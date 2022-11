Manžel žil druhý život, vůbec jsem ho neznala, přiznává Katka (37). Popisuje, co všechno na něj prasklo

Osud tomu chtěl jinak, než si Katka plánovala. Vždycky chtěla velkou svatbu, početnou rodinu a pěkný domeček někde v přírodě. „Takže jsem se nevdala, děti neměla a žila v pronajatém bytě. Ale víte co, byla jsem opravdu šťastná,“ začíná své vyprávění pro Čtidoma.cz.

Jak moc jsem se pletla

Pro kdysi aktivní ženu se všechno změnilo, když potkala Pavla. „Nějakým způsobem mě okouzlil. Ani vlastně nevím proč, ale zamilovala jsem se do něj až po uši. A to už mi bylo téměř pětatřicet let. Takže jsem se pomalu smiřovala s tím, že zůstanu sama. Jo, možná i toto hrálo roli, můj strach,” přiznává dnes s odstupem času.

I když musela přehodnotit vše, po čem kdy toužila, nakonec byla spokojená. Pavel vypadal, že pro ni udělá opravdu hodně, byl pozorný a zdálo se, že ji také miluje. „Jak moc jsem se pletla, jsem zjistila příliš pozdě.“

Všechno byla lež

Všechno prasklo vlastně úplnou náhodou. Pavel byl zrovna na služební cestě, což nebylo při jeho práci zástupce jedné zahraniční společnosti nic neobvyklého. „Nemohla jsem se mu dva dny dovolat na mobil, neodpovídal na zprávy. Rozhodla jsem se tedy dojít do jeho práce, jestli nemají třeba číslo na pevnou linku do hotelu, kde bydlí, nebo o něm nemají nějaké zprávy.“

Jaké však bylo její překvapení, když zjistila, že Pavla ve firmě vůbec neznají. „Nikdy tam nepracoval, všechno byla jen lež. Dokonce i materiály, které jsem u něj viděla, si vytvořil jen proto, aby mě obelhával.“

Nevycházela jsem z bytu

Když se její manžel vrátil domů, samozřejmě na něj uděřila. Kupodivu ani moc nezapíral. „Suše mi oznámil, že je ženatý. Měl manželku na druhém konci republiky. Proto ty služební cesty. Jezdil za rodinou, měl totiž i dva syny. A mně tvrdil, že děti mít nemůže.“

Katka se ze šoku vzpamatovávala několik měsíců. „První týdny jsem nevycházela z bytu. Styděla jsem se, měla jsem pocit, že o tom všichni vědí a ukazují si na mě. Teď už jsem v pohodě. Dokonce jsem se spojila s jeho manželkou a všechno jí řekla. Nevím, jestli se rozvedli, je mi to jedno. Skončilo to pro mě. Ale bolí to pořád.“

V článku je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka je pouze ilustrační.

