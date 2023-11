Big Brother je nuda šitá horkou jehlou. Sobotní díl show pohřbil v přímém přenosu

V sobotu se poprvé představil moderátor Míra Hejda ve žhavém přímém přenosu. Jediné, co však uvařil, byl on sám. Nejenže si vůbec nevšiml, že soutěžící František nabádal diváky, aby hlasovali pro něj, čímž by ho raz dva vyřadili, ale jeho dramaticky pozastavené hlasování, nebo dokonce jeho ukončení divák skoro ani nepostřehl. Byla to laciná alternace na Terezu Pergnerovou, kterou diváci jako moderátorku Vyvolených uctívali takřka jako bohyni.

Programu nepomohl ani způsob, jakým byl sobotní živý přenos veden – byl nekonečným přehráváním videí, šťastných a smutných momentů, konzultace pocitů a tajemných pohledů Hejdy bez jakéhokoliv hudebního doprovodu.

Před 18 lety to byly nezřízené orgie

Přitom měla tahle show zpočátku velkou naději. Rozhodně tomu napomáhala temná historie této soutěže. V roce 2005 byla nasazena jako konkurent tehdy úspěšných Vyvolených, ale schytala velkou kritiku. Konaly se divoké orgie, soutěžící zvraceli nad ránem do kyblíků u postelí, dodnes je internet plný jejich nahých fotek a diváci byli přímo lační po nočních show, kde byl v horším případě záběr na sprchy a nahá těla, v lepším případě sex, na který tvůrci samozřejmě čekali, protože co může být pro reality show lepšího?

Pravděpodobně nejvíce si mnuli ruce tvůrci Vyvolených, když se jim tam soutěžící opili natolik, že se jedna z nich pomočila přímo v ložnici na koberec. Nebo když Vladko chytal svoje pověstné záchvaty, které milovalo celé Česko. Možná i proto vyhrál tuhle show dvakrát za sebou. Reality show v luxusních vilách jsou zkrátka předurčeny ke skandálům, zhýralému životu a alkoholovým dýchánkům. Jenže skoro o 20 let později už tohle do televize někdo pustí jen sotva.

Věci, které na Big Brotherovi absolutně nesedí

Show si zřejmě vzala za cíl alespoň malý edukativní přesah, takže nechává hned na začátku půlku bandy přežít v drsných podmínkách. Co na tom, že se vila natáčí v Bulharsku, v noci je 6 stupňů a Survivor už dávno skončil. Své kempaře nechal Big Brother jíst zhruba 3 dny v kuse pouze konzervy, ve kterých nechyběl devadesátkový lunchmeat. Dobrou chuť. Holka s cukrovkou a další s celiakií, která byla mezi nimi, tohle musela vážně ocenit. Lepší stravování neměli ani hoteloví hosté, teď už všichni soutěžící. Naopak jejich strava je tristní a v kombinaci s nulovým pohybem, který nahrazuje jeden pás u bazénu, a děsivým spánkovým režimem je to jedna velká šílenost. Přidává se k tomu zákaz spaní přes den, případně soutěžícím seberou peníze na jídlo. Je jasné, že kdyby tam celé dny všichni spali, nebylo by co dát večer do televize. Tělo ale občas potřebuje odpočinek i mimo určené hodiny. A když se do pozdních hodin v ložnici svítí a ještě za tmy už zase hraje hudba a budíček, je to – v kombinaci s tristní stravou – dlouhodobě velmi nezdravé. Věčné poučování Big Brothera je nesmírně otravné a mnohdy také nespravedlivé – Františka například po nominaci Zoe nabádal, aby se vzájemně lépe poznali. U ostatních ale nic takového nezmínil. Rádoby vtipná a opakovaná „šikana“ Petry, protože si nepamatuje jména, musela být nepříjemná takřka každému divákovi. Vzít soutěžícím peníze z rozpočtu kvůli tomu, že po dvou dnech neznáte jména všech ostatních, to je zajímavá strategie. Hry, které soutěžícím Big Brother dává, se zdají být vykradené z páté třídy základní školy. Chytání pečiva ústy s boxovací rukavicí? Krádež růžového molitanu tak, aby si nikdo nevšiml? Proč lidé hlasují pro toho, koho chtějí vyřadit? Nedávalo by větší smysl, aby hlasovali pro toho, koho tam chtějí nechat a zabojovali o něj?

Přes to všechno se zdá, že televize Nova vkládá do soutěže Big Brother velké naděje, dokonce ji bude vysílat přes Vánoce. Nechme se překvapit, zda vychytá počáteční mouchy.

