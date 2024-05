Eva Burešová je jak rozmazlené děcko. Dělá si z lidí blázny?

Odvolávám, co jsem odvolala, a slibuji, co jsem slíbila! Nebo naopak? To je vlastně jedno. V případě Evy Burešové se nikdo nesmí ničemu divit ani věřit. Hvězda seriálu ZOO připomíná korouhvičku, která se otáčí za větrem, ale nikdo netuší, na jaké straně zrovna skončí a kdy začne znovu foukat. „Její chování je přinejmenším nešťastné. Přece jen je veřejně činným člověkem a měla by si dávat trošku pozor, co a kde říká,“ uvedl pro Čtidoma.cz fotograf Pavel Rousek.

Burešová napodruhé skončila

Není to tak dávno, co šla za vedením televize Prima s tím, že končí v seriálu ZOO, protože potřebuje pauzu. Vykřikovala do světa, že si otevře krámek s tarotovými kartami a krystaly a herectví pověsí na hřebík. Za pár hodin bylo po všem, odchod se nekonal. Na konci roku zrušila vystoupení v O2 areně, prý kvůli vyčerpání.

Když už se zdálo, že bude klid, Eva Burešová opět rozvášnila své fanoušky. Jak jinak než prohlášením, že končí v ZOO. Ha, to už tady přece bylo! Takže déjà vu. S tím rozdílem, že tentokrát už v seriálu opravdu skončila. Zase to ale nebylo jen tak, herečka si totiž vymínila odchod s předstihem, nepočkala tedy na poslední klapku. „Je to pravda, její scény byly natočeny dopředu,“ potvrdil pro náš web Rousek.

Tak zase nikam neodchází

Dojemné loučení, jedno oko nezůstalo suché. Veřejný prostor zahltily věty Burešové, že si dává rok pauzu, bude se věnovat rodině, divadlu a hudební kariéře. „Opustila jsem svou druhou rodinu,“ dojímala se herečka a už ji asi ani nenapadlo, že ze ZOO přece chtěla prchnout. Asi proto, jak to tam milovala. Nicméně budiž, proč ne. Sedm let v seriálech je docela dost a člověk by si měl jít i za dalšími sny.

Jenže kapesníčky plné slziček ještě ani nestačily uschnout, když se Eva Burešová opět vrátila s plnou parádou a prohlášením, že z Primy nakonec zcela neodejde. Stane se totiž porotkyní soutěže Česko Slovensko má talent, kde v roce 2011 sama úspěšně účinkovala s písničkou Listen od slavné zpěvačky Beyoncé. „Vrací se tak na místo činu. V kontextu s tím, jak chtěla z Primy pryč, je to zajímavý krok. Nevím, co si o tom mám myslet. Asi to, že jsou věci mezi nebem a zemí, které nikdy nepochopíme,“ doplnil pro Čtidoma.cz s úsměvem Pavel Rousek.

Nechme stranou, že brunetka asi do poroty neusedne jen tak a zřejmě za to dostane pořádný balík. Člověk ale má pocit, že si tu z něj někdo dělá blázny a partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se chová jako rozmazlené děcko, které vlastně pořádně neví, co chce.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Drama Pavly Tomicové: Nevěrný partner ji asi totálně rozložil, pak přišla další rána.