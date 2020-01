Válková odmítla odstoupit. Tomu se říká hroší kůže

Co tuto dámu vede k tomu, že se před celým národem ponižuje, ví zřejmě jen ona sama. Marně hledáme důvody, proč bychom, být na místě Heleny Válkové, sami neodstoupili z postu šéfky vládní rady pro lidská práva. Po tolika jasných faktech, který ukazují na její spolupráci s jedním z nejodpornějších lidí, které tato republika zrodila. Na nic jsme nepřišli. Co ji může motivovat zůstávat, kdo...?

/KAUZA VÁLKOVÁ/ Válková za minulého režimu spolupracovala s katem Jaroslavem Urválkem, který se jako prokurátor podílel i na vykonstruovaném procesu a následné smrti Milady Horákové, ale i dalších lidí. Poslankyně je s ním podepsána pod článkem z konce 70. let. Nedávno se však snažila tvrdit, že vlastně vůbec netuší, o koho jde. Její obhajoba byla krajně nevěrohodná, laciná, hloupá. Nikdo jí na to naštěstí neskočil, z kandidátky na ombudsmanku už pod tlakem odstoupila.

Nechtějí ji ani koaliční partneři

Pondělní jednání v Poslanecké sněmovně pak mělo znamenat i její konec coby šéfky vládní rady pro lidská práva. Slušelo by se to, z morálního hlediska je to dokonce nutné. Ovšem poslanci se k "bodu Válková" nedostali, měli ho prý pouze projednat, ale na hlasování nezbyl čas. Sama Válková se pak funkce vzdát odmítla.

Na jednu stranu je obdivuhodné, jak tvrdou kůži tato dáma má, když fakta proti ní hovoří jasně. Navíc i koaliční partneři jsou proti jejímu setrvání. "Připadá mi, že způsob, jak se paní Válková hájila, ji fakticky diskvalifikuje pro politické funkce," uvedl Lubomír Zaorálek z ČSSD. Velmi podobně mluvil i šéf strany Jan Hamáček.

Jaké hry se zase rozehrály, to zřejmě vědí jen někteří vyvolení. Jisté je, že premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že Válkovou odvolávat nechce. Já na bráchu, brácha na mě? Co za tím stojí, kdo, co, pro koho...?