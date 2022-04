Ukrajinka Anastasia (26): Někteří Češi se neumějí chovat, asi nejsou moc chytří. Vysvětlila, koho tím myslí

Když do Prahy přijela, byla okouzlena. Jak sama říká, město si zamilovala na první pohled. „Byla jsem v šoku z toho, jak všichni chtějí pomáhat. Neuvěřitelně se o nás postarali. Opravdu bych nic takového nečekala a upřímně nevím, jestli bych takovou péči o cizí lidi projevila, pokud by to bylo naopak,“ říká Anastasia.

Během několika málo hodin měla ubytování i první práci. „Nečekala jsem nic extra pohodlného. Samozřejmě, vždyť nás přišlo tolik. Musíme být vděční za cokoli. Chápu, že někam umístit tolik lidí a dát jim najíst není nic snadného.“

Každá země má své problémy

První dny byla dle svých slov jako ve snu. Kam se hnula, tam úsměvy a podpora ukrajinskému lidu. „Pak jsem začala cítit, že to nadšení vyprchává. Zase jedním dechem říkám, je to logické. Tolik lidí, tolik hladových krků. A každá země má vlastní problémy, které se najednou odsouvají na druhou kolej.“

Přesto ji některé útoky na Ukrajince mrzí. „Našla jsem si rychle kamarády, říkali mi, co se píše na sociálních sítích, něco mi i překládali. A jsou tam hrozné bláboly. Někteří Češi se neumí chovat, nemají základní vzdělání. Jinak by takové věci nikdy nemohli napsat.“ Naráží zejména na historické nepravdy o Ukrajině nebo glorifikace Putinova režimu či zastávání se ruských agresorů.

Asi nejsou moc inteligentní

Všimla si, že hodně lidí, kteří takto reagují, má jeden jasný identifikační znak. „Mají v profilu českou vlajku. Přátelé mi vysvětlili, že si jako hrají na vlastence a bojují za to, aby se Češi měli dobře. Což je v pořádku, to já chápu. Ale nerozumím tomu, proč kvůli tomu útočí na Ukrajince a říkají, že jim bereme práci, že chceme jejich peníze a tak. Jak jsem řekla, tito pisatelé zřejmě nejsou příliš inteligentní.“

Anastasia se chce co nejrychleji naplno integrovat do české společnosti. Zatím prý neví, jestli zde zůstane i po válce, nebo se vrátí na Ukrajinu. Ve hře je ale i další varianta. „Vždycky jsem chtěla cestovat. Možná si našetřím nějaké peníze a vyrazím do světa. Ukrajinu miluji, ale dobře si uvědomuji, že tam vždycky budou problémy. Rusko nedá pokoj.“

KAM DÁL: Kvůli zabíjení v Kyjevě přestala maminka věřit v Boha, říká legendární Emerson Fittipaldi. Vysvětlil vztah Bolsonara k Putinovi.