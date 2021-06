Robert Šlachta exkluzivně o Babišovi, složkách na politiky, strachu i zázračném obživnutí

V červnu 2013 ÚOOZ pod vedením Roberta Šlachty zasáhl na Úřadu vlády České republiky a dalších místech. Zatčeni mimo jiné byli i šéfka kabinetu tehdejšího premiéra Petra Nečase Nečasová a tři exposlanci ODS. Tato kauza následně vedla k pádu vlády. Dnes? Z velké bubliny není prakticky nic. A Robert Šlachta znovu vchází na scénu.

Politika jako byznys s informacemi?

Vstup do politiky se může v jeho případě zdát jako dobrý byznys a perfektně promyšlený tah. Má zkušenosti a hlavně informace, což je hodně cenná komodita v jakékoli době. On sám ale jejich zneužívání kategoricky odmítá, žádné "politické složky" se prý nekonají. „Informace hrozně rychle stárnou. Co bylo aktuální před dvěma roky, je dnes vyčpělé. Ještě bych také zdůraznil, že se na mě stále vztahuje zákon, takže bych si ani nedovolil někde něco povídat nebo zneužívat,“ vysvětluje a dodává: „Navíc, kdo tohle říká, tak vůbec netuší, co si politici vykládají mezi sebou. Hodně lidí by se divilo.“

Robert Šlachta

- od ledna 2008 do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu

- od srpna 2016 do listopadu 2019 zástupce generálního ředitele Celní správy ČR a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR

- absolvoval bakalářský a navazující magisterský obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

- je svobodný

Za jeho kampaní podle některých zákulisních informací stojí Tomáš Hrdlička a Vít Bárta. „Slyšel jsem o tom. Také o PPF a dalších. Je to nesmysl. Ale jak už jsem říkal, jsem na tohle zvyklý, nerozhodí mě to. V politice vás stále budou škatulkovat a do něčeho tlačit.“ Více Robert Šlachta prozradil v následujícícm rozhovoru.

Hrdlička tedy ne, Bárta také ne. Takže Andrej Babiš? Jste jeho B týmem, jak se povídá?

Slyšel jsem už hrozné příběhy, toto je jeden z nich. Já někomu dělat "béčko"? Kdo mě zná, tak dobře ví, že to není možné. Nefungovalo by to, nejsem stavěný na takovou hru. Faktem je, že do kampaně dáváme hodně peněz. Ale nedovedu si představit, že bych za to někomu dělal béčko.

Počkejte, ale z něčeho přeci musíte žít, ne?

Otevřeně říkám, že je to z výsluhy. Což je na velmi dobrý život. Třicet let jsem žil po ubytovnách. Nemám děti, rodinu, moc jsem neutrácel. Takže si na nedostatek financí určitě nestěžuji.

Proč vás tedy pan Babiš chválil v televizi? Nezištná pomoc od "hodného strýčka"?

Spíš naopak. Byl to od něj geniální tah. Udělal to skvěle. Po tom ohlášení, že jsme nad pěti procenty, jsem čekal hodně. Ale tohle ne, neměl jsem na to obranu. Všichni jsme počítali s tím, že se vyjádří Okamura. Ale tohle? Nenašel jsem způsob, jak odpovědět. Protože kdybych se ohradil, lidé řeknou, že Šlachta jde po Babišovi, i když ho pochválí.

ANO je hnutím jednoho muže. Přísaha je hnutím Roberta Šlachty...lidé to tak mohou vidět, ta spojitost napadne spoustu z nich.

Nemám z toho strach. My jsme to ani nemohli udělat jinak. Víte dobře, že aby se Babiš dostal na začátku politické kariéry nahoru, musel vynaložit obrovské finanční prostředky. Až potom se stal známým. Ale když nemáte těžké miliony, nemáte na to si oblepit celou republiku a jste pro média nezajímavý, pak nemáte šanci uspět. Toto jsou důvody, proč je Přísaha postavena na mně. Nedovedu si to představit jinak. S finančními zdroji, které máme, bychom nebyli schopní více zatlačit a dostat se nahoru.

Nemáte ani trochu strach z toho, že se vám vše může sesypat jako domeček z karet, protože vše roste a padá s vámi?

Ne. Bojím se spíš velké odpovědnosti. Já vážně chci sloužit občanům tak, jak jsem zvyklý za třicet let. Nemám obavu z těch, co tam dnes sedí. Mám strach, abych nezklamal občany této země. Představte si, že by se profláklo, že opravdu něco peču s Babišem. To abych se odstěhoval na Mars. Novinářům říkám, aby hledali, je to jejich práce. Ale nebojím se toho.

„Čekám drsnou a špinavou předvolební kampaň. Očekávám, že se o sobě dozvím spoustu věcí. Chtěl bych poprosit občany České republiky, aby si sami zjišťovali informace a nepodléhali dezinformacím a "zaručeným" zprávám.“

Kde tedy berete peníze? Kampaň Přísahy je kvalitní, profesionální...

Ano, píší o nás, že máme profi kampaň, za kterou stojí marketingoví borci pana Babiše. Jenomže ti, co to říkají, se nejdou podívat na stánky. Ten mimochodem stojí 2 800 korun. Nevidí, co se tam děje, že se nebojíme kontaktu s lidmi. Proto je ta kampaň tak dobrá, píšeme Šlachtův příběh přímo na ulici. Ne od počítačů v nějakém virtuálním světě. Máme stánky, jednu oblepenou dodávku, která má najeto 200 tisíc, a pár stanů. Sociální sítě už dělá osm nebo devět lidí, protože je toho hodně. Pak máme dva marketéry. A hlavně tisíce dobrovolníků, kteří to dělají zadarmo. Tohle je naše kampaň. Všichni to chtějí dělat jako Babiš. Ale to nejde, Babiš je jenom jeden.“

Víte, s kým byste po volbách spolupracoval a s kým ne?

Je spousta "povolaných", co už sestavují vládu a vidí se jako ministři nebo premiéři. Tak to dělat nechci. Až budu znát programy jednotlivých stran a hnutí, pak řeknu, s kým si dokážu spolupráci představit. Bude to s dostatečným předstihem před volbami. A rozhodně nebudu dělat politiku antibabiš nebo anti něco jiného. Nebudu ty příkopy vykopávat už teď. ​

Cítíte zvyšující se tlak na svou osobu?

Velmi! Poslední tři týdny jsou hektické. Předtím byl problém dostat někam rozhovor, teď novináři volají neustále. Všechny ty velké vydavatelské domy dělaly, že jsem mrtvý a neexistuju. Najednou jsem asi obživnul nebo co.

