Stížnosti na krajské volby: Ve Středočeském kraji byly podány rovnou dvě

Návrhu podle mluvčí Krajského soudu v Praze Hany Černé chyběl ověřený elektronický podpis, soud by se jím proto nemohl zabývat. Stěžovatel podal nový návrh již správně.

Lhůta pro podávání stížností vypršela v pátek odpoledne. Pokud ale podnět přijde jen pár minut před termínem, mohl by být zaevidován až v pondělí. To se ale nestalo, žádný návrh těsně před vypršením termínu již nepřišel. Soud podle Černé dosud o žádné ze stížností nerozhodl. ‚Zatím není ve věci konečné rozhodnutí, které by se dalo vyvěsit na úřední desce,“ dodala.

V jednom případě podal stížnost neúspěšný kandidát, který zpochybnil správnost sečtení preferenčních hlasů. Druhému stěžovateli vadilo, že se hlasování konalo v době pandemie covidu-19. Podle něj to mohlo ovlivnit výsledek voleb, protože řada starších lidí mohla mít strach jít k urnám.

Kdo se může obrátit na soud?

Ve středních Čechách vyhrálo krajské volby hnutí STAN, které se dohodlo na široké koalici se všemi ostatními stranami s výjimkou ANO. ČSSD a KSČM se vůbec nedostaly do zastupitelstva. V nové krajské radě mají být zástupci STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Široká koalice se bude opírat o 50 z celkových 65 hlasů v zastupitelstvu. ANO, které dosud ve středních Čechách vládlo, skončí s 15 hlasy v opozici.

Na soud se může obrátit volič nebo kandidující seskupení, pokud má za to, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Pokud soud některý z návrhů, třeba na zpochybnění voleb v kraji, uzná za oprávněný, ministr vnitra musí do měsíce od doručení soudního rozhodnutí vypsat v regionu dodatečné volby.

Před čtyřmi lety bylo na krajské volby ve středních Čechách podáno pět stížností, soud všechny zamítl.

