Stovky milionů eur z Bruselu v kapsách mafie i politiků. Můžeme srovnávat zkorumpované Bulharsko a "Babišovo Česko"?

Bulharsko má za sebou troje parlamentní volby v krátkém čase. Dvakrát se žádné straně nepodařilo sestavit vládu, vyšlo to až na třetí pokus loni v létě. Nový kabinet jasně deklaroval, že chce bojovat proti korupci. Je ale zřejmé, že to bude běh na pořádně dlouhou trať.

„Místní oligarchové ovládají politické a finanční instituce a vysávají miliony eur, které byly určeny pro místní rozvoj. Nejvyšší političtí úředníci jsou zase velmi často zkorumpovaní,“ vysvětluje europoslanec Mikuláš Peksa. Expremiér Bojko Borisov byl nedávno zadržen z podezření z podvodů s financemi od Evropské unie. Zneužívání dotací v této zemi také začal vyšetřovat Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Korupce na nejvyšších místech

Bulharsko se s podobnými problémy potýká už od svého vstupu do EU v roce 2007 (podle Transparency International jde o nejzkorumpovanější zemi EU). Místní mafie si velmi rychle uvědomila, že evropské fondy jsou ideálním zdrojem obrovských příjmů.

„Masivní korupce zasáhla i vládní politiky, kteří si z evropských peněz financovali nejrůznější soukromé projekty! Problémem je v Bulharsku soudnictví, které je zatíženo různými kauzami a nevyšetřenými případy z minulosti. Naše evropská kontrolní mise viděla právě v této oblasti obrovský prostor pro zlepšení,“ potvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v Bulharsku na inspekční cestě.

měl vliv na přidělování dotací EU agrochemickému konglomerátu Agrofert, který sám založil. Audit Evropské komise potvrdil, že Andrej Babiš jako předseda vládyagrochemickému konglomerátu Agrofert, který sám založil.

Soukromá vila za evropské peníze

OLAF nedávno dokončil vyšetřování doopravdy "povedeného" kousku. Bulharsko mezi lety 2007 a 2013 dostalo z evropského programu na rozvoj venkova přes 103 milionů eur na stavbu přes sedmi stovek penzionů v nejchudším regionu země. Výskyt penzionů měl do regionu přilákat turismus.

„Jestli pár set hotelů uprostřed venkova doopravdy napomohlo turismu, se ale zřejmě nikdy nedozvíme – většina peněz byla využita na stavbu soukromých obydlí. Po přezkoumání poloviny z původních 746 zaplacených hotelů přišel OLAF s naprosto tragickými výsledky. Z vybraného vzorku projektů jich pouze čtvrtina naplnila očekávaná kritéria pro vznik nových pracovních pozic,“ tvrdí europoslanec Peksa.

Není to ale jediný příklad. Peksa poukazuje třeba i na kauzu bývalého náměstka ministra pro turismus Alexandra Manoleva. Měsíc po jeho nástupu do funkce získala dvacetiletá dcera jeho dětské chůvy 190 000 eur z projektu určeného na výstavbu hotelů. „Jak s nimi naložila? Nechala si vybudovat luxusní vilu v horách.“

Odchodem Babiše je situace lepší

Nabízí se srovnání Bulharska s Českou republikou, resp. s kauzami bývalého premiéra Andreje Babiše. Podle Zdechovského jsou to ale jiné případy. „V Bulharsku má silné postavení organizovaný zločin, který se přisál na dotace proudící z EU. V České republice tomu tak není. Nicméně si u nás všichni pamatujeme nedávnou kauzu STOKA, ve které figurovali brněnští politici z ANO, kteří byli napojení na organizovaný zločin.”

Podle místopředsedy KDU-ČSL Babiš jako premiér využíval svého postavení a jeho firmy, které zaparkoval do svěřenského fondu, z toho profitovaly. „Evropská komise správně konstatovala střet zájmů. Odchodem Babiše se tento problém vyřešil, úředníci nejsou pod takovým tlakem a nemusí schvalovat dotace pro Babišovy firmy, přestože je jasné, že na ně nemají nárok,“ říká.

Zdá se, že Babišovy firmy čerpaly neoprávněně

Aktuálně se však Česká republika potýká s tzv. zemědělským auditem, který také souvisí s bývalým premiérem Babišem a jeho střetem zájmů. „První větev se týkala investičních dotací a tam komise jasně řekla, že je Babiš ve střetu zájmů. Druhá větev se týká právě zemědělských dotací, kdy je to ve fázi "vyměňování názorů s českými úřady", ale i tady to zatím vypadá, že firmy bývalého premiéra čerpaly dotace neoprávněně,“ uvádí Zdechovský.

Dílčí nedostatky jsou však i na straně Evropské unie. Například nastavení některých dotačních titulů není ideální. „Je to tak, i to jsme na misi v Bulharsku zjistili, musí se zjednodušit. Klíčovým bodem je ale stále transparentnost. To je rozdíl mezi zeměmi západní a východní Evropy,“ uzavřel Zdechovský.

