komunikace s občany a jejich možnost nahlédnout pod pokličku, automatickou věcí. Máme transparentní účty, rozklikávací rozpočty, zveřejňujeme smlouvy, zakázky soutěžíme v otevřených řízeních. Když chtějí lidé informaci, nemusí podávat žádost podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, dostanou ji. V Mnichovicích už od roku 2014 zveřejňujeme veškeré podklady pro jednání zastupitelstva, které zákon umožní. Já mám veřejný diář starostky, lidé mají právo vědět, s kým z firem jednám nebo kde jsem v pracovní době, i když tu starostové nemají danou zákonem. Jsou k dispozici nepřetržitě. Myslím, že pak nejsou moji voliči kyselí, pokud mě uvidí, že jedu s dítětem v pracovní době k lékařce, protože vědí, že jsem na radnici byla den před tím do deseti na stavební komisi. Ta vzájemná důvěra je nesmírně důležitá a nesmí se zklamat.

Když vezmeme hejtmanství, jak je to tam s transparentností?

Když jsme po krajských volbách spoluvládli ve Středočeském kraji, maximální transparentnost jsme prosazovali a na tom jsme vlastně skončili. Naše snaha rozkrýt hospodaření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje nebo zveřejňovat na profilu zadavatele zakázky nad 300 tisíc znamenala rozpad koalice a spojení ANO s ČSSD a komunisty. V tom okamžiku se kraj začal opět uzavírat, a to nejen fyzicky zavedením turniketů u vstupu, ale v i v komunikaci navenek, směrem k občanům, médiím i opozici. Každý s jiným názorem je útočník, informace nezíská ani na základě žádosti, i když na ně má zákonné právo. Z výročních zpráv kraje jasně vyplývá, že mezi lety 2017 a 2018 násobně narostl počet odmítnutých žádostí o informace, stejně tak jako počet odvolání a stížností kvůli neposkytnutí informace. A vzrostl také počet příkazů ze strany ministerstva vnitra, aby informace poskytnuty byly, a to i pod hrozbou obstavení účtů Středočeského kraje. Kde to jsme, proboha? Kraj svým jednáním zahlcuje nadřízené orgány, místo aby dělal, co je jeho povinností. Takže jedinou snahou o větší otevřenost je zavedení online přenosu ze zastupitelstva. Teď, tři měsíce před volbami, vydal kraj leták o tom, že je transparentní. V platnost totiž v těchto dnech vstoupila směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu. Je to určitě pokrok. Do nových pravidel se promítla část našich návrhů. Ty jsme předložili hned po volbách, takže mohly platit už téměř čtyři roky.

Ale taková transparentnost Krajské správy a údržby silnic...

...se vůbec neřeší. To je instituce s miliardovým rozpočtem, kde letos v únoru provedli razii detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu právě kvůli podezřelým zakázkám. Stejně tak zůstává rozum stát nad objednávkami právních služeb externím právním kancelářím, které dělají práci, na kterou je v baráku několik oddělení se zaměstnanými lidmi. Například objednávka z 21. května 2019 uvádí poskytnutí právních služeb za 1 815 000 Kč za 27 pracovních dní. To je honorář zhruba 67 222 Kč za jeden den práce. Hodinová sazba podle rámcové smlouvy je 1 754,50 Kč. Právní kancelář tedy na zakázce pracovala průměrně asi 38 hodin denně… Nebo nasadila téměř 5 právníků každý den. Popis plnění podobných zakázek obsahuje často třeba jednu větu: "600 hodin konzultací." Ale jakých? Čeho se týkaly? Jakou měly podobu? To už se nikdo nedozví. Tohle by starostovi na obci neprošlo ani auditem Středočeského kraje, který hlídá nás, ale ne sebe.

Je vůbec z lidských silách přijít na to, co se v KSÚS dělo a děje?

Je to takový stát ve státě. V jiných krajích mají mnohem menší objemy peněz a silnice v mnohem lepší kondici. O praktikách, které uvnitř panují, jsem už slyšela mnohé. Hospodaření stále prověřuje policie, jsem zvědavá na výsledek. Velmi dobře dělají svou práci investigativní novináři, kteří rozkrývají zakázky a popisují toky peněz. Ukazuje se, jak i v době proklamované transparentnosti jsou novináři nesmírně důležití. Pak se národ má šanci dozvědět, že zakázku na údržbu zeleně kolem silnic dostala firma pohybující se v gastronomii nebo že se rozhodně neproinvestoval tvrzený objem peněz při opravě silnice, která dál vypadá jako tankodrom. Pokud dostane STAN šanci řídit kraj, hospodaření KSÚS bude jednou z prvních věcí, kterou budeme řešit. Alfou i omegou je soutěžení zakázek, současný oligopol se dá prostě rozbít jen otevřenou soutěží. Ti, co se do soutěží nehlásí, protože vědí, že to nemá smysl, se přihlásí. Ti, kteří soutěží už nyní, nemají důvod tak dál nečinit.

„Spustit na konci dubna informační portál, kde se sdružují nabídky vzájemné pomoci, je opravdu zbytečné, protože vzájemnou pomoc jsme už dávno zorganizovali a funguje. Středočeský kraj jsem jako starostka v době koronavirové krize nevnímala, nepotřebovala a nepotřebuji ho dál. A je velká škoda, že tak asi vnímají i Středočeši - občané. Nepotřebují ho. A to je na tom to nejsmutnější.“

Nebojíte se však, že některé strany nemusí mít zájem odhalovat pravdu? ANO, ČSSD, ale také ODS, která měla svého hejtmana pana Bendla?

U ČSSD vidíme zametání pod koberec pod taktovkou hejtmanky z ANO úplně v přímém přenosu. U ODS, která je dnes stejně jako my v opozici, je jedním z největších bojovníků za rozkrytí praktik v KSÚS zastupitel Michal Pánek. Chci věřit, že se ta strana změnila. Samozřejmě to, jak velká změna na kraji nastane, záleží na volebním výsledku. Mou prioritou jako hejtmanky bude změna stávající správy kraje na správu transparentní a efektivní. Ale také předvídatelnou. Obce a občané musejí vědět, co mohou očekávat.

Pokud by znovu post hejtmana obsadilo hnutí ANO, dozvíme se pak vůbec někdy pravdu o smlouvách a praktikách v rámci KSÚS?

Na to zapomeňte. Možná by se udělaly dílčí změny, kosmetika pro oko, protože něco bude dál opravdu neudržitelné. Ale jinak by vše jelo jako dosud.

Byl by na pořadu dne vás coby hejtmanky podrobný audit? Nebo něco jiného? Myslím tím audit nezačerněný, který předložilo současné vedení kraje...

Ten byl spíš k smíchu. Ano, ta instituce musí projít vnitřní generálkou. Určitě bychom řešili management, protože největší příspěvková organizace kraje musí být z jeho strany dobře kontrolovaná, zastupitelé musí mít zajištěný přístup k informacím, chceme soutěžit transparentně v otevřených řízeních. Nové vedení jistě bude audit stavu chtít, podle závažnosti budou následovat další kroky. Ale hon na čarodějnice dělat nehodlám. To ode mě nečekejte. Bere to energii a čas na práci. Já jsem člověk, který se dívá dopředu. S kolegy víme, že chceme super silnice za tržní ceny.

Dalším tématem je areál Milovice. Je tam nějaký posun, aby kraj nemusel platit za něco, co se možná vůbec neděje? A existuje vůbec nějaký materiál, který popisuje reálný stav a reálné práce, které byly vykonány, za kolik apod.?

Tomuto tématu se kolegové zastupitelé věnují dlouhodobě a na základě jejich zjištění byl kraj nucen smlouvy o vyrovnání revidovat. Teď se s vedením kraje přou o výši narovnání a chtějí toto téma dořešit na posledním letošním jednání současného zastupitelstva. Je zpracován podrobný materiál, ve kterém jasně vysvětlujeme, proč si myslíme, že se kraj nechová jako dobrý hospodář. Základy této složité právní bitvy položily koalice ČSSD a KSČM. V podstatě neexistuje žádné ideální řešení. Uvědomujeme si, že pokud má kraj s milovickým areálem mít možnost nějak nakládat, je nutné soudní spor ukončit. To nebude zadarmo, ale nesmí to být finanční úlet. Právě u Milovic je vidět, jak vypadá skvělá opoziční práce. Už teď kraj díky návrhům zastupitelů STANu ušetřil přes 100 milionů korun.

Daňový poplatník by se jistě rád dozvěděl, jak je to se zaměstnáváním externistů na středočeském hejtmanství, jaké odměny byly vypláceny, za jaké práce a komu. Je šance, že bychom se to od vás jako hejtmanky alespoň zpětně dozvěděli, když současná šéfka kraje takové informace poskytnout odmítá?

Vidíte, na co se ptáte? Na to, co má být samozřejmostí. Vždyť spravujeme peníze občanů. Jak je možné, že občané nevědí, za co byly utraceny? Že někdo na základě externí smlouvy dělal "analýzu hudebních festivalů" nebo "přehled vánočních zvyků". Kdo to byl, kolik to stálo, jak je to kvalitní a k čemu to sloužilo? Proč nejen smlouvy, ale i ty práce nejsou veřejné? Mám ráda hudební festivaly a ráda bych si přečetla jejich analýzu. Ta by mě tedy zajímala. Ale i ten přehled vánočních zvyků. Třeba máme ve Středočeském kraji i jiné vánoční zvyky než ty, které popisuje ve svých knihách Josef Lada. Opravdu už bychom měli vzít rozum do hrsti. Takže odpověď zní: Ano, takové zveřejňování bude u nových smluv automatické. U již starých smluv zveřejníme to, co zákon umožňuje.

Vy říkáte, že v kraji chcete spokojené občany. Jak toho chcete docílit a jak vlastně takový spokojený občan vypadá?

Spokojeného občana zajímá místo, kde žije, je to jeho domov a má to tam rád. A rád to má proto, že se mu tam žije dobře. Nebojí se o pitnou vodu, má jí dostatek. Je napojen na kanalizaci. Kolem něj je pěkná příroda. Má poblíž práci. V noci dojede na pohotovost, když ho bolí zub, ve svém širším okolí má pediatra pro dítě a ortopeda kvůli bolavému koleni, v městské nemocnici mu odoperují slepé střevo a v krajské mu vymění kyčelní kloub. S péčí o nemohoucího rodiče pomůže sociální služba, a když už není možné, aby byl doma, jsou dostupné denní stacionáře nebo zařízení, které o seniory pečují. Kamkoliv dojede autem po spravené silnici nebo autobusem i z té nejmenší vesnice a nevystupuje do pangejtu. A když třikrát přestoupí, může mít jeden lístek, který platí od startu až do cíle. Děti se dostanou do školky a ve škole mají kvalitní vzdělání. To středoškolský kraj považuje za prioritu, vždyť ty školy zřizuje. A tak na spolupracuje s firmami, kde se studenti v budoucnu uplatní, vyhodnocuje kvalitu škol. V kraji se daří vědě a výzkumu. Také je čas na zábavu. Ve volném čase si jde na hokej, na koncert, na kole po cyklostezce, jede na hrady a zámky, koupat se. Prostě mu jeho kraj není šumák a nepovažuje ho jenom za noclehárnu Prahy. A spokojené jsou i obce. Kraj jim poskytuje podporu, metodiku, stará se o ně. Jsou to jeho děti, ne pohůnci a vazalové.

Jaké jsou priority vašeho programu, co lidem nabízíte?

Vlastně jsem odpověděla v předešlé otázce. Musím ale voličům říct jednu podstatnou věc. Program a jeho priority budou u všech stejné. Nikdo nic víc nevymyslí. Jde jen o to, jak ta hesla budete naplňovat v praxi. Jestli zůstanou hesly nebo budou mít obsah. Lidé nejsou blbí. Mohou porovnat. Zkušenost s naplňováním transparentnosti v kraji nebo zkušenost, jakou mají ze své obce. Navíc to, čemu se my budeme věnovat, je řešení lokálních problémů. Protože Středočeský kraj je geopoliticky rozdrobený a každou lokalitu trápí úplně něco jiného. A to my z obcí víme víc než dobře.

S kým byste ráda sestavovala koalici a s kým naopak rozhodně ne?

Vystudovala jsem také politologii. A základní pravidlo zní: „Koalice se dělají až po volbách.“ Já se tím ale moc neřídím. Náš volič má vědět dopředu, s kým se můžeme spojovat a s kým ne. Pod střechou STANu, na naší kandidátce, teď máme KDU-ČSL a jejich skvělé lidi. Také jsme poskytli místo a prostor Evropským demokratům. Po volbách chceme spolupracovat s každým, kdo bude chtít rozvíjet kraj k lepšímu, nevracet ho do časů Davida Ratha a nepohrdat lidmi. Po dvanácti letech vládnutí ČSSD, KSČM a teď i ANO je kraj zralý na pořádnou transfuzi. Dovedu si nyní představit spolupráci Piráty, TOP 09 a ODS. Ráda bych úplně změnila koalici. Žádní extrémisté v ní místo nenajdou. Pokud by takovou koalici neumožnil výsledek voleb, nebo by v ní nechtěla některá ze jmenovaných stran participovat, budu prosazovat to, co považuji za normální, klidně z opozice.

Jaká vlastně byla spolupráce vás jako starostky s krajem během pandemie koronaviru?

Jaká? Žádná. My starostové jsme okamžitě zaktivizovali veškeré kapacity, šili v „manufakturách“ v uzavřených školkách s učitelkami roušky, sehnali desinfekci, plastové láhve, natiskli polepy, stáčeli s hasiči desinfekci do lahví a distribuovali s dobrovolníky do domácností. Postarali jsme se nejen o obyvatele a seniory. Ale i o všechny zaměstnance policie ČR, územního odboru Praha venkov-jih, kde je kriminálka, výjezdové skupiny, dopravní inspektorát, o všechny poštovní doručovatelky, zdravotní středisko s lékaři, domov seniorů i prodavačky. A to okamžitě, nikoliv s prodlevou 14 dnů. Od kraje jsme místo pomoci dostali e-mail, zda nám nepřebývají šité roušky, že by je kraj od nás rád odkoupil. Co kdyby zorganizoval výrobní kapacity jako Liberecký kraj a postaral se sám? Místo toho objednával roušky od pofiderních firem založených nedávno, následně obviňoval Němce ze zabavení kamionu, aby se ukázalo, že žádný kamion s ochrannými prostředky ani neexistoval.

Takže třeba i dezinfekci jsme si zařizovali sami?

Zatímco od našeho města dostala každá domácnost 1,5 litrů desinfekce na ruce AntiCOVID, od Středočeského kraje dostal každý občan necelou čajovou lžičku stejného přípravku. Pro něj si navíc měly obce jezdit do svého spádového města na etapy, zásilky se přecmrndávaly po litrech, takže našich cca 69 litrů jsme se v první fázi vzdali ve prospěch menších obcí, protože vyzvedávat dodávky po jednotlivých kusech opravdu nebylo ekonomické. Naprosto chaoticky se na nás sypala nařízení vlády, sbírky zákonů a k tomu rozhodnutí hejtmanky. Ta dopadala především na obce s rozšířenou působností – zajistěte ubytování pro bezdomovce, zajistěte ubytování pro osoby vykázané z domácnosti pro domácí násilí, zajistěte školku pro děti záchranářů, zajistěte distribuci desinfekce mezi spádové obce. Bez jakékoliv metodiky nebo pomoci starostům obcí s rozšířenou působností. Ti se toho ujali se ctí a nasazením.

Na kraji jste tedy raději ani nikoho nekontaktovala?

Osobně jsem spolupracovala jen s radní pro oblast sociálních věcí, když se od klienta nakazila pracovnice naší pečovatelské služby. Kraj sice v tu chvíli zajistil, že jsme se brzo dozvěděli výsledky testů, což pomohlo, ale žádnou metodickou pomoc neposkytl s odkazem, že nebude dělat práci za hygienu, ať se obrátím na ni. A právě metodické postupy, informace, rady a návody – to je ten základ, který bych od kraje očekávala.

