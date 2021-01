Měla jsem doma hadrovou panenku, říká maminka Lucie. Covid se dětem nevyhýbá, malá Sofinka je ve vážném stavu

Žádný rodič nepočítá s tím, že právě jeho dítě bude odkázáno na přístroje a pomoc lékařů. Bohužel se takové případy stávají. Vědci sice stále spekulují o tom, jak moc nový typ koronaviru postihuje děti a jestli je případně průběh těžký. Lucie bohužel se svou dcerou Sofinkou poznala, že covid-19 opravdu může mít i dítě a že nejde o žádnou banální chřipečku. „Nejhorší na tom je, že se o něm nemluví a nejde včas rozpoznat příznaky, které bohužel připomínají další běžné onemocnění,“ říká maminka.

Nejedla, nekomunikovala

U nich vše začalo vysokou horečkou, které nikdo nevěnoval pozornost, Sofie měla měla i 41 stupňů. Antibiotika nezabírala, lékaři předpokládali, že má holčička angínu. Teploty se nedařilo srazit obklady ani sprchováním. „Čtvrtý den už jsem měla doma hadrovou panenku, která nejedla, nekomunikovala, bolela ji hlava a bříško, přidal se průjem. Nejhorší na tom je, že doktoři začínají přemýšlet o této variantě až tehdy, pokud má dítě horečky minimálně tři dny!! Takže jste v podstatě bezmocní,“ kroutí hlavou Lucie.

O syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi se toho navíc příliš neví. „Vlastně jen to, že zasahuje srdce. To má dcerka slabé a čekáme, co bude dál. Musí být silná. Nikdo neví, co to s ní udělá do budoucna.“ Jisté jsou dva až tři týdny hospitalizace, pak každé tři měsíce kardio kontrola.

Rodiče, dávejte pozor!

Sofinka leží v Motole, její stav je stále vážný. „Bohužel až tady jsem zjistila, jak je celá věc s covidem vážná. Doteď jsem jí nevěnovala až takové pozornosti, jelikož už mám taky všech opatření dost. Ale pohled na další děti, které jsou pozitivní a jsou pak na ARU, vás nutí celou věc přehodnotit.“

Lucie nechápe, že se o zásadních potížích, které děti postihují, téměř nemluví. „Celou dobu se tvrdilo, jak jsou děti mimo rizikovou skupinu, ale tady vidím pravý opak! Prosím, buďte na sebe i své děti opatrní a hlavně se opravdu snažte dodržovat opatření a hygienu, je to důležité. Není nic horšího než mít před sebou vyřízené dítě, se kterým strávíte třeba tři týdny ve špitále. Bohužel ještě nevíme, kde k tomu přišla, ale byla absolutně bez příznaků a my jsme také byli v pořádku,“ vysvětluje Lucie a prosí všechny rodiče, aby dávali pozor.

Jaké jsou tedy příznaky? Vysoké horecky, bolest bříška, vyrážka, průjem, zvracení, zánět spojivek.

