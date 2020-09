Minář chtěl být posledním spravedlivým, ale stal se Jidášem svých vlastních myšlenek

Mikuláš Minář se svým rozhodnutím založit politický subjekt zpronevěřil všemu, co hlásal. Místo sjednocení opozice a spolupráce přišlo oznámení, které popírá vše, co bylo na náměstích před desítkami tisíc lidí řečeno.

„Jeho novému projektu přeji neúspěch. Tímto krokem zcela popřel vše, co doposud hlásal. Chtěl být posledním spravedlivým, ale stal se Jidášem svých vlastních myšlenek. Aniž si to uvědomuje, buduje pátou kolonu hnutí ANO a jeho spojenců. Škoda. Jen další drobení politického spektra,“ komentoval zastupitel Středočeského kraje za STAN a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.

Volá po sjedocení a udělá pravý opak

Podle mnohých nebude jeho projekt úspěšný, protože pan Minář sice umí svolat davy, ale nedokáže dělat politiku. Zároveň popřením vlastních názorů odradil hodně možných voličů hned na začátku. „Je velmi zvláštní, když někdo kdo volá po sjednocování a větší spolupráci nakonec tuto svoji výzvu přetaví a pojme tak, že svým krokem dělá pravý opak. Těžko tomu původnímu úmyslu pak věřit,“ kroutil hlavou předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Právě poslancem jeho strany je Jan Čižinský, který bude Minářovým "parťákem". V jeho případě se není moc čemu divit, když opět přebíhá do jiné platformy. Jeho osobní ambice jsou velké, což dokázal i založením hnutí Praha Sobě, kterým chtěl ovládnout Magistrát Hlavního města Prahy. „Minář vyvolal naději na změnu. Vyzýval, aby strany netříštily síly. Teď s poslancem KDU-ČSL zakládá další pražskou stranu....co roztříští síly. Andrej Babiš dnes bude slavit,“ tvrdil bývalý předseda STAN Petr Gazdík.

Osobní ambice na straně Mináře už dnes tuší i europoslanec Tomáš Zdechovský. „Milion chvilek by si měli uvědomit, co chtějí. Pokud je to snaha porazit Babiše, tak upřímně nechápu snahu založit nějaké nové hnutí. Tím mu naopak pomohou a rozbijí snahu opozice spojit se a změnit zde současnou vládu. Osobní ambice každého z nás by teď měly jít stranou.“

Opravdu ještě chtějí důvěru?

K čemu tedy dojde u voleb do snemovny v roce 2021, kde by se chtěli pánové Minář a Čižinský s novým subjektem prezentovat a pokud možno uspět? Odeberou hlasy stranám jako je TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Tam budou pravděpodobně hledat nejvíce voličů. Možná i u Pirátů, jejich voličská základna však zatím vykazuje jakousi věrnost.

Novým předsedou Milionu chvilek se stal Benjamin Rolla, který podobně jako Minář v čele spolku působí už od jeho vzniku a je vysokoškolským studentem teologie. Trvá prý slib, že se Milion chvilek nestane politickým subjektem a zůstane občanskou iniciativou.

„Milion chvilek nestojí a nepadá s tím, kdo je zrovna předsedou. Milion chvilek je již přes dva roky spolek nadšených demokratů, tým zkušených lidí a také síť propojující aktivní občany celé České republiky,“ řekl Roll. Se vší úctou k němu i "čistým" myšlenkám - tomu už opravdu nikdo věřit nemusí.

