Ředitel nemocnice v Žatci: Nemáme nic. Jen sliby, že všechno "buďe"

Česká republika se už několik týdnů snaží všemi prostředky bojovat s nákazou novým typem koronaviru. Hlavní tíha odpovědnosti stojí samozřejmě na nemocnicích. Dalo by se očekávat, že stát pomůže, opak je však pravdou. Plané sliby střídají nesmyslná prohlášení, mnohdy dokonce lži zapříčiněné zřejmě neznalostí. Ředitel nemocnice v Žatci Jindřich Zetek to řekl i za mnoho svých kolegů. Jeho názor přinášíme v kompletním znění.

/KOMENTÁŘ/ Právě v Událostech od pana Vojtěcha (ministr zdravotnictví, pozn. red.) zaznělo, že již před vyhlášením opatření dal pokyn, aby se nemocnice zásobily na 4 měsíce ochrannými prostředky a pokud to neudělaly, je to selhání ředitelů. Tak asi takto: Na 4 měsíce se zásobit nemůžeme, jelikož platby za péči jsou tak nízké, že jsem rád, když vyplatím mzdy. Prostě na to nemám.

Ústenky nemám žádné

V té době totiž už stál respirátor i ústenka "raketu" a prodávaly se po kamionech. I přes tuto "veselou" situaci jsme ještě před "chytrou" radou toho pána udělali reálné objednávky. Po schůzce v Motole 3. 3. řízené AB, který oznámil, že dodávky OOP budou centralizované a všechno "budě", nám firmy objednané věci nedodaly. Jedeme ze zásob.

V sobotu vyloudila starostka 100 respirátorů z dodávky pro Kraj a 10 jsem dostal od ZZS. Díky za pomoc. Dnes 50 z dodávky pro kraj. Ústenky dodány v množství 0 ks. Nechť si každý udělá vlastní názor na charakter toho pána i kvalitu řídících schopností ministerstva. My to v nemocnici dáme i bez jeho "podpory". Ostatně jako vždy.

