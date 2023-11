Stovky Čechů neví o své HIV pozitivitě. Mají možnost se otestovat, zdarma a anonymně

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenku se v roce 2023 koná už po desáté. Nabízí bezplatné testy na infekci HIV, žloutenku typu B a C, případně na syfilis. Znamená to také prodloužené ordinační hodiny v poradnách. Akce začíná v pondělí 20. listopadu a trvá do 27. listopadu. Poradny jsou ve všech krajích České republiky.

K dispozici budou odborníci

Testování je dostupné pro všechny, zdarma a anonymně. V poradnách příchozího zaregistrují jen pod číselným kódem. Zájemce se může mnohé dozvědět, budou mu k dispozici odborníci, se kterými může například konzultovat svou konkrétní životní situaci.

„Zodpoví mu otázky, zda může být ohrožen některou z pohlavně přenosných chorob, případně také, zda může kohokoli ohrozit on sám. Třeba u nás v poradně HIV při Státním zdravotním ústavu se lidé v ordinacích domluví také ukrajinsky a anglicky, snažíme se odstraňovat komunikační bariéry, trojjazyčně jsou k dispozici i plakáty informující o akci,“ vysvětluje ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková, MHA.

Můžete si být opravdu jisti?

Na test stačí odběr krve, nejde o nic neobvyklého, výsledky se lidé dozví rychle. Seznam poraden s prodlouženou pracovní dobou je na webu, každý si může najít místo, které má nejblíže svému bydlišti.

„Mnozí se mohou domnívat, že se jich testování na takové nemoci netýká, ale ruku na srdce. Víte jistě, že jste během života neměli ani jeden nechráněný sex? Víte jistě, že váš partner či partnerka měli čerstvý negativní test na pohlavně přenosné nemoci? Pokud ne, je lepší se ujistit. V případě, že by test byl pozitivní, nasměrujeme člověka hned do specializované péče, protože čím dříve se začne léčit, tím vyšší kvalitu života lze zachovat, a to na opravdu dlouhá léta,“ zdůrazňuje MUDr. Anna Kubátová, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR.

Čím dříve, tím lépe

Včasný záchyt infekce umožňuje bezprostřední zahájení léčby. Čím dříve je infekce odhalena, tím lépe odpovídá tělo pacienta na léčbu, takže je možné předejít nežádoucím komplikacím. Léčbě osob žijících s infekcí HIV se v České republice věnují lékaři v HIV centrech.

Zastřešující organizací je Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Do Evropského týdne testování se zapojují státní i nestátní organizace. Využijte tedy tuto příležitost a otestujte se. Může vám to zachránit život.

Zdroje: redakce, SZÚ, tadyted.com

KAM DÁL: Znáte všechna rizika tetování? HIV, tubera nebo hepatitida B, pozor také na alergie.