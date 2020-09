Mrtvé ryby a premiérova chemička, kurzarbeit bez shody a komunista přirovnal Vystrčila k nacistovi

Premiér Andrej Babiš vystoupil s projevem před Valným shromážděním OSN. A je dobře, že to udělal. Těm, kteří to nevěděli, prozradil, že je velmi úspěšným podnikatelem, a vyzval k reformám OSN. Člověk, kterému se stát hroutí pod rukama a doma nereformoval prakticky vůbec nic, vyzývá k takto velkým činům. Na druhou stranu má recht! Proč začínat v malé české zemičce, když může změnit celý svět? Ono je to celé hrozně komické. Trestně stíhaný předseda vlády, který stojí za rekordním schodkem státního rozpočtu a zadlužil další generaci, zase machruje. Ještě že už se od nás neučí celý svět, jak zvládat pandemii nového typu koronaviru, že?

Únik kyanidu do řeky Bečvy v minulých dnech zabil desítky tisíc tun ryb a další živočichy a jde opravdu o obrovskou ekologickou katastrofu. V blízkosti toku má továrnu chemička DEZA, která patří do holdingu Agrofert a i když vehementně ujišťuje, že s těmito jedy nepracuje, mnoho odborníků hovoří jinak. Například Integrovaný registr znečišňování dokládá, že z DEZY do vody uniká až několik kilogramů kyanidu za rok. Panuje tedy zřejmý rozpor mezi prohlášením vedením chemičky a oficiálními údaji. V každém případě vše vyšetřuje Policie České republiky a Česká inspekce životního prostředí. Ovšem ta paradoxně spadá pod ministra životního prostředí Richarda Brabce, což je bývalý manažer Agrofertu a také ředitel několika chemiček. Tak má smysl vůbec cokoli vyšetřovat?

Vláda konečně schválila tzv. kurzarbeit, který v reálu znamená, že firma zaplatí zaměstnancům za odpracovaný čas, stát pak doplatí neodpracované hodiny. Jde o to, aby se zabránilo masivnímu propouštění a udržela se místa. V Česku by měl platit tak, že pracovník dostane od státu 70 procent čistého, maximálně do výše průměrné mzdy, firmy by ze státního přípsěvku platily odvody, zdravotní pojištění by šlo z běžné mzdy. Okamžitě se však na tento návrh snesla kritika odborářů. Podle nich není výhodný a náhrada pro zaměstnance je nízká. Lidem prý klesne výdělek, což se projeví na ekonomice, protože budou méně utrácet. Firmy si zase stěžují na to, že by měly platit odvody i za neodpracovaný čas. A to se vláda chlubila, jak je na návrhu shoda. Pravděpodobně ale jen v úzkém kolečku blízkých premiéra Babiše. Ostatní o tom neměli ani páru...

Předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld si vyléval srdíčku do stranických Haló novin a nechal se unést. Předsedu Senátu Miloše Vystrčila totiž přirovnal ke dvojce nacistické třetí říše Hermannu Göringovi. Nemá smysl publikovat myšlenky páně Šenfelda, protože to je opravdu pouze pro silné povahy a je třeba ubrousek, nebo rovnou kbelík (dávivý reflex projde těžkou prověrkou, tak pro jistotu). Je každopádně neuvěřitelně drzé a neomalené, když si zástupce režimu, který má na svědomí desítky milionů mrtvých po celém světě, bere do úst muže, který se vzepřel čínské komunistické mašinérii...ale vlastně - právě jsme si odpověděli.

Úřad pro ochranu osobních údajů prověřuje, kde vzala Česká pošta údaje seniorů starších šedesáti let, kterým následně doručovala roušky. Poté, co se ukázalo, že byly ochranné pomůcky špatně balené a mohly tak na ústech udělat více škody než užitku, je tu další průšvih. Velkorysé vládní gesto se tak stává spíš noční můrou. Ono už to ale začalo pětitisícovým bonusem pro všechny důchodce, což znamená další díru do už tak "ementálového" státního rozpočtu a neřeší to vůbec nic. Doufejme, že se předvolební populismus tentokrát nevyplatí.

