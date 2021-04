Spřátelená firma bez výběrového řízení? Starosta Prahy 6 Kolář prý zahájí volební kampaň za městské peníze

Zviditelnění pomocí videospotů hrazených městskou částí, kde by se pan Kolář prezentoval spolu s vybranými velvyslanci v rámci prohlídky vil, ve kterých sídlí, by se mohlo hodit. Starosta Prahy 6 je totiž na kandidátce pražské koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pro říjnové sněmovní volby na deváté pozici a pokud se chce do sněmovny dostat, bude se zřejmě muset spolehnout na kroužkování.

Volební zákon ale takové jednání zakazuje. Jasně hovoří o tom, za jakých podmínek se mohou zastupitelé a radní měst a krajů, kteří kandidují ve volbách, prezentovat.

Podle opozice je to smrtící koktejl

Dle Ústavního soudu není možné k propagaci použít prostředků, které jiný občan využít nemůže a které by dodávaly vystupování činitele punc oficiality. „Je zde několik znaků, které samy o sobě asi nejsou závadné. Ale dohromady dávají smrtící koktejl,“ řekl Čtidoma.cz Pavel Weber, zastupitel Prahy 6 za Zelené a člen Výboru pro otevřenost, média a participaci.

V první řadě zmiňuje fakt, že člen kandidátky na těsně nevolitelném místě najednou natočí 10 videí a pošle je radničními médii ven. „Pak máme propagaci ambasád za veřejné peníze, ač ty mají své vlastní rozpočty na propagaci,“ vypočítává dále Weber a zmiňuje podle něj jen velmi slabé výběrové řízení, které nebylo veřejné a napřímo byly osloveny čtyři firmy.

„Stalo se tak přes Vánoce. Na takovéto přímé oslovení musí být výjimka podepsána starostou a tajemníkem. Odůvodnili to tak, že zakázka je strašně specifická. Tím opravdu mysleli natočení deseti rozhovorů,“ podivuje se pro Čtidoma.cz Weber.

Je už tedy rozhodnuto?

Podle Webera je zvláštní, že byla vybrána firma člena TOP 09, který sám v předchozích volbách kandidoval do zastupitelstva. „Ta firma začala letos v létě poskytovat natáčení videí, má na webu jednu referenci, kdy natáčeli veřejný sousedský den na Dědině. Otázka, zda jako zakázku, nebo "jen tak",“ doplnil pro Čtidoma.cz zastupitel Prahy 6.

Mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich ale jakékoli uzavření zakázky se společností WILKOM s.r.o. odmítá: „V této věci jsme předběžně realizovali interní průzkum trhu a poptávkové řízení. Žádná zakázka však nebyla vytvořena, městská část s nikým neuzavřela žádnou smlouvu a za projekt dosud externím subjektům nezaplatila ani korunu.“

Jak by to mělo vypadat?

Hannich pro Čtidoma.cz také vysvětlil, jak by měl zmíněný spot vypadat. „Diplomatický protokol velvyslancům zapovídá vést hovory o politice, obsahová stránka by se tedy soustředila výhradně na představení té které ambasády a země. Veřejnost by měla možnost nahlédnout do míst, jež nejsou běžně přístupná.“

Ambasador by ve videu podle něj tedy hovořil například o tom, co se mu v Praze 6 líbí, co by naopak změnil, jaké jsou průsečíky mezi českou kulturou a kulturou země, kterou reprezentuje. „Avšak vzhledem k probíhající kampani před sněmovními volbami a v zájmu maximální transparentnosti jsme návrh projektu předali k posouzení nezávislé instituci – Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Nyní čekáme na stanovisko úřadu, podle toho podnikneme další kroky,“ doplnil pro Čtidoma.cz Hannich.

Uvidíme, jak to nakonec dopadne. V každém případě starosta Kolář měl už jednou problém, z městských financí byl totiž financován jeho rozhovor v magazínu Playboy.

