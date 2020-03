Starosta Úval píše hejtmance Jermanové: Nevěřím Vám, v minulosti jste už prokazatelně lhala

Paní hejtmanko, copak se to děje?

Paní hejtmanko Středočeského kraje, Jaroslavo Pokorná Jermanová,

všichni víme, jak na tom teď v republice jsme s dezinfekcemi, rouškami a ochrannými prostředky. Jedna z členek posádky záchranné služby Středočeského kraje - paní Veronika Brožová - své zkušenosti a frustraci popsala do novin.

A jaká je Vaše reakce a reakce ředitele středočeské záchranky MUDr. Knora? Místo slov pochopení, uznání, že situace je pro lidi v první linii stresující přijde vyhrožování, že její jednání je porušením pracovní kázně a vyhrožování za poškození dobrého jména Středočeského kraje.

Neměla by být Vaše práce starat se teď o zajištění základních potřeb lidí v první linii a občanů středních Čech a až pak péče o vlastní PR? Koukněte se jinam, jak se to dělá. Třeba do Libereckého, Moravskoslezského nebo Pardubického kraje. Nebo se inspirujte u starostů měst a obcí (je jedno z jaké jsou strany).

Kde je v těchto dnech radní pro zdravotnictví, pan Bezděk? Tiše doufám, že se stará o zajištění prostředků pro středočeské zdravotnictví a neorganizuje mezitím nějaký motorkářský sraz.

I kdyby vše výše uvedené byla jedna velká nepravda, jak je možné, že už před vánoci si museli středočeští záchranáři kupovat sami roušky, aby ochránili pacienty před běžnou chřipkou?

Víte proč věřím více paní Veronice Brožové než Vám? Protože u Vás je už z minulosti prokázané, že jste lhala. Protože mám jako starosta reálnou zkušenost s fungováním Středočeského kraje za poslední týdny. Protože jste zakázala středočeským hygienikům, aby podávali starostům a starostkám informace o počtu nakažených v jejich městech a obcích.

A ještě dovětek: místo věčného lhaní a vyhrožování bych Vás rád požádal, abyste věnovala svůj čas více reálné práci a méně zbytečným slovům.

Děkuji

- Petr Borecký, starosta Úval -

