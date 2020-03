Karanténa Prahy? Pravděpodobnost uzavření města roste, policie už má prý plán

Postarat se o to má policie a armáda

„Do tří dnů bude v Praze karanténa. Policie už má na stole scénář,“ sdělil nám zdroj blízký Policii ČR, který z logických důvodů nechtěl být jmenován. Podle něj bude mobilizována ještě armáda a uzavřeny veškeré vjezdy.

Nikdo si ale asi nic takového neumí představit. Zavřít hlavní město? Jak? Co lidé, kteří tam bydlí? Co jejich rodiny, příbuzní a známí, kteří jsou mimo metropoli? Co ti, kteří jsou například na návštěvě u rodičů na druhém konci republiky, ale v Praze jinak bydlí, ovšem nemají tam trvalé bydliště? Mnoho otázek, velmi málo odpovědí.

Jisté je toho jen poskrovnu - Andrej Babiš několikrát zopakoval, že samotná Praha nikdy do karantény nepůjde. Jenomže to tvrdil i o zavírání obchodů a podívejte se dnes kolem sebe, přišlo to jen pár hodin poté, co to popřel.

Může to někdo myslet vážně?

Ale mohl by tohle vůbec někdo myslet vážně? Takto rychle? Nebo už se vše "upeklo" mnohem dříve a vláda je alespoň na něco opravdu dobře připravena? Nikdo ven, nikdo dovnitř. Praha by na tom měla být stejně, jako už je dnes například Litovel a další dvě desítky obcí. Tak to má údajně vypadat. A zase je dobré připomenout, že premiér mnohokrát řekl, že když karanténa, tak celá země a ne pouze jednotlivá místa.

Pustit by se prý měli pouze lidé, kteří se starají o rodinu nebo zásobování. Jinak nikdo. Co by to pro Pražany znamenalo? Zůstaly by odříznuté rodiny nebo jaký by byl výklad "starat se"? Primátor Zdeněk Hřib i premiér Andrej Babiš karanténu metropole odmítají. Nejbližší hodiny a dny zřejmě ukáží.

