Statisíce nenaočkovaných seniorů, kterým jde o život: Vypovídá to o lidskosti a schopnostech vlády Andreje Babiše

Dát vakcínu lidem, kteří jsou nejvíce ohroženi, tedy zejména chronicky nemocným a starším lidem. Tak zněla část vládní strategie pro boj s nemocí covid-19. Faktem je, že část seniorů v ohrožené skupině 70+ se zkrátka nechce nechat očkovat. Nemají důvěru v samotné vakcíny, v systém, případně v oboje.

Moc přátel v mém věku nemám

Pak je tu ale skupina, která vakcínu chce, ale marně na ni čeká. „Chci se nechat očkovat. Chápu, že to může zachránit život mně, ale i mým blízkým a kamarádům. A věřte, že přátel v mém věku už moc nemám,“ usmívá se hořce osmasedmdesátiletý Emil Hlavatý z Prahy.

Jenomže má smůlu. Jak sám říká, důvěru má pouze ve svého praktického lékaře. „Od nikoho jiného vakcínu nechci. Pan Babiš slíbil, že praktici nám pomohou s registrací i se samotným očkováním. Ale doteď čekám. A nejsem sám.“

Je fajn, že lidé 40+ stihnou dovolenou

Je tu ale i další zásadní problém. Neexistují totiž mobilní očkovací týmy. K seniorům, kteří nejsou mobilní, se tak nikdo nedostane.

„Je fajn, že se mohou registrovat 40+. Stihnou tak i letní dovolenou. Těm statisícům nenaočkovaných 70+ ale nejde o dovolenou, těm jde o život. Fakt, že ti nejohroženější neznamenají pro vládu absolutní prioritu, vypovídá o její lidskosti a schopnostech,“ napsal si na Twitter bývalý poslanec Miroslav Kalousek.

Co na to ministerstvo zdravotnictví? Slibuje, že už brzy otevře registraci pro lidi nad 16 let a do konce léta by měla být naočkována většina Čechů. Což ovšem nic nemění na tom, že staří lidé na vakcínu stále čekají a nevypadá to, že by se měli v dohledné době dočkat.

