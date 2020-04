Jan Čižinský: Když se zastaví pražská ekonomika, zastaví se celá země

Představte si, že by začala ve velkém propouštět jedna známá a velká firma. Případně by jí hrozil krach. Třeba některá z automobilek. Nebo železárny, na nichž je závislý celý region. Velká banka roztáčející kola ekonomiky. Česká vláda v čele s premiérem by se mohla přetrhnout, jakou záchranu nabídne. Říkáte, že u nás zatím takový problém nemáme? Ale máme. Praha představuje všechny výše zmíněné dohromady. A její ekonomika vjela do jednosměrky ze špatného konce.

/KOMENTÁŘ/ Nemáme tu sice jednu firmu, ale tisíce a tisíce menších, které se slévají do jednoho proudu. A všechny mají jedno společné – působí v cestovním ruchu a kultuře. V Praze je mnohonásobně vyšší koncentrace služeb z této oblasti než kdekoliv jinde. Na rozdíl od řady jiných odvětví zde šly příjmy ze dne na den doslova a do písmene na nulu.

Už nyní je jasné, že minimálně tuto sezonu můžeme odepsat. Hotely, restaurace, bary, kluby, galerie, divadla specializovaná na zahraniční návštěvníky, prodejny v centru od potravin až po upomínkové předměty, průvodci, taxislužby... A jejich dodavatelé: farmáři a výrobci potravin, řemeslníci, autoservisy, úklidové firmy… Když vše sečtete, dostanete statisíce lidí.

Ať Pražáci trpí? Hm, dojedou na to všichni

Abychom mluvili trochu v číslech... Zahraniční návštěvníci v ČR utrácejí kolem 170 miliard korun (spíš víc, tohle je číslo z roku 2018). Většina těch peněz přichází do Prahy. Stejně jako část vnitrostátní turistiky. K tomu si připočítejte všechny další, kdo subdodávají, ale statisticky jsou vedeni v jiném odvětví. Zjistíte, že turistický ruch v Praze je třetí největší „firma“ v zemi – hned po Škoda Auto a ČEZ. A možná by i ten ČEZ přeskočila. Na rozdíl od nich ale příjmy pražské „turistické a kulturní firmy“ i v dalších měsících zůstanou u dna – bez ohledu na to, jak se nouzový stav bude uvolňovat.

Možná si říkáte: jen ať ti Pražáci trpí, když se v dobrých časech měli dobře a ždímali z cizinců tolik peněz. Ale ouha – ty peníze byly pro každého v České republice. V hlavním městě se tvoří víc jak 25 % HDP celé země. A peníze se přerozdělují. Vybrané daně jdou státu a ten Praze dává zpět mnohem méně, než kolik činí její podíl na tvorbě HDP. Velkou část v Praze vydělaných peněz vláda posílá do regionů a měst mimo Prahu. Nové silnice, školky, kanalizace, úklid ulic... To vše se po celé ČR platí z peněz Prahy. Zároveň je na Praze přímo závislá velká část Středočeského kraje: obrovská spousta Středočechů v hlavním městě pracuje a přiváží si odtud domů mzdu. Bez ní se ve Středočeském kraji nebude nakupovat, stavět, chodit za kulturou… V Praze reálně (ne podle statistik) žije 1,6 milionu obyvatel, ve Středočeském kraji skoro 1,4 milionu. To je dohromady téměř třetina obyvatel ČR.

Cena bude vysoká, nejen v Praze

Abych to zkrátil: byť zatím nemá problém žádná automobilka, banka ani železárna, kterou by novináři dokázali jednoduše pojmenovat a psát o ní na prvních stránkách, všem uniká, že máme mnohem větší problém. Problém, který se nedá označit jménem jedné firmy, ale leží v srdci české ekonomiky a české budoucnosti. Když se zastaví pražská ekonomika, bude mít problém celá země. Problém je, že to zatím nikdo nechce vidět a slyšet. Vysvětlení proč neznám.

Rozhodně tuto vládu nepodceňuji, že by si neuměla sečíst dvě a dvě dohromady. Ale možná právě to může být ono vysvětlení? Proč před očima svých voličů, kteří nemají rádi „Pražáky“, zachraňovat tohle město? Proč pomáhat lidem, kteří premiérovi umějí dát nahlas najevo, co si o něm myslí? A kteří to dali najevo také ve volbách, když v těch sněmovních současná vládní koalice ANO a ČSSD v Praze dostala jen 26 % hlasů, zatímco ve svých rekordních krajích 44 %?

V komunálních volbách v Praze ti, kdo mají „telefon na svého šéfa“, pohořeli a jejich spojenci ČSSD a KSČM se do zastupitelstva ani nedostali. Jsem přesvědčený, že jim Pražané jejich současné chování k městu za dva a půl roku opět podtrhnou a sečtou. Cena ale bude vysoká. Nejen v Praze. Je čas začít Prahu a zbytek země propojovat, o věcech otevřeně mluvit a navzájem se lépe chápat.

- Jan Čižinský, poslanec za KDU-CŠL -

